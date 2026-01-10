Όταν ο «ιδανικός» σύντροφος γίνεται πρόβλημα: Η σκοτεινή πλευρά του high-effort boyfriend

Τους τελευταίους μήνες, τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο που εξυμνούν τον λεγόμενο high-effort boyfriend: τον άντρα που αναλαμβάνει τα πάντα. Πληρώνει όλους τους λογαριασμούς, οργανώνει εκπλήξεις, φροντίζει πρακτικές λεπτομέρειες, καλύπτει οικονομικές ανάγκες και εμφανίζεται ως ο απόλυτος προστάτης και υποστηρικτής. Στην οθόνη, το σκηνικό μοιάζει ιδανικό. Στην πραγματική ζωή όμως, όπως επισημαίνει και ρεπορτάζ του Independent, αυτή η τάση δεν είναι πάντα τόσο αθώα όσο δείχνει. Πίσω από το ρομαντικό αφήγημα, συχνά κρύβονται δυναμικές που κάθε άλλο παρά υγιείς είναι.

Η εικόνα επαναλαμβάνεται σχεδόν ίδια: γυναίκες μπροστά στην κάμερα να απαριθμούν όλα όσα κάνει ο σύντροφός τους, από το ότι πληρώνει πάντα τον λογαριασμό και φροντίζει το αυτοκίνητο, μέχρι το ότι αγοράζει ρούχα, κανονίζει ταξίδια και αφήνει καθημερινά ερωτικά σημειώματα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «είμαι τυχερή γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτα».Όμως κάπου εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Όταν ένας άνθρωπος καλύπτει τα πάντα, οικονομικά, πρακτικά και συναισθηματικά, πού τελειώνει η φροντίδα και πού αρχίζει η εξάρτηση;

Γιατί ο high-effort boyfriend μπορεί να γίνει προβληματικός

Ειδικοί στις σχέσεις επισημαίνουν ότι η οικονομική και πρακτική εξάρτηση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ανισορροπία δύναμης. Η ψυχολόγος και σύμβουλος σχέσεων Kate Mansfield εξηγεί ότι, ακόμα κι αν ξεκινά με καλές προθέσεις, μια τέτοια δυναμική μπορεί να υπονομεύσει την αυτονομία ενός ατόμου και να δυσκολέψει την έξοδό του από μια σχέση που δεν τον καλύπτει πια. Όπως τονίζει, «η φροντίδα είναι υγιής μόνο όταν αποτελεί επιλογή και όχι ανάγκη».

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι πολλές από αυτές τις ιστορίες εστιάζουν έντονα στην εμφάνιση των γυναικών. Ο σύντροφος πληρώνει για κομμωτήρια, αισθητικές παρεμβάσεις ή ρούχα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιάζει να επιβλέπει τη διατήρηση αυτής της εικόνας. Εκεί, η γραμμή ανάμεσα στην περιποίηση και στον έλεγχο γίνεται εξαιρετικά λεπτή. Συχνά, η σχέση αρχίζει να θυμίζει περισσότερο γονεϊκό ρόλο παρά ισότιμη συντροφικότητα. Ο ένας αναλαμβάνει τον ρόλο του «φροντιστή» και ο άλλος του «φροντιζόμενου». Και όσο ρομαντικό κι αν ακούγεται, αυτή η ανισορροπία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ανεξαρτησίας και προσωπικής ευθύνης.

Τελικά, τι σημαίνει υγιής φροντίδα;

Η ουσία δεν βρίσκεται στο πόσα κάνει κάποιος για εμάς, αλλά στο πώς μοιράζεται η δύναμη, η ευθύνη και η φροντίδα μέσα στη σχέση. Μια ισορροπημένη σχέση δεν χρειάζεται «σωτήρες» και «προστατευόμενους», αλλά δύο ανθρώπους που επιλέγουν συνειδητά να στηρίζουν ο ένας τον άλλον,χωρίς όρους, χωρίς έλεγχο, χωρίς ρόλους που περιορίζουν. Γιατί η πραγματική αγάπη δεν αφαιρεί την αυτονομία. Τη σέβεται.

