Ο εμβληματικός ρόλος που η Julia Roberts θεώρησε ανόητο και παραλίγο να απορρίψει

Πριν εξελιχθεί σε διαχρονικό σημείο αναφοράς της ρομαντικής κωμωδίας, το «Notting Hill» κινδύνευσε να χάσει το μεγαλύτερο ατού του, τη Julia Roberts. Η διάσημη ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αρχικά απέρριψε την ιδέα της ταινίας, αμφισβητώντας ανοιχτά την υπόθεση, πριν τελικά ανακαλύψει τη γοητεία που την οδήγησε να πει το πολυπόθητο ναι. Σε συνέντευξή της στο Deadline, η Julia Roberts θυμήθηκε την πρώτη της αντίδραση όταν ενημερώθηκε για το πρότζεκτ. Όπως είπε, «θυμάμαι όταν με πήρε τηλέφωνο ο ατζέντης μου για το ‘Notting Hill’ και σκέφτηκα ότι πρόκειται για την πιο ανόητη ιδέα ταινίας που θα μπορούσα ποτέ να κάνω. Θα υποδυθώ τη μεγαλύτερη σταρ του κόσμου και μετά τι γίνεται. Μου φαινόταν εντελώς γελοίο». Η άποψή της άλλαξε ριζικά μόλις διάβασε το σενάριο, καθώς, όπως παραδέχθηκε, «μόλις το διάβασα, κατάλαβα πόσο γοητευτικό και αστείο ήταν».

Παρά τη θετική αυτή στροφή, η Julia Roberts δεν ήταν ακόμη βέβαιη ότι θα αποδεχόταν τον ρόλο. Συμφώνησε να συναντηθεί με τον σεναριογράφο Richard Curtis, τον παραγωγό Duncan Kenworthy και τον σκηνοθέτη Roger Michell, έχοντας κατά νου να απορρίψει την πρόταση. Η ίδια περιέγραψε εκείνη τη συνάντηση λέγοντας ότι «πήγα με τη σκέψη ότι αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει και ότι θα αποχωρήσω από την ταινία». Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν διαφορετική. Όπως ανέφερε, «ήταν όλοι τόσο γοητευτικοί, ευγενικοί και αστείοι που σκέφτηκα ότι αυτό τελικά θα συμβεί».

Η Julia Roberts μίλησε με θερμά λόγια για την εμπειρία των γυρισμάτων και για τη συμβολή του Roger Michell, τον οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό για την επιτυχία της ταινίας. Όπως σημείωσε, «περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα και το καστ ήταν ιδανικό σε κάθε του λεπτομέρεια. Ο Roger Michell δημιούργησε την ταινία με τέτοιον τρόπο ώστε να πετυχαίνει τους στόχους της σε κάθε επίπεδο». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για μία ακόμη επιλογή του καστ, αναφωνώντας με χιούμορ ότι η συμμετοχή του Alec Baldwin ήταν «εξαιρετική επιλογή».

Το «Notting Hill», που κυκλοφόρησε το 1999 και γιόρτασε την 25η επέτειό του τον Μάιο του 2024, αφηγείται την ιστορία της διάσημης ηθοποιού Anna Scott, την οποία υποδύεται η Julia Roberts, και της απρόσμενης ερωτικής της σχέσης με τον βιβλιοπώλη William Thacker, τον οποίο ενσαρκώνει ο Hugh Grant. Την περίοδο εκείνη, η Julia Roberts ήταν ήδη υποψήφια 2 φορές για Βραβείο Oscar για τις ταινίες «Steel Magnolias» και «Pretty Woman» και είχε πρωταγωνιστήσει σε επιτυχίες όπως «Mystic Pizza» και «My Best Friend’s Wedding». Η πορεία της μετά το «Notting Hill» επιβεβαίωσε τη θέση της στην κορυφή του Χόλιγουντ, με ταινίες όπως «Runaway Bride» και «Erin Brockovich», η οποία της χάρισε το Βραβείο Oscar και το BAFTA. Η ιστορία της αρχικής της άρνησης δείχνει ότι ακόμη και οι πιο εμβληματικοί ρόλοι μπορεί να ξεκινήσουν από αμφιβολία, πριν μετατραπούν σε κινηματογραφικό θρύλο.

