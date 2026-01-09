MAD RADIO 106.2 09.01.2026

Κορίτσια στην Πόλη: Κάτια Νεκταρίου- Βρισηίδα Ανδριώτου- Κατερίνα Πεφτίτση

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς θα ήταν αν το group chat που έχεις με τις κολλητές σου μεταφερόταν live on air; Τότε που οι μάσκες πέφτουν, τα «juicy» νέα κυκλοφορούν χωρίς φίλτρα και το γέλιο είναι η μόνη λύση για να ξεκινήσει η μέρα; Το νέο πρωινό «Κορίτσια στην Πόλη» έρχεται για να γίνει η καθημερινή σου εμμονή, με 3 γυναίκες, 3 διαφορετικούς κόσμους και μία κοινή αποστολή: να κάνουν το πρωινό σου πιο αυθεντικό από ποτέ. Κάτια Νεκταρίου- Βρισηίδα Ανδριώτου- Κατερίνα Πεφτίτση

Το νέο πρωινό της Αθήνας είναι γυναικεία υπόθεση!

Γνώρισε τα κορίτσια μας

Στο μικρόφωνο δεν θα ακούσεις «παρουσιάστριες», αλλά αληθινές προσωπικότητες που δεν φοβούνται να τσαλακωθούν:

  • The Savage (Η Κατερίνα): Η Realist της παρέας. Κυνική όσο χρειάζεται, αφοπλιστικά αστεία και η απόλυτη beauty expert. Θα σου πει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι  -ακόμα κι αν πονάνε- και μετά θα σου δώσει το καλύτερο fashion tip για να νιώσεις θεά.

  • The Wellness Freak (Η Βρισηίδα): Η Romantic πλευρά μας. Η φωνή της καρδιάς, η sporty τύπισσα που πίνει green juice ενώ εμείς πίνουμε τον τρίτο καφέ. Είναι εδώ για να μας θυμίζει το self-care και να μας δίνει τα health & wellness vibes που χρειαζόμαστε.

  • The Third Eye (Η Κάτια): Η Rebel ψυχή. Η εναλλακτική δύναμη της παρέας που βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αν ψάχνεις για την επόμενη cult ταινία, το βιβλίο που θα σου αλλάξει τη ζωή ή το πιο ψαγμένο stream, η Κάτια είναι ο άνθρωπός σου.

Τι θα ακούσεις στο δικό μας «Group Chat»;

Η εκπομπή δεν είναι απλώς μουσική. Είναι μια 360 εμπειρία που ξεκινάει από το ραδιόφωνο και καταλήγει στο feed σου:

  • Group Therapy & «Πες το εδώ, όχι στον πρώην σου»: Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα! Στέλνεις τα δικά σου dilemmas ανώνυμα και τα κορίτσια αναλαμβάνουν το “ξεκατίνιασμα” και τις συμβουλές που μόνο μια κολλητή θα σου έδινε.

  • The Tarot Game & Ζώδια: Σε συνεργασία με την DPG, μαθαίνουμε τι λένε τα άστρα, ενώ το Tarot Game θα σου δείξει το «μέλλον» σου με μια κάρτα.

  • Pop Culture Coffee: Όλα τα viral trends, τα hot topics και τα νέα της πόλης σχολιάζονται με τον μοναδικό, αυθόρμητο τρόπο του MAD.

  • Social Engagement: Από Polls μέχρι Cluedo, η δράση μεταφέρεται στα social accounts των κοριτσιών. Εσύ αποφασίζεις, εσύ παίζεις, εσύ κερδίζεις!

  • Δώρα κάθε ώρα: Γιατί πρωινό στο MAD χωρίς διαγωνισμούς, απλά δεν γίνεται.

Τις ακούς καθημερινά 07:00 – 10:00 στο Mad Radio 106, 2

