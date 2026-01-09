Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ

Η βασίλισσα του μυστηρίου, Agatha Christie, επιστρέφει στην οθόνη μας μέσω του Netflix στις 15 Ιανουαρίου, με τη μίνι σειρά «The Seven Dials», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημά της. Η σειρά θα αποτελείται από τρεις επεισόδια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον μοναδικό τρόπο που η Christie στήνει τα εγκλήματά της: με μεθοδικότητα, ειρωνεία και συνεχή ανατροπή.
Το σενάριο υπογράφει ο Chris Chibnall (Doctor Who), που συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του Imaginary Friends.
Διάβασε επίσης: Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt
Το καστ
Η σειρά διαθέτει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της βρετανικής τηλεόρασης:
- Mia McKenna-Bruce ως Lady Eileen “Bundle” Brent
- Helena Bonham Carter ως Lady Caterham
- Martin Freeman ως Battle
- Corey Mylchreest ως Gerry Wade
- Ed Bluemel ως Jimmy Thesiger
- Nabhaan Rizwan ως Ronnie Devereux
Η ιστορία
Η υπόθεση τοποθετείται στην Αγγλία του 1925: σε μια πολυτελή εξοχική έπαυλη, ένα αστείο παίρνει τραγική τροπή και ένας φόνος ανατρέπει τα πάντα. Η νεαρή Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) αναλαμβάνει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από μια σειρά ψεμάτων, σχέσεων και μυστικών που ξεπερνούν τα όρια της έπαυλης.
Η σειρά υπόσχεται ένα αστυνομικό δράμα γεμάτο ένταση και χιούμορ, φέρνοντας ξανά την Christie στη νέα γενιά θεατών, χωρίς να χάνει τη λεπτότητα και την ατμόσφαιρα που την καθιέρωσαν.
Διάβασε επίσης: Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.