Food 08.01.2026

Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα

Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα
Μάθε τα βασικά μυστικά για τέλειο σπιτικό σούσι - από το σωστό κόψιμο του ψαριού μέχρι το τυλίξιμο του ρυζιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Θέλεις να απολαύσεις σούσι αλλά δεν υπάρχει εστιατόριο κοντά ή απλώς δε θέλεις να ξοδέψεις πολλά χρήματα; Μην ανησυχείς, μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου στο σπίτι!

Το μυστικό δεν είναι μόνο η συνταγή. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αν τις γνωρίζεις και τις εφαρμόσεις, ακόμη και στην κουζίνα σου μπορείς να φτιάξεις ρολά που θυμίζουν επαγγελματική ασιατική κουζίνα.

Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Το κόψιμο του ψαριού

Η πρώτη συμβουλή των ειδικών είναι να κόβεις το ψάρι όσο είναι ακόμα κατεψυγμένο. Με αυτόν τον τρόπο τα κομμάτια διατηρούν το τέλειο σχήμα τους και η επεξεργασία τους είναι πολύ πιο εύκολη απ’ ότι αν το ψάρι είναι ήδη μαλακό.

Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα
Pinterest.com

Το ρύζι: ο βασιλιάς του σούσι

Το ρύζι είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής στο σούσι. Οι ειδικοί δίνουν δύο βασικούς κανόνες:

  • Τύλιξε το σούσι ενώ το ρύζι είναι ακόμα ζεστό: Είτε χρησιμοποιείς φύλλο nori είτε άλλες μεθόδους τυλίγματος, το ζεστό ρύζι βοηθά να διατηρήσεις το ρολό σταθερό και κομψό. Η θερμοκρασία κάνει πιο εύκολο το σχηματισμό των ρολών και εμποδίζει να διαλυθούν.
  • Άφησέ το να κρυώσει πριν το κόψεις: Ακριβώς όπως στις επαγγελματικές κουζίνες της Ασίας, ο ψυχρός αέρας σταθεροποιεί τα ρολά. Στο σπίτι μπορείς να χρησιμοποιήσεις σεσουάρ με κρύο αέρα για παρόμοιο αποτέλεσμα. Όσο πιο γρήγορα ψύξεις το ρύζι, τόσο καλύτερη είναι η συνοχή των ρολών.
Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα
Pinterest.com

Τελευταία κόλπα για σούσι στο σπίτι

  • Τύλιξε τα ρολά σε διάφανη μεμβράνη για σταθερότητα.
  • Μην τα βάλεις στο ψυγείο, η ψύξη καταστρέφει τη δομή του ρυζιού.
  • Δώσε προσοχή στην επιλογή του ρυζιού και των φασολιών, γιατί κάνουν μεγάλη διαφορά στην υφή και τη γεύση.
Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα εστιατόρια: Έτσι θα φτιάξεις τέλειο σπιτικό σούσι με 5 βήματα
Pinterest.com

Με αυτές τις τεχνικές, μπορείς να φτιάξεις σούσι στο σπίτι που θα εντυπωσιάσει και θα έχει τη γεύση και την εμφάνιση των επαγγελματικών ρολών. Αρκεί λίγη εξάσκηση και προσοχή στις λεπτομέρειες!

Διάβασε επίσης: Θες οι κρέπες σου να γίνουν viral; Φτιάξε αλμυρό mille-crêpe

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
σούσι συνταγή φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτή η σπιτική κρέμα για τον καφέ σου θα σε κάνει να μην παραγγείλεις ποτέ απ’ έξω

Αυτή η σπιτική κρέμα για τον καφέ σου θα σε κάνει να μην παραγγείλεις ποτέ απ’ έξω

08.01.2026
Επόμενο
Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media – Τα οφέλη της

Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media – Τα οφέλη της

08.01.2026

Δες επίσης

Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media – Τα οφέλη της
Fitness

Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media – Τα οφέλη της

08.01.2026
Αυτή η σπιτική κρέμα για τον καφέ σου θα σε κάνει να μην παραγγείλεις ποτέ απ’ έξω
Food

Αυτή η σπιτική κρέμα για τον καφέ σου θα σε κάνει να μην παραγγείλεις ποτέ απ’ έξω

08.01.2026
Αυτά είναι τα 2 ζώδια που θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερό τους όνειρο το 2026
Life

Αυτά είναι τα 2 ζώδια που θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερό τους όνειρο το 2026

08.01.2026
Στέλιος Κουδουνάρης: Το ετήσιο δείπνο που συγκεντρώνει την αθηναϊκή μόδα στο Κολωνάκι
Fashion

Στέλιος Κουδουνάρης: Το ετήσιο δείπνο που συγκεντρώνει την αθηναϊκή μόδα στο Κολωνάκι

08.01.2026
Θες να τα έχεις 400 μέχρι τα 100; Αυτό είναι το ρόφημα που πρέπει να πίνεις
Life

Θες να τα έχεις 400 μέχρι τα 100; Αυτό είναι το ρόφημα που πρέπει να πίνεις

08.01.2026
Αυτό είναι το μόνιμο λάθος που κάνεις με το αλεξανδρινό σου και δεν κρατά μετά τις γιορτές
Life

Αυτό είναι το μόνιμο λάθος που κάνεις με το αλεξανδρινό σου και δεν κρατά μετά τις γιορτές

08.01.2026
Pebbling: Η πρακτική των πιγκουίνων που μπορεί να βοηθήσει τη σχέση του
Life

Pebbling: Η πρακτική των πιγκουίνων που μπορεί να βοηθήσει τη σχέση του

08.01.2026
Νικολά Μαδούρο: Τι πρέπει να ξέρεις για τη σύλληψη που «γκρέμισε» το internet και την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα
Life

Νικολά Μαδούρο: Τι πρέπει να ξέρεις για τη σύλληψη που «γκρέμισε» το internet και την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

08.01.2026
Cloud blush: Το μυστικό για διακριτικό και αέρινο χρώμα στα μάγουλα
Beauty

Cloud blush: Το μυστικό για διακριτικό και αέρινο χρώμα στα μάγουλα

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open