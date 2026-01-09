Streaming News 09.01.2026

Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το καστ και τους ρόλους της σειράς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η βασίλισσα του μυστηρίου, Agatha Christie, επιστρέφει στην οθόνη μας μέσω του Netflix στις 15 Ιανουαρίου, με τη μίνι σειρά «The Seven Dials», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημά της. Η σειρά θα αποτελείται από τρεις επεισόδια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον μοναδικό τρόπο που η Christie στήνει τα εγκλήματά της: με μεθοδικότητα, ειρωνεία και συνεχή ανατροπή.

Το σενάριο υπογράφει ο Chris Chibnall (Doctor Who), που συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του Imaginary Friends.

Το καστ

Η σειρά διαθέτει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της βρετανικής τηλεόρασης:

  • Mia McKenna-Bruce ως Lady Eileen “Bundle” Brent
  • Helena Bonham Carter ως Lady Caterham
  • Martin Freeman ως Battle
  • Corey Mylchreest ως Gerry Wade
  • Ed Bluemel ως Jimmy Thesiger
  • Nabhaan Rizwan ως Ronnie Devereux

Η ιστορία

Η υπόθεση τοποθετείται στην Αγγλία του 1925: σε μια πολυτελή εξοχική έπαυλη, ένα αστείο παίρνει τραγική τροπή και ένας φόνος ανατρέπει τα πάντα. Η νεαρή Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) αναλαμβάνει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από μια σειρά ψεμάτων, σχέσεων και μυστικών που ξεπερνούν τα όρια της έπαυλης.

Η σειρά υπόσχεται ένα αστυνομικό δράμα γεμάτο ένταση και χιούμορ, φέρνοντας ξανά την Christie στη νέα γενιά θεατών, χωρίς να χάνει τη λεπτότητα και την ατμόσφαιρα που την καθιέρωσαν.

