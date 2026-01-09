Screen News 09.01.2026

Ο εμβληματικός ρόλος που η Julia Roberts θεώρησε ανόητο και παραλίγο να απορρίψει

Julia Roberts
Η βραβευμένη ηθοποιός, Julia Roberts, αποκαλύπτει πώς μια αρχική αρνητική εντύπωση μετατράπηκε σε μια από τις πιο εμβληματικές ρομαντικές κωμωδίες του Χόλιγουντ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Πριν εξελιχθεί σε διαχρονικό σημείο αναφοράς της ρομαντικής κωμωδίας, το «Notting Hill» κινδύνευσε να χάσει το μεγαλύτερο ατού του, τη Julia Roberts. Η διάσημη ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αρχικά απέρριψε την ιδέα της ταινίας, αμφισβητώντας ανοιχτά την υπόθεση, πριν τελικά ανακαλύψει τη γοητεία που την οδήγησε να πει το πολυπόθητο ναι. Σε συνέντευξή της στο Deadline, η Julia Roberts θυμήθηκε την πρώτη της αντίδραση όταν ενημερώθηκε για το πρότζεκτ. Όπως είπε, «θυμάμαι όταν με πήρε τηλέφωνο ο ατζέντης μου για το ‘Notting Hill’ και σκέφτηκα ότι πρόκειται για την πιο ανόητη ιδέα ταινίας που θα μπορούσα ποτέ να κάνω. Θα υποδυθώ τη μεγαλύτερη σταρ του κόσμου και μετά τι γίνεται. Μου φαινόταν εντελώς γελοίο». Η άποψή της άλλαξε ριζικά μόλις διάβασε το σενάριο, καθώς, όπως παραδέχθηκε, «μόλις το διάβασα, κατάλαβα πόσο γοητευτικό και αστείο ήταν».

Διάβασε επίσης: Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο The Death of Robin Hood – Δες το trailer (video)

Παρά τη θετική αυτή στροφή, η Julia Roberts δεν ήταν ακόμη βέβαιη ότι θα αποδεχόταν τον ρόλο. Συμφώνησε να συναντηθεί με τον σεναριογράφο Richard Curtis, τον παραγωγό Duncan Kenworthy και τον σκηνοθέτη Roger Michell, έχοντας κατά νου να απορρίψει την πρόταση. Η ίδια περιέγραψε εκείνη τη συνάντηση λέγοντας ότι «πήγα με τη σκέψη ότι αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει και ότι θα αποχωρήσω από την ταινία». Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν διαφορετική. Όπως ανέφερε, «ήταν όλοι τόσο γοητευτικοί, ευγενικοί και αστείοι που σκέφτηκα ότι αυτό τελικά θα συμβεί».

Η Julia Roberts μίλησε με θερμά λόγια για την εμπειρία των γυρισμάτων και για τη συμβολή του Roger Michell, τον οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό για την επιτυχία της ταινίας. Όπως σημείωσε, «περάσαμε υπέροχα στα γυρίσματα και το καστ ήταν ιδανικό σε κάθε του λεπτομέρεια. Ο Roger Michell δημιούργησε την ταινία με τέτοιον τρόπο ώστε να πετυχαίνει τους στόχους της σε κάθε επίπεδο». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για μία ακόμη επιλογή του καστ, αναφωνώντας με χιούμορ ότι η συμμετοχή του Alec Baldwin ήταν «εξαιρετική επιλογή».

Το «Notting Hill», που κυκλοφόρησε το 1999 και γιόρτασε την 25η επέτειό του τον Μάιο του 2024, αφηγείται την ιστορία της διάσημης ηθοποιού Anna Scott, την οποία υποδύεται η Julia Roberts, και της απρόσμενης ερωτικής της σχέσης με τον βιβλιοπώλη William Thacker, τον οποίο ενσαρκώνει ο Hugh Grant. Την περίοδο εκείνη, η Julia Roberts ήταν ήδη υποψήφια 2 φορές για Βραβείο Oscar για τις ταινίες «Steel Magnolias» και «Pretty Woman» και είχε πρωταγωνιστήσει σε επιτυχίες όπως «Mystic Pizza» και «My Best Friend’s Wedding». Η πορεία της μετά το «Notting Hill» επιβεβαίωσε τη θέση της στην κορυφή του Χόλιγουντ, με ταινίες όπως «Runaway Bride» και «Erin Brockovich», η οποία της χάρισε το Βραβείο Oscar και το BAFTA. Η ιστορία της αρχικής της άρνησης δείχνει ότι ακόμη και οι πιο εμβληματικοί ρόλοι μπορεί να ξεκινήσουν από αμφιβολία, πριν μετατραπούν σε κινηματογραφικό θρύλο.

Διάβασε επίσης: Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Julia Roberts Notting Hill ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις αν θες τα χειμερινά σου παπούτσια να μείνουν σαν καινούρια

Τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις αν θες τα χειμερινά σου παπούτσια να μείνουν σαν καινούρια

09.01.2026
Επόμενο
Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral

Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral

09.01.2026

Δες επίσης

The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer
Cinema

The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer

09.01.2026
Θεωρίες συνωμοσίας ή σύμπτωση; Όλες οι προβλέψεις των Simpsons που βγήκαν αληθινές
Cinema

Θεωρίες συνωμοσίας ή σύμπτωση; Όλες οι προβλέψεις των Simpsons που βγήκαν αληθινές

09.01.2026
Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ
Cinema

Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ

09.01.2026
Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά
Cinema

Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

09.01.2026
Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ
Cinema

Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ

09.01.2026
Το νέο πρόγραμμα του Netflix – Δες τη πρώτη φωτογραφία της Enola Holmes
Cinema

Το νέο πρόγραμμα του Netflix – Δες τη πρώτη φωτογραφία της Enola Holmes

08.01.2026
Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα
Cinema

Οι Δικοί Μου Άνθρωποι: Προσεχώς στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ της Άννας Ρεζάν για το Ολοκαύτωμα

08.01.2026
Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig
Cinema

Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig

08.01.2026
Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro
Cinema

Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open