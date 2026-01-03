MadWalk 2025 highlights
Screen News 03.01.2026

Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025

Το 2025 ήταν μια χρονιά όπου η φαντασία, η πολιτισμική ταυτότητα και το ώριμο αφήγημα απογείωσαν την κινούμενη εικόνα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το 2025 καταγράφηκε ως μία από τις πιο δημιουργικές και ουσιαστικές χρονιές για το animation των τελευταίων ετών, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Μακριά από την κόπωση των υπερηρωικών αφηγήσεων, οι δημιουργοί στράφηκαν σε κόσμους βαθιά ριζωμένους στην πολιτισμική μνήμη, στη συλλογική εμπειρία και στον συναισθηματικό ρεαλισμό, αποδεικνύοντας ότι η κινούμενη εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως λαϊκή ψυχαγωγία και ως ώριμο αφηγηματικό μέσο.

Ξεχωριστή θέση κατέλαβε η διεθνής επιτυχία «Ne Zha II», μια εντυπωσιακή παραγωγή που ανέδειξε τη δυναμική της σύγχρονης κινεζικής σχολής animation. Με κεντρικό ήρωα τον δαιμονικό αλλά βαθιά ανθρώπινο Ne Zha, η ταινία συνδύασε μυθολογία, χιούμορ και υψηλής ακρίβειας εικαστικό σχεδιασμό, αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια για το εύρος και τη λεπτομέρεια της σκηνοθεσίας. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τη σημασία της πολιτισμικής αυθεντικότητας ως αφηγηματικού πλεονεκτήματος. Η ταινία «Ne Zha II» εξελίχθηκε στο απόλυτο εισπρακτικό φαινόμενο της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κινεζικού animation σε παγκόσμιο επίπεδο. Με συνολικά έσοδα που άγγιξαν τα 2.150.000.000 δολάρια, η παραγωγή κατέλαβε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο box office. Με αυτά τα νούμερα το «Ne Zha II» είναι μία από τις πιο κερδοφόρες animated ταινίες όλων των εποχών.

Μια από τις πιο απρόσμενες αλλά και χαρακτηριστικές επιτυχίες της χρονιάς υπήρξε και το «KPop Demon Hunters», μια παραγωγή που κατόρθωσε να συνδυάσει το animation υψηλής ενέργειας με την παγκόσμια ποπ κουλτούρα της κορεατικής μουσικής σκηνής. Η animated ταινία αφηγείται την ιστορία μιας γυναικείας K pop μπάντας που, πίσω από τη λαμπερή σκηνική της περσόνα, δρα ως μυστική ομάδα κυνηγών δαιμόνων, προστατεύοντας τον κόσμο από υπερφυσικές απειλές. Το «KPop Demon Hunters» ξεχώρισε όχι μόνο για τη δυναμική του αισθητική και τις χορογραφημένες σκηνές δράσης, αλλά και για τον ευφυή τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη μυθολογία και τα στερεότυπα της idol κουλτούρας για να μιλήσει για την ταυτότητα, τη διπλή ζωή και την πίεση της δημόσιας εικόνας. Η επιτυχία του επιβεβαίωσε ότι το animation μπορεί να συνομιλεί άμεσα με σύγχρονα μουσικά φαινόμενα, χωρίς να θυσιάζει την αφηγηματική συνοχή ή τη θεματική του πυκνότητα.

ταινία Netflix

Αντίστοιχα, η σειρά «Iyanu», βασισμένη στο graphic novel του Roye Okupe, ανέδειξε την αφρικανική μυθολογία στο παγκόσμιο κοινό, αντλώντας έμπνευση από τη νιγηριανή παράδοση και δημιουργώντας έναν πλήρως συγκροτημένο κόσμο όπου η πνευματικότητα, η φύση και η κοινωνική δομή συνυπάρχουν οργανικά. Η σύγκριση με το «Avatar The Last Airbender», την animated τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε αρχικά από το 2005 έως το 2008 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες σειρές animation όλων των εποχών, υπήρξε αναπόφευκτη, όχι μόνο αισθητικά αλλά και θεματικά, καθώς και οι δύο σειρές επενδύουν στη δύναμη της παράδοσης για να μιλήσουν για σύγχρονες ανησυχίες.

