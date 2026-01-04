MadWalk 2025 highlights
Living 04.01.2026

Οι 5+1 ερωτήσεις που επιβάλλεται να κάνεις στον εαυτό σου για να ευτυχήσεις το 2026

Οι 5+1 ερωτήσεις που επιβάλλεται να κάνεις στον εαυτό σου για να ευτυχήσεις το 2026
Μια σύντομη λίστα που θα σε βοηθήσει να ξεκινήσεις το νέο κεφάλαιο σωστά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αρχή μιας καινούριας χρονιάς φέρνει πάντα έναν αέρα ανανέωσης. Τη βλέπουμε σαν ένα καθαρό φύλλο ή σαν μια ανοιχτή πόρτα που οδηγεί σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Αυτή η «πύλη» δεν είναι απλώς συμβολική: μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη επίγνωση και ισορροπία στη ζωή μας.

Η Jancee Dunn, Αμερικανίδα δημοσιογράφος και πρώην αρθρογράφος των The New York Times, μοιράστηκε σε άρθρο της μερικές στρατηγικές ερωτήσεις που ειδικοί από διάφορους τομείς θεωρούν χρήσιμο να θέτουμε στον εαυτό μας κάθε νέο έτος. Στόχος τους δεν είναι απλώς η επίτευξη στόχων, αλλά η βελτίωση της ψυχικής μας ευημερίας και η προσωπική ανάπτυξη.

Τα 3 ζώδια που θα τα βρουν σκούρα τον πρώτο μήνα του 2026
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα βιβλία που περιμένουμε το 2026

Ερωτήσεις για μια συνειδητή εκκίνηση του 2026

  1. Ποιες καταστάσεις σου έδιναν ενέργεια και ποιες σε εξάντλησαν;
  2. Πότε ένιωσες πραγματικά χαρούμενος και ελαφρύτερος;
  3. Τι έμοιαζε ακατόρθωτο πέρυσι αλλά τα κατάφερες;
  4. Ποια συνήθεια, αν την ακολουθούσες πιο συστηματικά, θα βελτίωνε τη ζωή σου;
  5. Τι προσπάθησες να ελέγξεις ενώ δεν εξαρτιόταν από εσένα;
  6. Υπάρχει κάποιος που χρειάζεται τη συγχώρεσή σου το 2026;
Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»
Pinterest.com

Η ενέργεια που καθορίζει το 2026

Το πώς διαχειρίζεσαι την ενέργεια και τον χρόνο σου καθορίζει ουσιαστικά τη ροή της ζωής σου. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά να κολλάς στο παρελθόν ή να αναλύεις υπερβολικά κάθε λεπτομέρεια. Αντιθέτως, λειτουργεί σαν ένας εσωτερικός οδηγός: σου δείχνει πώς θέλεις να νιώθεις, ποιες συνήθειες θέλεις να ενισχύσεις και πώς να κινηθείς προς ένα πιο ισορροπημένο και γεμάτο νόημα 2026.

Ζώδια: 5 πράγματα που ισχύουν για όλους τους Παρθένους αλλά αρνούνται να τα παραδεχτούν
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το πιο τυχερό ζώδιο του 2026 σε όλους τους τομείς

Δες κι αυτό…

2026 ερωτήσεις
