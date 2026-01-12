Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix

Ο Charlie Brooker επιβεβαιώνει τη συνέχεια της εμβληματικής ανθολογίας την ώρα που η σειρά παραμένει σημείο αναφοράς της σύγχρονης τηλεόρασης

Το «Black Mirror» πήρε πράσινο φως και επίσημα για 8η σεζόν από το Netflix, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη δυναμική μιας σειράς που έχει ταυτιστεί με την κριτική ματιά απέναντι στην τεχνολογία και τη σύγχρονη κοινωνία. Ο δημιουργός της σειράς Charlie Brooker βρίσκεται ήδη σε δημιουργική διαδικασία, γράφοντας τα νέα επεισόδια της δυστοπικής ανθολογίας, η οποία συγκαταλέγεται πλέον στις μακροβιότερες παραγωγές της πλατφόρμας.

Ο Charlie Brooker δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Black Mirror θα επιστρέψει, ακριβώς τη στιγμή που η πραγματικότητα θα έχει φτάσει κοντά του», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι συναρπαστικό, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι του μυαλού μου έχει ήδη ενεργοποιηθεί και δουλεύει ασταμάτητα».

Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν ότι η νέα σεζόν βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο δημιουργικό στάδιο, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το καστ ή τη θεματική κατεύθυνση των νέων ιστοριών.

Αναφερόμενος στη διαδικασία που ακολουθεί κάθε φορά, ο Charlie Brooker εξήγησε ότι σκέφτεται «τι δεν έχουμε κάνει ακόμη και ποιον τόνο αναζητώ», σημειώνοντας ότι «είναι ένα χρήσιμο νοητικό πείραμα όταν προσεγγίζεις μια νέα ιστορία». Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει κάθε σεζόν σαν κομμάτι ενός άλμπουμ, διερωτώμενος «σε ποιο σημείο του άλμπουμ βρίσκεται αυτό το κομμάτι και προς ποια κατεύθυνση κατευθυνόμαστε».

Ο Charlie Brooker απέφυγε να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία για τους πρωταγωνιστές της όγδοης σεζόν ή για το ύφος που θα επιδιώξει. Στο παρελθόν είχε περιγράψει την έβδομη σεζόν ως πιο κοντά στο παλιό «Black Mirror», ενώ η έκτη σεζόν χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «Red Mirror», καθώς περιείχε περισσότερα στοιχεία τρόμου και λιγότερη έμφαση σε ιστορίες που σχετίζονταν άμεσα με την τεχνολογία.

Οι δηλώσεις του Charlie Brooker έγιναν λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του για τις Χρυσές Σφαίρες, όπου η έβδομη σεζόν του «Black Mirror» είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής μίνι σειράς. Παράλληλα, οι Rashida Jones και Paul Giamatti έχουν αποσπάσει υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους.

Το «Black Mirror» μετρά πλέον σχεδόν 15 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, έχοντας ξεκινήσει από το Channel 4 πριν μεταφερθεί στο Netflix το 2016, έπειτα από 2 σεζόν. Η ανανέωση για όγδοη σεζόν επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση της σειράς και τη σταθερή της θέση στον παγκόσμιο τηλεοπτικό χάρτη.

Παράλληλα με το «Black Mirror», ο Charlie Brooker εργάζεται και σε μια νέα αστυνομική σειρά για το Netflix, ο τίτλος της οποίας δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Paddy Considine, Lena Headey και Georgina Campbell και έχει περιγραφεί με έντονα ειρωνικό τρόπο ως «εξαιρετικά σοβαρή». Ο Charlie Brooker δήλωσε στο Tudum ότι πρόκειται για «την πιο αστυνομική σειρά όλων των εποχών» και ότι είναι «ένα βαθιά σοβαρό και ουσιαστικό αστυνομικό θρίλερ».

