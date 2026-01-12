Mad Bubble
Mad Bubble
Σχέσεις 12.01.2026

Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating

future_faking
Όταν τα σχέδια για το μέλλον δημιουργούν ένταση και προσδοκίες, αλλά δεν συνοδεύονται ποτέ από πραγματική δέσμευση και συνέπεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον σύγχρονο κόσμο του dating, οι μεγάλες υποσχέσεις εμφανίζονται συχνά πολύ νωρίς. Δηλώσεις για κοινά ταξίδια, συγκατοίκηση ή ένα «μαζί» που μοιάζει ήδη δεδομένο δημιουργούν έντονα συναισθήματα και την αίσθηση μιας βαθιάς σύνδεσης. Όταν όμως η ταχύτητα αυτών των λόγων δεν συμβαδίζει με τις πράξεις, γεννιέται ένα φαινόμενο που ολοένα και περισσότερο απασχολεί τις σύγχρονες σχέσεις.

Το future faking περιγράφει ακριβώς αυτή τη δυναμική: την υπόσχεση ενός κοινού μέλλοντος που λειτουργεί περισσότερο ως αφήγημα παρά ως πραγματική πρόθεση. Αν και αρχικά μοιάζει ρομαντικό και κολακευτικό, στην πράξη μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, συναισθηματική εξάντληση και σχέσεις που μένουν στάσιμες.

future_faking
Pinterest

Διάβασε επίσης: Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο

Τι είναι το future faking

Το future faking είναι μια συμπεριφορά κατά την οποία ένα άτομο μιλά εκτενώς για το μέλλον μιας σχέσης χωρίς να έχει την πρόθεση ή τη διάθεση να το υποστηρίξει με πράξεις. Τα σχέδια παραμένουν γενικά, οι υποσχέσεις αναβάλλονται διαρκώς και η ουσιαστική εξέλιξη δεν έρχεται ποτέ. Η οικειότητα δημιουργείται μέσα από λόγια, όχι μέσα από συνέπεια.

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον αυθεντικό ενθουσιασμό και το future faking βρίσκεται στη δράση. Όταν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, οι λέξεις συνοδεύονται από συγκεκριμένα βήματα και σταθερή παρουσία. Όταν όχι, το μέλλον λειτουργεί μόνο ως εργαλείο σύνδεσης.

future_faking_sxeseis
Pinterest

Γιατί κάποιοι καταφεύγουν σε αυτή τη συμπεριφορά

Σε πολλές περιπτώσεις, το future faking δεν είναι αποτέλεσμα συνειδητής εξαπάτησης, αλλά ανάγκης. Μπορεί να συνδέεται με την επιθυμία για επιβεβαίωση, με δυσκολία στη συναισθηματική ωριμότητα ή με χαρακτηριστικά ελέγχου και ναρκισσισμού. Το άτομο αντλεί αίσθηση δύναμης και αποδοχής από την αντίδραση που προκαλούν οι μεγάλες υποσχέσεις.

Παράλληλα, προσφέρει κάτι ιδιαίτερα βολικό: συναισθηματική εγγύτητα χωρίς την ευθύνη της πραγματικής δέσμευσης. Το αποτέλεσμα είναι μια σχέση που μοιάζει έντονη, αλλά δεν προχωρά.

future_faking_dating
Pinterest

Πώς αναγνωρίζεται το future faking

Συνήθως γίνεται αντιληπτό όχι από όσα λέγονται, αλλά από όσα δεν γίνονται. Τα λόγια επαναλαμβάνονται, αλλά οι πράξεις καθυστερούν ή δεν έρχονται ποτέ. Οι χρονικοί ορίζοντες μεταβάλλονται, οι συζητήσεις αποφεύγονται όταν γίνονται συγκεκριμένες και η σχέση δημιουργεί ένα αίσθημα αστάθειας.

Συχνά εμφανίζεται και μια συναισθηματική ανισορροπία, όπου η ένταση είναι μεγάλη στην αρχή, αλλά ακολουθεί σύγχυση και απογοήτευση. Εκεί το future faking παύει να μοιάζει ρομαντικό και αρχίζει να γίνεται ψυχολογικά επιβαρυντικό.

dating_sxeseis
Pinterest

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Η επιβράδυνση της σχέσης λειτουργεί συχνά αποκαλυπτικά. Όταν μειώνεται ο ρυθμός και ζητείται σαφήνεια, γίνεται πιο εύκολο να φανεί αν υπάρχει πραγματική πρόθεση. Οι ξεκάθαρες ερωτήσεις γύρω από το πώς μπορούν να υλοποιηθούν όσα συζητιούνται αποκαλύπτουν πολλά μέσα από τις απαντήσεις,  ή τις αποφυγές.

Τα όρια παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Όταν υπάρχει ανάγκη οι πράξεις να συμβαδίζουν με τα λόγια, η διατύπωση αυτής της ανάγκης βοηθά να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μειωθεί η συναισθηματική σύγχυση.

sxeseis
Pinterest

Πώς αποφεύγεται στο μέλλον

Η παρατήρηση της συνέπειας είναι βασική. Τα μικρά σημάδια αξιοπιστίας, όπως η τήρηση απλών υποσχέσεων και η σταθερή επικοινωνία, είναι συχνά πιο ενδεικτικά από τα μεγάλα λόγια. Η σταδιακή οικοδόμηση οικειότητας αφήνει λιγότερο χώρο σε φαντασιακές υποσχέσεις και περισσότερη βάση στην πραγματικότητα.

Διάβασε επίσης: Όταν ο «ιδανικός» σύντροφος γίνεται πρόβλημα: Η σκοτεινή πλευρά του high-effort boyfriend

Δες κι αυτό…

dating σχέσεις
