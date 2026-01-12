Mad Bubble
Μουσικά Νέα 12.01.2026

«Μάτια Μου»: Η κόρη της Υρούς Μανέ πρωταγωνιστεί στο νέο videoclip του Ηλία Βρεττού

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης δίνει νέα ερμηνευτική πνοή στο ερωτικό τραγούδι, μέσα από ένα video γεμάτο συναίσθημα και εικόνες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ηλίας Βρεττός επανέρχεται με το «Μάτια Μου» και συνεχίζει τη δισκογραφική του πορεία με ακόμα ένα τραγούδι που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ και ακούγεται δυνατά. Μάλιστα, μαζί του στο video συμμετέχει η κόρη της Υρώς Μανέ, Φαίδρα, που κάνει καριέρα ως χορεύτρια και χορογράφος.

Το «Μάτια Μου» είναι ένα ερωτικό τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Σωτήρη Μπίσδα που πρωτοκυκλοφόρησε το 2017 και αγαπήθηκε από τον κόσμο, με τον Ηλία Βρεττό να το παρουσιάζει μέσα από το δικό του ερμηνευτικό πρίσμα, τόσο στις live εμφανίσεις του, όσο και μέσα από το unplugged live medley «Τα Ερωτικά».

Διάβασε επίσης: Ο Bruno Mars δείχνει τη ρομαντική του πλευρά με νέο album και περιοδεία

Το «Μάτια Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, οπτικοποείται μέσα από ένα video που μεταφέρει όλο το συναίσθημα του τραγουδιού.

Με τη χρήση εφέ, όπως τα light patterns και το slow motion, οι στίχοι του τραγουδιού μεταφέρονται ως σκέψεις που έρχονται και φεύγουν, ενώ ο Ηλίας Βρεττός και η συμπρωταγωνίστριά του, Φαίδρα Νταϊόγλου, ενσαρκώνουν μία εσωτερική κατάσταση αγάπης και επιθυμίας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Αυτή την περίοδο ο Ηλίας Βρεττός συνεχίζει τις live εμφανίσεις του κάθε Τετάρτη στο «Madonna» στη Θεσσαλονίκη, κάθε Πέμπτη στο «Forte» στο Κολωνάκι και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Zazza Music Hall» στην Κύπρο.

Βρες το «Μάτια Μου» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/matia-mou


Διάβασε επίσης: Η Britney Spears έτοιμη για επάνοδο: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ στις ΗΠΑ»

