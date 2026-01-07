Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ατύχημα

Απών από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας, μετά από ένα μικρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του, λίγο πριν αναχωρήσει για την εκπομπή.

Την είδηση της απουσίας του αποκάλυψε ο Τάσος Τεργιάκης, καθησυχάζοντας το κοινό και εξηγώντας πως πρόκειται για ένα ήπιο θέμα υγείας, το οποίο δεν επέτρεψε στον παρουσιαστή να βρεθεί στο πλατό. «Ο Γιώργος δεν είναι σήμερα εδώ. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα μας εξηγήσει και ο ίδιος τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από ανάρτηση στα Instagram Stories, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να συντρέχει λόγος ανησυχίας.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιείου Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά», έγραψε, κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση: «Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία».

Όπως όλα δείχνουν, η περιπέτεια υγείας του παρουσιαστή δεν εμπνέει ανησυχία, με τον ίδιο να εμφανίζεται αισιόδοξος για την άμεση επιστροφή του στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις.

