Το Stranger Things επιστρέφει στο Netflix με ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things, το Netflix ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στην παραγωγή του φαινομενικά πιο πολυαναμενόμενου φινάλε της τηλεόρασης.

Το «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5» όπως τιτλοφορείται το φιλμ, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 12 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο για τους συνδρομητές του Netflix. Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Emmy‑βραβευμένης Martina Radwan, επιχειρεί να αποκαλύψει τι συνέβη πίσω από τις κάμερες κατά την παραγωγή της τελευταίας σεζόν, καταγράφοντας στιγμές από τα γυρίσματα, τις συναισθηματικά φορτισμένες αναγνώσεις των τελευταίων σεναρίων και τις σκέψεις της ομάδας καθώς ολοκλήρωνε μια δεκαετία δημιουργίας στο Hawkins.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ολόκληρη η ομάδα: οι δημιουργοί Matt και Ross Duffer, που μιλούν για τη διαδικασία και τις δυσκολίες στο να κλείσουν μια σειρά που καθόρισε ολόκληρη γενιά, καθώς και τα μέλη του καστ, όπως οι Millie Bobby Brown και Noah Schnapp, που μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες και αντιδράσεις στην τελευταία ημέρα των γυρισμάτων.

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ δεν είναι τυχαίος. Ο ίδιος ο τίτλος και τα πρώτα αποσπάσματα του τρέιλερ υπόσχονται μια εσωτερική ματιά στη δημιουργική διαδικασία και την αφοσίωση που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί το Stranger Things 5, μέχρι την τελευταία σκηνή. Με αυτό το ντοκιμαντέρ, το Netflix δίνει στους φανατικούς της σειράς μια τελευταία ευκαιρία να επιστρέψουν στο παρασκήνιο του κόσμου που αγάπησαν. Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο X (πρώην Twitter) έχει ήδη προωθήσει το υλικό, καλώντας τους θεατές να ζήσουν την εμπειρία “one last time”.

Αυτή η κυκλοφορία έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του τελικού επεισοδίου στις 31 Δεκεμβρίου 2025, που έβαλε οριστική σφραγίδα στην εννιάχρονη πορεία του Stranger Things και άφησε πίσω της εκατομμύρια fans να θυμούνται τις περιπέτειες των παιδιών στο Hawkins.

