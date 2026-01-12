Mad Bubble
Mad Bubble
TV & Media 12.01.2026

Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026

Το παρελθόν επιστρέφει στο Grand Hotel απειλητικά και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στο ξενοδοχείο των μυστικών από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Mad.gr

Η αναμονή έλαβε τέλος! Το Grand Hotel, η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που έγινε η απόλυτη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21:00. Το 2026 μπαίνει με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, καθώς οι διάδρομοι του πολυτελούς ξενοδοχείου γεμίζουν ξανά με μυστικά, πάθη και εγκλήματα που ζητούν δικαίωση.

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο για την Αλίκη, τον Πέτρο και τον Ρήγα. Το παρελθόν επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιό του στο παρόν, ενώ νέες συμμαχίες και απρόσμενοι έρωτες έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες. Συγκεντρώσαμε τις 15 πιο κρίσιμες εξελίξεις που θα δούμε στις οθόνες μας και σας τις παρουσιάζουμε!

Η σύγκρουση Αλίκης και Πέτρου

Grand Hotel

Η επιστροφή του Πέτρου από τον «κόσμο των νεκρών» δεν φέρνει μόνο ανακούφιση, αλλά και μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης. Η Αλίκη σοκάρεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγάπησε την άφησε να θρηνεί, κρύβοντας την αλήθεια για τόσο καιρό. Η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνεται όταν εκείνη καλείται να ομολογήσει τι συνέβη με τον Άρη, νιώθοντας διχασμένη ανάμεσα σε δύο άντρες που καθόρισαν τη ζωή της.

Διάβασε επίσης: Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης

Ο Ρήγας αντιμέτωπος με το παρελθόν και τον νόμο

Ο σκοτεινός ήρωας του Grand Hotel βλέπει τον κλοιό να στενεύει. Ο Ρήγας όχι μόνο αποκαλύπτει στον Πέτρο τη σχέση της Αλίκης με τον Άρη για να τους χωρίσει, αλλά έρχεται σε ευθεία σωματική σύγκρουση με τον Πέτρο, φτάνοντας στο σημείο να δώσει εντολή θανάτου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη τιμωρία του έρχεται από το παρελθόν: μαθαίνει την αλήθεια για τον πατέρα του και τελικά καταλήγει στη φυλακή για τα αποτρόπαια εγκλήματά του κατά των προσφύγων.

Εγκλήματα, εξομολογήσεις και ο ψυχίατρος

Ο Γιάννης Κουκουράκης επιστρέφει στο Grand Hotel του ΑΝΤ1 - Δες την πρώτη φωτογραφία!

Η Σοφία, κουβαλώντας το βάρος δύο φόνων, βρίσκει καταφύγιο στην επιστήμη, αλλά και στον έρωτα. Εξομολογείται τις πράξεις της στον ψυχίατρό της, μια κίνηση που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Την ίδια στιγμή, ο Νικόλας βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα, καθώς κατηγορείται για τον άγριο φόνο της Ελένης, μια εξέλιξη που θα σοκάρει τους πάντες στο ξενοδοχείο.

Προσωπικά δράματα και αποκαλύψεις

Η Θεώνη καταρρέει συναισθηματικά όταν μαθαίνει την αλήθεια για τον Χαραλάμπη και τη Μελίνα, οδηγώντας τον πρώτο εκτός σπιτιού. Παράλληλα, ο Χατζημήτρος χρησιμοποιεί εκβιαστικές μεθόδους με φωτογραφίες για να ελέγξει τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ η συνάντηση με τον ετοιμοθάνατο πατέρα του στη φυλακή θα φέρει στο φως ένα οικογενειακό μυστικό που θα αλλάξει τα πάντα.

Συνταρακτικές εξελίξεις! Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel

Νέοι έρωτες και σκοτεινά μυστικά

Η Φρίντα έρχεται αντιμέτωπη με μια φρικτή αλήθεια για τον Βλάσση και την Πελαγία, ενώ ο Ιορδάνης, μετά τον χωρισμό του από την Ελπίδα, βρίσκει ξανά το φως μέσα από έναν νέο, απρόσμενο έρωτα που υπόσχεται να του αλλάξει την κοσμοθεωρία.

Διάβασε επίσης: Πότε επιστρέφουν οι σειρές με νέα επεισόδια – Το μεγάλο comeback στην ελληνική TV

Δες κι αυτό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Grand Hotel
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Health Tech: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα

Health Tech: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα

12.01.2026
Επόμενο
Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating

Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating

12.01.2026

Δες επίσης

Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη
Corporate News

Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη

12.01.2026
Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης
TV

Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης

12.01.2026
Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη
TV

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη

09.01.2026
EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο
TV

EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

09.01.2026
Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026
TV

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026

09.01.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

09.01.2026
Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες
TV

Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες

09.01.2026
Γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» του Survivor 2026
TV

Γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» του Survivor 2026

09.01.2026
Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του
TV

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται