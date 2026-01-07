Annie Awards 2026: KPop Demon Hunters και Elio προηγούνται στις υποψηφιότητες

MadWalk 2025 highlights
Φαβορί τα «Elio» και «KPop Demon Hunters» με 10 υποψηφιότητες το καθένα για τα Annie Awards 2026 τον σημαντικότερο θεσμό βράβευσης της παγκόσμιας βιομηχανίας animation
Οι υποψηφιότητες για τα Annie Awards 2026, τον σημαντικότερο θεσμό βράβευσης της παγκόσμιας βιομηχανίας animation, ανακοινώθηκαν και ανέδειξαν δύο ξεκάθαρα φαβορί. Οι ταινίες «Elio» της Pixar και «KPop Demon Hunters» του Netflix προηγούνται με 10 υποψηφιότητες η καθεμία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους τόσο στο κινηματογραφικό όσο και στο καλλιτεχνικό πεδίο.

Και οι δύο παραγωγές διεκδικούν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους Κινουμένων Σχεδίων, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία. Αντίπαλοί τους είναι οι ταινίες «Little Amélie or the Character of Rain» και «Zootopia 2», που συγκέντρωσαν από 7 υποψηφιότητες, καθώς και το «The Bad Guys 2» με 5 υποψηφιότητες. Παράλληλα, όλες οι παραπάνω ταινίες διακρίθηκαν και στην κατηγορία Καλύτερου Χαρακτήρα Κινουμένων Σχεδίων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της αφηγηματικής και σχεδιαστικής τους προσέγγισης.

Σημαντική παρουσία καταγράφουν και άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Arco» με 5 υποψηφιότητες, καθώς και τα «The Twits» και «Scarlet» που έλαβαν από 3 υποψηφιότητες. Στο τηλεοπτικό πεδίο, οι σειρές «Win or Lose» με 6 υποψηφιότητες, «Asterix & Obelix The Big Fight» με 5 υποψηφιότητες και «Common Side Effects» ξεχώρισαν ως οι ισχυρότερες παρουσίες της χρονιάς.

Πέρα από τις ανταγωνιστικές κατηγορίες, τα Annie Awards 2026 θα τιμήσουν και σημαντικές προσωπικότητες και οργανισμούς για τη συνολική τους προσφορά στον χώρο του animation. Το βραβείο Windsor McCay για το σύνολο της καριέρας θα απονεμηθεί στους Christopher Miller και Phil Lord, στον Michaël Dudok de Wit και στον Chris Sanders. Το βραβείο June Foray για κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά θα απονεμηθεί στη Sandy Rabins για τον καθοριστικό ρόλο της στο AnimAID, ενώ το βραβείο Ub Iwerks για τεχνολογική καινοτομία θα τιμήσει την εταιρεία Wacom. Ειδικό βραβείο θα απονεμηθεί και στο LightBox Expo για τη συμβολή του στη σύνδεση δημιουργών animation με σπουδαστές και κοινό.

Η 53η τελετή απονομής των Annie Awards θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου στο Royce Hall του UCLA και διοργανώνεται από την ASIFA Hollywood, το μεγαλύτερο παράρτημα της διεθνούς ένωσης ASIFA, που είναι αφιερωμένη στην προώθηση της τέχνης του animation και στην αναγνώριση των δημιουργών της. Οι φετινές υποψηφιότητες επιβεβαιώνουν ότι το animation συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, συνδυάζοντας εμπορική απήχηση και καλλιτεχνική τόλμη.

