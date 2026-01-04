Οι 5+1 ερωτήσεις που επιβάλλεται να κάνεις στον εαυτό σου για να ευτυχήσεις το 2026

Μια σύντομη λίστα που θα σε βοηθήσει να ξεκινήσεις το νέο κεφάλαιο σωστά

Η αρχή μιας καινούριας χρονιάς φέρνει πάντα έναν αέρα ανανέωσης. Τη βλέπουμε σαν ένα καθαρό φύλλο ή σαν μια ανοιχτή πόρτα που οδηγεί σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Αυτή η «πύλη» δεν είναι απλώς συμβολική: μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη επίγνωση και ισορροπία στη ζωή μας.

Η Jancee Dunn, Αμερικανίδα δημοσιογράφος και πρώην αρθρογράφος των The New York Times, μοιράστηκε σε άρθρο της μερικές στρατηγικές ερωτήσεις που ειδικοί από διάφορους τομείς θεωρούν χρήσιμο να θέτουμε στον εαυτό μας κάθε νέο έτος. Στόχος τους δεν είναι απλώς η επίτευξη στόχων, αλλά η βελτίωση της ψυχικής μας ευημερίας και η προσωπική ανάπτυξη.

Ερωτήσεις για μια συνειδητή εκκίνηση του 2026

Ποιες καταστάσεις σου έδιναν ενέργεια και ποιες σε εξάντλησαν; Πότε ένιωσες πραγματικά χαρούμενος και ελαφρύτερος; Τι έμοιαζε ακατόρθωτο πέρυσι αλλά τα κατάφερες; Ποια συνήθεια, αν την ακολουθούσες πιο συστηματικά, θα βελτίωνε τη ζωή σου; Τι προσπάθησες να ελέγξεις ενώ δεν εξαρτιόταν από εσένα; Υπάρχει κάποιος που χρειάζεται τη συγχώρεσή σου το 2026;

Η ενέργεια που καθορίζει το 2026

Το πώς διαχειρίζεσαι την ενέργεια και τον χρόνο σου καθορίζει ουσιαστικά τη ροή της ζωής σου. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά να κολλάς στο παρελθόν ή να αναλύεις υπερβολικά κάθε λεπτομέρεια. Αντιθέτως, λειτουργεί σαν ένας εσωτερικός οδηγός: σου δείχνει πώς θέλεις να νιώθεις, ποιες συνήθειες θέλεις να ενισχύσεις και πώς να κινηθείς προς ένα πιο ισορροπημένο και γεμάτο νόημα 2026.

