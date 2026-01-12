Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026

Το παρελθόν επιστρέφει στο Grand Hotel απειλητικά και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στο ξενοδοχείο των μυστικών από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Η αναμονή έλαβε τέλος! Το Grand Hotel, η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που έγινε η απόλυτη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21:00. Το 2026 μπαίνει με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, καθώς οι διάδρομοι του πολυτελούς ξενοδοχείου γεμίζουν ξανά με μυστικά, πάθη και εγκλήματα που ζητούν δικαίωση.

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο για την Αλίκη, τον Πέτρο και τον Ρήγα. Το παρελθόν επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιό του στο παρόν, ενώ νέες συμμαχίες και απρόσμενοι έρωτες έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες. Συγκεντρώσαμε τις 15 πιο κρίσιμες εξελίξεις που θα δούμε στις οθόνες μας και σας τις παρουσιάζουμε!

Η σύγκρουση Αλίκης και Πέτρου

Η επιστροφή του Πέτρου από τον «κόσμο των νεκρών» δεν φέρνει μόνο ανακούφιση, αλλά και μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης. Η Αλίκη σοκάρεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγάπησε την άφησε να θρηνεί, κρύβοντας την αλήθεια για τόσο καιρό. Η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνεται όταν εκείνη καλείται να ομολογήσει τι συνέβη με τον Άρη, νιώθοντας διχασμένη ανάμεσα σε δύο άντρες που καθόρισαν τη ζωή της.

Ο Ρήγας αντιμέτωπος με το παρελθόν και τον νόμο

Ο σκοτεινός ήρωας του Grand Hotel βλέπει τον κλοιό να στενεύει. Ο Ρήγας όχι μόνο αποκαλύπτει στον Πέτρο τη σχέση της Αλίκης με τον Άρη για να τους χωρίσει, αλλά έρχεται σε ευθεία σωματική σύγκρουση με τον Πέτρο, φτάνοντας στο σημείο να δώσει εντολή θανάτου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη τιμωρία του έρχεται από το παρελθόν: μαθαίνει την αλήθεια για τον πατέρα του και τελικά καταλήγει στη φυλακή για τα αποτρόπαια εγκλήματά του κατά των προσφύγων.

Εγκλήματα, εξομολογήσεις και ο ψυχίατρος

Η Σοφία, κουβαλώντας το βάρος δύο φόνων, βρίσκει καταφύγιο στην επιστήμη, αλλά και στον έρωτα. Εξομολογείται τις πράξεις της στον ψυχίατρό της, μια κίνηση που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Την ίδια στιγμή, ο Νικόλας βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα, καθώς κατηγορείται για τον άγριο φόνο της Ελένης, μια εξέλιξη που θα σοκάρει τους πάντες στο ξενοδοχείο.

Προσωπικά δράματα και αποκαλύψεις

Η Θεώνη καταρρέει συναισθηματικά όταν μαθαίνει την αλήθεια για τον Χαραλάμπη και τη Μελίνα, οδηγώντας τον πρώτο εκτός σπιτιού. Παράλληλα, ο Χατζημήτρος χρησιμοποιεί εκβιαστικές μεθόδους με φωτογραφίες για να ελέγξει τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ η συνάντηση με τον ετοιμοθάνατο πατέρα του στη φυλακή θα φέρει στο φως ένα οικογενειακό μυστικό που θα αλλάξει τα πάντα.

Νέοι έρωτες και σκοτεινά μυστικά

Η Φρίντα έρχεται αντιμέτωπη με μια φρικτή αλήθεια για τον Βλάσση και την Πελαγία, ενώ ο Ιορδάνης, μετά τον χωρισμό του από την Ελπίδα, βρίσκει ξανά το φως μέσα από έναν νέο, απρόσμενο έρωτα που υπόσχεται να του αλλάξει την κοσμοθεωρία.

