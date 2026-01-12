Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 12.01.2026

Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix

Ο Charlie Brooker επιβεβαιώνει τη συνέχεια της εμβληματικής ανθολογίας την ώρα που η σειρά παραμένει σημείο αναφοράς της σύγχρονης τηλεόρασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Black Mirror» πήρε πράσινο φως και επίσημα για 8η σεζόν από το Netflix, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη δυναμική μιας σειράς που έχει ταυτιστεί με την κριτική ματιά απέναντι στην τεχνολογία και τη σύγχρονη κοινωνία. Ο δημιουργός της σειράς Charlie Brooker βρίσκεται ήδη σε δημιουργική διαδικασία, γράφοντας τα νέα επεισόδια της δυστοπικής ανθολογίας, η οποία συγκαταλέγεται πλέον στις μακροβιότερες παραγωγές της πλατφόρμας.

Ο Charlie Brooker δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Black Mirror θα επιστρέψει, ακριβώς τη στιγμή που η πραγματικότητα θα έχει φτάσει κοντά του», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι συναρπαστικό, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι του μυαλού μου έχει ήδη ενεργοποιηθεί και δουλεύει ασταμάτητα».

Διάβασε επίσης: Οι 5 top σειρές τρόμου και μυστηρίου στο Netflix για να τις δεις σε ένα σαββατοκύριακο

Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν ότι η νέα σεζόν βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο δημιουργικό στάδιο, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το καστ ή τη θεματική κατεύθυνση των νέων ιστοριών.

Αναφερόμενος στη διαδικασία που ακολουθεί κάθε φορά, ο Charlie Brooker εξήγησε ότι σκέφτεται «τι δεν έχουμε κάνει ακόμη και ποιον τόνο αναζητώ», σημειώνοντας ότι «είναι ένα χρήσιμο νοητικό πείραμα όταν προσεγγίζεις μια νέα ιστορία». Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει κάθε σεζόν σαν κομμάτι ενός άλμπουμ, διερωτώμενος «σε ποιο σημείο του άλμπουμ βρίσκεται αυτό το κομμάτι και προς ποια κατεύθυνση κατευθυνόμαστε».

Ο Charlie Brooker απέφυγε να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία για τους πρωταγωνιστές της όγδοης σεζόν ή για το ύφος που θα επιδιώξει. Στο παρελθόν είχε περιγράψει την έβδομη σεζόν ως πιο κοντά στο παλιό «Black Mirror», ενώ η έκτη σεζόν χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «Red Mirror», καθώς περιείχε περισσότερα στοιχεία τρόμου και λιγότερη έμφαση σε ιστορίες που σχετίζονταν άμεσα με την τεχνολογία.

Οι δηλώσεις του Charlie Brooker έγιναν λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του για τις Χρυσές Σφαίρες, όπου η έβδομη σεζόν του «Black Mirror» είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής μίνι σειράς. Παράλληλα, οι Rashida Jones και Paul Giamatti έχουν αποσπάσει υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους.

Το «Black Mirror» μετρά πλέον σχεδόν 15 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, έχοντας ξεκινήσει από το Channel 4 πριν μεταφερθεί στο Netflix το 2016, έπειτα από 2 σεζόν. Η ανανέωση για όγδοη σεζόν επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση της σειράς και τη σταθερή της θέση στον παγκόσμιο τηλεοπτικό χάρτη.

Παράλληλα με το «Black Mirror», ο Charlie Brooker εργάζεται και σε μια νέα αστυνομική σειρά για το Netflix, ο τίτλος της οποίας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Paddy Considine, Lena Headey και Georgina Campbell και έχει περιγραφεί με έντονα ειρωνικό τρόπο ως «εξαιρετικά σοβαρή». Ο Charlie Brooker δήλωσε στο Tudum ότι πρόκειται για «την πιο αστυνομική σειρά όλων των εποχών» και ότι είναι «ένα βαθιά σοβαρό και ουσιαστικό αστυνομικό θρίλερ».

Διάβασε επίσης: Η Agatha Christie επιστρέφει στο Netflix με νέο αστυνομικό θρίλερ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Black Mirror Charlie Brooker netflix ΣΕΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Hair contouring: H νέα τάση στα μαλλιά που θα χαρίσει λάμψη στο πρόσωπό σου

Hair contouring: H νέα τάση στα μαλλιά που θα χαρίσει λάμψη στο πρόσωπό σου

12.01.2026
Επόμενο
Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται

Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται

12.01.2026

Δες επίσης

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο
Cinema

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

12.01.2026
Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards
Cinema

Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards

12.01.2026
Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren
Cinema

Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren

11.01.2026
Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet: Μονομαχία κορυφής στις Χρυσές Σφαίρες
Cinema

Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet: Μονομαχία κορυφής στις Χρυσές Σφαίρες

11.01.2026
Φωτεινή Πελούζo: Σε αυτή τη σειρά του Netflix συμμετέχει η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
Cinema

Φωτεινή Πελούζo: Σε αυτή τη σειρά του Netflix συμμετέχει η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»

11.01.2026
Ο λόγος που ο Michael B. Jordan έκλαψε βλέποντας το Sinners
Cinema

Ο λόγος που ο Michael B. Jordan έκλαψε βλέποντας το Sinners

11.01.2026
Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher
Cinema

Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher

10.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται