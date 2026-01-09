Celeb News 09.01.2026

Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral

Ένα αθώο λάθος, μπόλικο χιούμορ και ένα story που χάρισε γέλιο στους followers του γνωστού σεφ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Άλλη μία στιγμή από την καθημερινότητά του μοιράστηκε ο Λευτέρης Σουλτάτος, αποδεικνύοντας πως ξέρει να αντιμετωπίζει τα πάντα με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Ο γνωστός σεφ, που διατηρεί έντονη παρουσία στα social media, αυτή τη φορά κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αφορμή στάθηκε η βασιλόπιτα που ετοίμασε η πεθερά του, η μητέρα της Βάσως Λασκαράκη, για το ζευγάρι. Η κίνηση ήταν φυσικά γεμάτη αγάπη, ωστόσο ένα μικρό… αριθμητικό μπέρδεμα ήταν αρκετό για να προκαλέσει κύμα γέλιου. Αντί για το 2026, η βασιλόπιτα έγραφε επάνω το 2006, σαν να είχε μόλις βγει από χρονομηχανή.

https://www.instagram.com/lefteris.soultatos/

Ο Λευτέρης Σουλτάτος δεν άφησε το στιγμιότυπο να περάσει απαρατήρητο και το αξιοποίησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε το λάθος με καυστικό χιούμορ, λέγοντας: «Η πεθερά μου μας έφτιαξε βασιλόπιτα… μάλλον νοσταλγεί την εποχή που δεν με είχε γνωρίσει ακόμα. 2006». Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με τους followers του να σχολιάζουν γελώντας και να αποθεώνουν τόσο το χιούμορ του όσο και τη χαλαρή του διάθεση. Το περιστατικό, αν και μικρό, θύμισε σε πολλούς πως οι πιο απλές οικογενειακές στιγμές είναι συχνά και οι πιο απολαυστικές.

https://www.instagram.com/lefteris.soultatos/

Η Βάσω Λασκαράκη, από την πλευρά της, δεν άργησε να συμμετάσχει στο κλίμα και έκανε repost το βίντεο, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει κι εκείνη με χαμόγελο το… ταξίδι στο παρελθόν που τους επιφύλασσε η βασιλόπιτα. Για ακόμη μία φορά, ο Λευτέρης Σουλτάτος απέδειξε πως δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις viral, μόνο αυθεντικότητα, χιούμορ και λίγη καλή διάθεση.

https://www.instagram.com/lefteris.soultatos/

