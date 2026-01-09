Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το καστ και τους ρόλους της σειράς

Η βασίλισσα του μυστηρίου, Agatha Christie, επιστρέφει στην οθόνη μας μέσω του Netflix στις 15 Ιανουαρίου, με τη μίνι σειρά «The Seven Dials», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημά της. Η σειρά θα αποτελείται από τρεις επεισόδια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον μοναδικό τρόπο που η Christie στήνει τα εγκλήματά της: με μεθοδικότητα, ειρωνεία και συνεχή ανατροπή.

Το σενάριο υπογράφει ο Chris Chibnall (Doctor Who), που συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του Imaginary Friends.

Το καστ

Η σειρά διαθέτει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της βρετανικής τηλεόρασης:

Mia McKenna-Bruce ως Lady Eileen “Bundle” Brent

Helena Bonham Carter ως Lady Caterham

Martin Freeman ως Battle

Corey Mylchreest ως Gerry Wade

Ed Bluemel ως Jimmy Thesiger

Nabhaan Rizwan ως Ronnie Devereux

Η ιστορία

Η υπόθεση τοποθετείται στην Αγγλία του 1925: σε μια πολυτελή εξοχική έπαυλη, ένα αστείο παίρνει τραγική τροπή και ένας φόνος ανατρέπει τα πάντα. Η νεαρή Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) αναλαμβάνει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από μια σειρά ψεμάτων, σχέσεων και μυστικών που ξεπερνούν τα όρια της έπαυλης.

Η σειρά υπόσχεται ένα αστυνομικό δράμα γεμάτο ένταση και χιούμορ, φέρνοντας ξανά την Christie στη νέα γενιά θεατών, χωρίς να χάνει τη λεπτότητα και την ατμόσφαιρα που την καθιέρωσαν.