Στην ταινία «Arco», ο σκηνοθέτης αφηγείται μια ιστορία χρονικού εκτροχιασμού μέσα από τα μάτια ενός παιδιού από το μέλλον, τοποθετώντας την αφήγηση σε έναν κόσμο τεχνολογικής υπερβολής και περιβαλλοντικής αγωνίας. Παρά τα φαντασμαγορικά στοιχεία, η ταινία διατηρεί έναν έντονα ανθρώπινο πυρήνα, εστιάζοντας στη μοναξιά και την ανάγκη για σύνδεση.

Στην ταινία animation «Arco» και στη σειρά animation «Long Story Short», το στοιχείο του χρόνου λειτούργησε ως κεντρικός αφηγηματικός άξονας, μετατρέποντας την ίδια τη χρονική εμπειρία σε δραματουργικό εργαλείο. Στο «Arco», οι χρονικές μετατοπίσεις των ηρώων φωτίζουν έναν κόσμο τεχνολογικά εξελιγμένο αλλά συναισθηματικά απομονωμένο, όπου το μέλλον και το παρόν συγκρούονται μέσα από μια παιδική ματιά. Αντίθετα, στο «Long Story Short», ο χρόνος διασπάται και ανασυντίθεται μέσα από τη ζωή μιας οικογένειας, με τις αναμνήσεις, τις απώλειες και τις συγκρούσεις να ξεδιπλώνονται εκτός γραμμικής σειράς, αποτυπώνοντας με τρυφερότητα και ειλικρίνεια το βάρος και τη διάρκεια των ανθρώπινων δεσμών.

Στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο animation, η ταινία «Little Amélie or the Character of Rain» ξεχώρισε για την ποιητική της ματιά στην παιδική ηλικία και την ταυτότητα. Μέσα από τα μάτια της μικρής Amélie, μιας Βελγίδας που μεγαλώνει στην Ιαπωνία, η ταινία διερευνά την αίσθηση του ανήκειν, τη μνήμη του πολέμου και την πολιτισμική κληρονομιά με ευαισθησία και εικαστική τόλμη.

Στο πεδίο του ιαπωνικού animation, ο σκηνοθέτης Kenji Iwaisawa επέστρεψε δυναμικά με την ταινία «100 Meters», μια υπαρξιακή αθλητική αφήγηση που ακολουθεί δύο δρομείς από την εφηβεία έως την επαγγελματική ωριμότητα. Το τρέξιμο λειτουργεί ως μεταφορά για την επιβίωση, την ταυτότητα και τη φιλοδοξία, ενώ η σκηνοθεσία αξιοποιεί το μοντάζ και τις εναλλαγές χρώματος για να εντείνει τη δραματουργία.

Τέλος, η σειρά «The Summer Hikaru Died» αποτέλεσε μία από τις πιο σκοτεινές και συναισθηματικά φορτισμένες προτάσεις της χρονιάς. Η ιστορία του Yoshiki και του φίλου του Hikaru, που επιστρέφει στη ζωή μέσα από μια υπερφυσική οντότητα, συνδυάζει τρόμο, πένθος και εφηβικό συναίσθημα, δημιουργώντας ένα αφήγημα για την απώλεια και τη μνήμη που ξεπερνά τα όρια του είδους.

Συνολικά, το 2025 επιβεβαίωσε ότι το animation δεν αποτελεί απλώς τεχνικό επίτευγμα ή παιδική διασκέδαση, αλλά έναν ώριμο και πολυεπίπεδο αφηγηματικό χώρο. Μέσα από πολιτισμικά συγκεκριμένες ιστορίες και τολμηρή εικαστική γλώσσα, η κινούμενη εικόνα απέδειξε ότι μπορεί να αφουγκράζεται τον κόσμο με οξυδέρκεια, ευαισθησία και καλλιτεχνική αυτοπεποίθηση.

