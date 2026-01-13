Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Ο αιώνιος εργένης που δεν ήθελε ποτέ παιδιά, γίνεται πατέρας από τη μια μέρα στην άλλη στη νέα οικογενειακή σειρά του Alpha

Η πατρότητα δεν έρχεται πάντα με σχέδιο. Κάποιες φορές έρχεται απρόσκλητη, ανατρεπτική και απόλυτα καθοριστική. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στη νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που ετοιμάζεται να μας συστήσει τρεις άντρες στη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους. Ανάμεσά τους, ο Δημήτρης, τον οποίο υποδύεται ο Αναστάσης Ροϊλός, ξεχωρίζει ως ο πιο απρόθυμος, απροετοίμαστος και ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρων μπαμπάς της ιστορίας.

Από τη ζωή της ελευθερίας… στο καρότσι του νηπιαγωγείου

Ο Δημήτρης είναι ένας φιλόδοξος, αλαζονικός εργένης, εθισμένος στην επαγγελματική επιτυχία και τις εφήμερες σχέσεις. Ένας σύγχρονος «Πίτερ Παν», που αρνείται πεισματικά να μεγαλώσει και να αναλάβει ευθύνες. Η ζωή του, όμως, ανατρέπεται ολοκληρωτικά όταν η Κατερίνα, μια σύντομη γνωριμία του παρελθόντος, αφήνει στο σπίτι του τον μικρό Βίκτωρα, το παιδί που γεννήθηκε από τη σχέση μιας βραδιάς τους.

Χωρίς καμία προετοιμασία και με μηδενική εμπειρία, ο Δημήτρης καλείται να γίνει πατέρας. Κι ενώ στην αρχή αντιδρά αμήχανα, σχεδόν φοβισμένα, ο μικρός Βίκτωρας θα καταφέρει σιγά-σιγά να τον κερδίσει και να τον οδηγήσει σε μια απρόσμενη συναισθηματική ωρίμανση.

Τα «3 Μπαμπαδάκια» και η καθημερινότητα έξω από το νηπιαγωγείο

Μέσα από τη νέα του πραγματικότητα, ο Δημήτρης γνωρίζει τον Νίκο και τον Ηρακλή. Οι τρεις άντρες συναντιούνται καθημερινά στην είσοδο του νηπιαγωγείου όπου αφήνουν τα παιδιά τους και, μέσα από τις μικρές καθημερινές στιγμές, αρχίζουν να χτίζουν μια δυνατή φιλία. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον, μοιράζονται άγχη, φόβους και αστείες καταστάσεις και ανακαλύπτουν ότι η πατρότητα είναι τελικά μια εμπειρία που δεν χρειάζεται να τη ζεις μόνος.

Ανάμεσα σε 2 γυναίκες και 1 μεγάλο δίλημμα

Στη ζωή του Δημήτρη μπαίνει η Ελένη, μια γοητευτική και ρομαντική νηπιαγωγός, την οποία υποδύεται η Λένα Μποζάκη. Προσπαθώντας να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα με τον Βίκτωρα, έρχεται κοντά του και σύντομα τα επαγγελματικά όρια θολώνουν, αφήνοντας χώρο για κάτι πιο βαθύ.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και η Παυλίνα, η ελκυστική, δυναμική προϊσταμένη του, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην καριέρα της. Με τον Δημήτρη έχουν υπάρξει μαζί στο παρελθόν και, παρότι τα συναισθήματα δεν έχουν σβήσει, εκείνη προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις και να βάλει όρια, γνωρίζοντας πως η ζωή τους πια κινείται σε διαφορετικές τροχιές.

Ο απρόσμενος σύμμαχος: ένας γείτονας για όλες τις δουλειές

Στην πιο χαοτική περίοδο της ζωής του, ο Δημήτρης έχει στο πλευρό του τον Κώστα, τον υδραυλικό και γείτονα που υποδύεται ο Ιωάννης Απέργης. Όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν πιο γρήγορα από τον ίδιο, ο Κώστας αναλαμβάνει χρέη baby-sitter, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια αλλά και στιγμές αυθεντικού χιούμορ.

Μια σειρά για τη σύγχρονη πατρότητα

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» δεν είναι απλώς μια οικογενειακή σειρά. Είναι μια ιστορία για τους άντρες που δεν ένιωσαν ποτέ έτοιμοι να γίνουν πατέρες, για τις δεύτερες ευκαιρίες και για την αγάπη που γεννιέται εκεί που δεν την περιμένεις. Και ο Δημήτρης του Αναστάση Ροϊλού είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: ένας μπαμπάς-φυγάς που, χωρίς να το καταλάβει, βρίσκει τελικά το σπίτι του εκεί που φοβόταν περισσότερο να μείνει.

Η νέα σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται σύντομα στον Alpha.

