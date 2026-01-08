Social Trends 08.01.2026

Mouth taping: To viral trend στο TikTok που μισούν οι γιατροί

skincare_trend
Η επικίνδυνη μόδα του TikTok με την ταινία στο στόμα κατά τον ύπνο, οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία και τι λένε οι ειδικοί
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι τελευταίες τάσεις στο TikTok φαίνεται να μην έχουν όρια, ακόμη και όταν πρόκειται για την υγεία μας. Μία από τις πιο πρόσφατες και αμφιλεγόμενες ιδέες αφορά τη χρήση ταινίας στο στόμα κατά τη διάρκεια του ύπνου, με στόχο να σταματήσει η αναπνοή από το στόμα και να ενισχυθεί η ρινική αναπνοή. Η πρακτική αυτή έχει λάβει κάποια προσοχή, ακόμη και από την Gwyneth Paltrow, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους της.

Η αναπνοή από τη μύτη έχει αναγνωρισμένα οφέλη, όπως το φιλτράρισμα του αέρα και η προστασία των αεραγωγών. Ο Dr. Michael Fitzpatrick, ειδικός στη φυσιολογία των ανώτερων αεραγωγών, σημειώνει ότι η τοποθέτηση ταινίας στο στόμα μπορεί να είναι επικίνδυνη, ιδίως αν η μύτη είναι μερικώς ή πλήρως φραγμένη. Παρόμοια, ο ειδικός στον ύπνο Dr. Raj Dasgupta τονίζει ότι η πρακτική μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη για όσους πάσχουν από αποφρακτική υπνική άπνοια, μία διαταραχή που πλήττει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους ηλικίας 30 έως 69 ετών παγκοσμίως.

mouth_taping
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η φράση χωρίς νόημα της Gen A που έγινε viral trend και απαγορεύτηκε στα σχολεία

Το TikTok δείχνει συχνά videos που προβάλλουν το «mouth taping» ως μέσο βελτίωσης του ύπνου ή ακόμη και της ομορφιάς, με νεαρούς χρήστες να ισχυρίζονται ότι η πρακτική βοηθά στην αντιγήρανση και τη σωστή ανάπαυση. Ωστόσο, οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί. Η Stephanie Romiszewski, φυσιολόγος ύπνου, τονίζει ότι δεν υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου και ότι η πρακτική ενδέχεται να είναι κατάλληλη μόνο για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

@bedtimetape No it’s not a filter #mouthtape #mouthbreathing #sleephack #beautyhacks ♬ original sound – xxtristanxo


Παρά τις αναφορές για πιθανά οφέλη, πολλοί ειδικοί προειδοποιούν ότι η αναπνοή από το στόμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως ξηροστομία, κακή αναπνοή, ροχαλητό και μακροπρόθεσμα παθήσεις των δοντιών ή των ούλων. Η Dr. Nicolle Domnik επισημαίνει ότι η αναπνοή από το στόμα μπορεί να οφείλεται σε υποκείμενες αιτίες, όπως ρινική συμφόρηση, ανατομικές ιδιαιτερότητες, υπνική άπνοια ή μεγάλες αμυγδαλές, και ότι η χρήση ταινίας χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

@laurynbosstick I will never in my life go to sleep without taping my mouth shut #mouthtaping #mouthtape #sleeptips #beautysleep ♬ luther – Kendrick Lamar & SZA


Συνολικά, το mouth taping μπορεί να φαντάζει μια απλή τάση, αλλά κρύβει πολλούς κινδύνους για όσους το επιχειρήσουν χωρίς να λάβουν υπόψη την κατάσταση της υγείας τους. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με τη συμβουλή γιατρού.

Διάβασε επίσης: Κολυμπά στην πισίνα με το κινητό και γίνεται viral

social trend TikTok
