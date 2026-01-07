MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ στο Spill The Tea: «Μας έχουν κάνει μεγάλο κακό τα social media»

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ στο Spill The Tea: «Μας έχουν κάνει μεγάλο κακό τα social media»
Μια αποκαλυπτική συνέντευξη του ηθοποιού στον Ανδρέα Ζωίτσα και το MAD TV
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρώτος καλεσμένος της εκπομπής «Spill The Tea» με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο MAD TV ήταν ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, ο οποίος μίλησε για τις «Σέρρες», τα social media αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Αρχικά, αναφερόμενος στη χρονιά που πέρασε, ο νεαρός ηθοποιός τόνισε πως νιώθει πολύ τυχερός για όσα έζησε, πως ήταν μια γεμάτη χρονιά και πως ανυπομονεί για τις επόμενες επιτυχίες που θα έρθουν.

Διάβασε επίσης: Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»

Σχετικά με τον ρόλο του στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, ο ίδιος είπε μεταξύ άλλων: «Θέλω να πιστεύω πως οι Σέρρες ήταν ένα καλό βήμα για να δούμε κι άλλες ιστορίες ουσιαστικών προβλημάτων στην τηλεόραση, πέρα από τον έρωτα δυο αγοριών. Η τηλεόραση εκπαιδεύει». Στην ερώτηση για το αν φοβάται τις ταμπέλες, ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ τόνισε πως είναι πολύ άσχημο να φορέσουμε σε κάποιον κάτι και έπειτα να τον χαρακτηρίζουμε μόνο με αυτό.

Έπειτα, μιλώντας για την φήμη και την αναγνώριση, ο ηθοποιός περιέγραψε ένα σοκαριστικό περιστατικό που του είχε τύχει παλαιότερα: «Ήμουν στο λεωφορείο και ξαφνικά ήρθε ένας και μου άρπαξε το χέρι. Σοκαρίστηκα».

Για την προσωπική μου ζωή, τόνισε πως θέλει να την κρατά αποκλειστικά για τον εαυτό του: «Θέλω η προσωπική ζωή μου να είναι προσωπική. Δεν γίνεται να τα πουλάς όλα. Θέλω να συζητιέμαι για τα επαγγελματικά μου. Όταν είμαι ερωτευμένος, είμαι ένα εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Δεν φλερτάρω μέσα από τα social media. Μας έχουν κάνει μεγάλο κακό. Έχουν αφαιρέσει την ανθρώπινη επαφή», ανέφερε μέσα σε όλα ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

Διάβασε επίσης: Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»

