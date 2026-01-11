Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης

Το Survivor, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης, έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό και από το πρώτο κιόλας λεπτό απέδειξε πως τίποτα δεν ήταν πια δεδομένο. Όλα όσα γνωρίζαμε ανατράπηκαν, καθώς οι κανόνες άλλαξαν και το παιχνίδι ξεκίνησε πιο απαιτητικό και πιο σκληρό από ποτέ. Το έπαθλο των 250.000 ευρώ φάνταζε δελεαστικό, όμως έγινε ξεκάθαρο ότι για να φτάσει κανείς στην κορυφή θα έπρεπε πρώτα να ξεπεράσει τα όριά του.

24 Survivors πήραν το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο και πάτησαν σε μια παραλία που έμελλε να δοκιμάσει αντοχές, χαρακτήρες και συμμαχίες. Αθηναίοι και Επαρχιώτες συστήθηκαν στο κοινό μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, αποκαλύπτοντας τις ιστορίες τους, τα όνειρα και τους λόγους που πίστευαν πως μπορούσαν να ξεχωρίσουν. Το ταξίδι μόλις είχε ξεκινήσει, και από το πρώτο επεισόδιο έγινε φανερό πως στο Survivor τίποτα δεν χαρίζεται.

Οι προκλήσεις ξεκίνησαν από τα πρώτα κιόλας λεπτά του επεισοδίου, με τις δύο ομάδες να καλούνται να κάνουν τις πρώτες, καθοριστικές επιλογές τους. Κάθε ομάδα έπρεπε να διαλέξει μία δοκιμασία: από τη μία το απαιτητικό challenge δύναμης, που περιλάμβανε το γέμισμα βαρελιών με νερό απευθείας από τη θάλασσα, και από την άλλη τη δοκιμασία λογικής, όπου οι παίκτες έπρεπε να λύσουν έναν σύνθετο γρίφο. Οι Αθηναίοι επέλεξαν τη δύναμη και δικαιώθηκαν, καταφέρνοντας να επικρατήσουν στο νήμα, ενώ οι Επαρχιώτες, που δοκίμασαν τις ικανότητές τους στη λογική, κλήθηκαν να υπολογίσουν τον αριθμό των τριγώνων του γρίφου χωρίς επιτυχία.





Οι παίκτες ήρθαν πιο κοντά

Ωστόσο, οι δυσκολίες δεν περιορίστηκαν μόνο στις αγωνιστικές δοκιμασίες. Από την πρώτη στιγμή, οι παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι με το σκληρό τροπικό κλίμα του Αγίου Δομίνικου, με τη βροχή να πέφτει ασταμάτητα και να δυσκολεύει κάθε τους προσπάθεια. Η πρώτη νύχτα αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική, καθώς για δύο ολόκληρες ημέρες οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν τίποτα περισσότερο από μια ξύλινη βάση για να ξαπλώσουν. Χωρίς ανέσεις και με μοναδική συντροφιά τους ήχους της φύσης, κατάλαβαν από πολύ νωρίς πως το Survivor δεν θα τους χαριζόταν.









Συγκρούσεις και παιχνίδια εξουσίας

Ήδη από την πρώτη ημέρα, οι πρώτες τριβές έκαναν την εμφάνισή τους στην ομάδα των Επαρχιωτών, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της καλύβας τους. Οι απαιτήσεις της συμβίωσης και η πίεση των συνθηκών οδήγησαν σε ένταση, όταν ο Μιχάλης Σηφάκης ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον Μάνο Μαλλιαρό, με τον καθένα να προσπαθεί να θέσει τα όριά του και να επιβάλει τη δική του άποψη. Ήταν η πρώτη ένδειξη πως οι ισορροπίες στην ομάδα θα δοκιμάζονταν από νωρίς.





Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει

Αν και οι συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι παίκτες ήταν πολλές, με τη μεγαλύτερη δυσκολία να αφορά το φαγητό, καθώς οι προμήθειες περιορίζονταν σε απλές πρώτες ύλες, ο Γιώργος Πολύχρος έδειξε πως δεν λύγιζε εύκολα. Για τον ίδιο, ό,τι υπήρχε στη φύση μπορούσε να αποτελέσει γεύμα, κάτι που απέδειξε στην πράξη, προκαλώντας αίσθηση, όταν έφαγε μια σαύρα που βρήκε στην περιοχή.





Οι αλλαγές στη διαδικασία αποχώρησης

Λίγο πριν μπουν στο αγωνιστικό μέρος, ο Γιώργος Λιανός εξήγησε στους διαγωνιζόμενους τους νέους κανόνες για τη διαδικασία αποχώρησης. Όπως ανέφερε, κάθε εβδομάδα θα διεξάγονται τρία αγωνίσματα ασυλίας και τρία συμβούλια, από τα οποία θα προκύπτει ένας παίκτης προς αποχώρηση. Στη συνέχεια, θα ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και το κοινό θα «σώζει» τον παίκτη που επιθυμεί, ενώ οι δύο υπόλοιποι θα αντιμετωπίζονται σε μονομαχία για να παραμείνουν στο παιχνίδι.





Το πρώτο αγώνισμα

Ο πρώτος αγώνας για την ασυλία ξεκίνησε, με τις δύο ομάδες να εξοπλίζονται με δύναμη και ενέργεια για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο παιχνίδι. Αθηναίοι και Επαρχιώτες κλήθηκαν να ολοκληρώσουν μια απαιτητική δοκιμασία, η οποία έδινε τον τόνο για το υπόλοιπο της σεζόν. Οι παίκτες έπρεπε να βουτήξουν στη θάλασσα, να περάσουν πάνω από διάφορα εμπόδια και, φτάνοντας στη στεριά, να πετύχουν με μια μπάλα τα κυβάκια που ήταν τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι.

Οι Επαρχιώτες φάνηκε να έχουν την τύχη με το μέρος τους, καθώς το σκορ έκλεισε στο 4-10, κατακτώντας το έπαθλο της ασυλίας και το Survivor kit, το οποίο είχαν ήδη παραλάβει οι Αθηναίοι μετά τη νίκη τους στην πρώτη δοκιμασία.









Το πρώτο συμβούλιο

Στο πρώτο συμβούλιο, οι δύο ομάδες βρέθηκαν μαζί και, μαζί με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, σχολίασαν όλα όσα είχαν συμβεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι Αθηναίοι, ως η ομάδα που έχασε το αγώνισμα, κλήθηκαν να ορίσουν τον πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση. Τελικά, με 4 ψήφους, στη θέση αυτή βρέθηκε η Σταυρούλα Ποτήρι.





