Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα

Μάθε τα βασικά μυστικά για τέλειο σπιτικό σούσι - από το σωστό κόψιμο του ψαριού μέχρι το τυλίξιμο του ρυζιού

Θέλεις να απολαύσεις σούσι αλλά δεν υπάρχει εστιατόριο κοντά ή απλώς δε θέλεις να ξοδέψεις πολλά χρήματα; Μην ανησυχείς, μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου στο σπίτι!

Το μυστικό δεν είναι μόνο η συνταγή. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αν τις γνωρίζεις και τις εφαρμόσεις, ακόμη και στην κουζίνα σου μπορείς να φτιάξεις ρολά που θυμίζουν επαγγελματική ασιατική κουζίνα.

Το κόψιμο του ψαριού

Η πρώτη συμβουλή των ειδικών είναι να κόβεις το ψάρι όσο είναι ακόμα κατεψυγμένο. Με αυτόν τον τρόπο τα κομμάτια διατηρούν το τέλειο σχήμα τους και η επεξεργασία τους είναι πολύ πιο εύκολη απ’ ότι αν το ψάρι είναι ήδη μαλακό.

Το ρύζι: ο βασιλιάς του σούσι

Το ρύζι είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής στο σούσι. Οι ειδικοί δίνουν δύο βασικούς κανόνες:

Τύλιξε το σούσι ενώ το ρύζι είναι ακόμα ζεστό: Είτε χρησιμοποιείς φύλλο nori είτε άλλες μεθόδους τυλίγματος, το ζεστό ρύζι βοηθά να διατηρήσεις το ρολό σταθερό και κομψό. Η θερμοκρασία κάνει πιο εύκολο το σχηματισμό των ρολών και εμποδίζει να διαλυθούν.

Άφησέ το να κρυώσει πριν το κόψεις: Ακριβώς όπως στις επαγγελματικές κουζίνες της Ασίας, ο ψυχρός αέρας σταθεροποιεί τα ρολά. Στο σπίτι μπορείς να χρησιμοποιήσεις σεσουάρ με κρύο αέρα για παρόμοιο αποτέλεσμα. Όσο πιο γρήγορα ψύξεις το ρύζι, τόσο καλύτερη είναι η συνοχή των ρολών.

Τελευταία κόλπα για σούσι στο σπίτι

Τύλιξε τα ρολά σε διάφανη μεμβράνη για σταθερότητα.

Μην τα βάλεις στο ψυγείο, η ψύξη καταστρέφει τη δομή του ρυζιού.

Δώσε προσοχή στην επιλογή του ρυζιού και των φασολιών, γιατί κάνουν μεγάλη διαφορά στην υφή και τη γεύση.

Με αυτές τις τεχνικές, μπορείς να φτιάξεις σούσι στο σπίτι που θα εντυπωσιάσει και θα έχει τη γεύση και την εμφάνιση των επαγγελματικών ρολών. Αρκεί λίγη εξάσκηση και προσοχή στις λεπτομέρειες!

