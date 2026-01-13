Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»

Ο Ethan Hawke, δηλώνει βέβαιος ότι η νέα συνεργασία του με τον Richard Linklater θα έχει ως αποτέλεσμα τη σπουδαιότερη ταινία όλων των εποχών

Ο Ethan Hawke δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη, 10η κατά σειρά, κινηματογραφική συνεργασία του με τον Richard Linklater, εκφράζοντας με σπάνια βεβαιότητα την πεποίθηση ότι το νέο τους έργο θα αποτελέσει σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο Αμερικανός ηθοποιός και τέσσερις φορές υποψήφιος για Βραβείο Oscar μίλησε ανοιχτά για το πρότζεκτ, το οποίο παραμένει ακόμη επίσημα ατιτλοφόρητο, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στην εκπομπή του Craig Melvin.

Ο Ethan Hawke δήλωσε ότι η μακρόχρονη κοινή τους πορεία οδηγούσε αναπόφευκτα σε αυτή τη στιγμή, τονίζοντας ότι «όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα ήταν προετοιμασία για αυτό που έρχεται», προσθέτοντας με έμφαση ότι «η δέκατη ταινία θα είναι η καλύτερη». Όταν ο Craig Melvin χαρακτήρισε τη δήλωση τολμηρή, ο Ethan Hawke απάντησε χωρίς δισταγμό ότι «το λέω ανοιχτά και χωρίς φόβο. Σκεφτόμαστε αυτή την ταινία από το 1998. Ο Richard Linklater την έχει στο μυαλό του ακόμη περισσότερο καιρό. Είναι ένα όνειρο που κουβαλά εδώ και χρόνια και θα είναι εξαιρετικό».

Ο Ethan Hawke δεν περιορίστηκε μόνο στον ενθουσιασμό της στιγμής, αλλά προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας με απόλυτη σιγουριά ότι «προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία πως αυτή η ταινία θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σπουδαιότερες που έγιναν ποτέ». Μάλιστα, δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα επιστρέψει στην ίδια εκπομπή σε περίπου 18 μήνες για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, σημειώνοντας ότι τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027.

Παρότι απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πλοκή, ο Ethan Hawke επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ταινία εποχής, στοιχείο που συνάδει με τη μακρά δημιουργική πορεία του Richard Linklater και την αγάπη του για αφηγήσεις που εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά πλαίσια. Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι έχει συνηθίσει το ιδιαίτερα απαιτητικό ύφος των σεναρίων του σκηνοθέτη, λέγοντας ότι «όλες οι ταινίες του βασίζονται στους διαλόγους, οπότε είμαι μαθημένος να σηκώνω αυτό το βάρος».

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναγνώρισης για τον Ethan Hawke, ο οποίος απέσπασε πρόσφατα υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Lorenz Hart στην ταινία «Blue Moon», την πιο πρόσφατη δημιουργία του Richard Linklater. Οι δύο τους έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η τριλογία «Before Sunrise», «Before Sunset» και «Before Midnight», καθώς και η πολυσυζητημένη ταινία «Boyhood».

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Richard Linklater είχε αναφέρει ότι με τον Ethan Hawke έχουν αναπτύξει μια κοινή δημιουργική γλώσσα ύστερα από τόσες συνεργασίες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ταινία «Blue Moon» απαίτησε μια πιο τεχνική και απαιτητική σκηνοθετική προσέγγιση. Ο Ethan Hawke συμπλήρωσε ότι «βρισκόμαστε μέσα σε μια συγκεκριμένη εποχή και σε πραγματικό χρόνο, οπότε η σκηνοθεσία και η ερμηνεία πρέπει να είναι απόλυτα συγχρονισμένες».

Με τις προσδοκίες να έχουν ήδη εκτοξευθεί, η επόμενη ταινία των Ethan Hawke και Richard Linklater προδιαγράφεται ως ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά γεγονότα των επόμενων ετών, ακόμη και πριν αποκαλυφθεί επίσημα ο τίτλος ή οι λεπτομέρειές της.

