Streaming News 10.01.2026

Οι 5 top σειρές τρόμου και μυστηρίου στο Netflix για να τις δεις σε ένα σαββατοκύριακο

Οι 5 καλύτερες σειρές τρόμου και μυστηρίου στο Netflix για να τις δεις σε ένα σαββατοκύριακο
Η τέλεια δικαιολογία για να μείνεις σπίτι και να ακυρώσεις τα πάντα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν εκείνα τα σαββατοκύριακα που το πρόγραμμα ακυρώνεται από μόνο του. Ο καναπές γίνεται ο απόλυτος προορισμός, το έξω μοιάζει κουραστικό και η ιδέα του να ντυθείς για να φύγεις από το σπίτι φαντάζει υπερβολική. Ευτυχώς, υπάρχει μια απολαυστική εναλλακτική: binge-watching χωρίς ενοχές. Όχι όμως ό,τι κι ό,τι. Χρειάζεσαι σειρές που κρατούν την ένταση ψηλά, που τελειώνεις το επεισόδιο και πατάς «επόμενο» χωρίς δεύτερη σκέψη. Σειρές με μυστήριο, δράση, σκοτεινή ατμόσφαιρα και cliffhangers που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Οι πέντε που ακολουθούν είναι διαθέσιμες στο Netflix και αποτελούν την ιδανική αφορμή για να περάσεις ολόκληρο το σαββατοκύριακο στο σπίτι.

Διάβασε επίσης: Πράσινο φως για 3η σεζόν πήρε η σειρά Τhe Pitt

The Stranger

Σε μια φαινομενικά ήσυχη προαστιακή κοινότητα, η εμφάνιση ενός αγνώστου αρκεί για να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Το The Stranger, βασισμένο σε βιβλίο του Harlan Coben, ξεδιπλώνει μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ψέματα και αποκαλύψεις που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Κάθε επεισόδιο φέρνει και μια νέα ρωγμή στην τέλεια εικόνα της γειτονιάς. Σκέψου το σαν ένα σκοτεινό Desperate Housewives, όπου όλοι έχουν κάτι να κρύψουν και κάποιοι κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Bodies

Τέσσερις διαφορετικές χρονικές περίοδοι. Το ίδιο πτώμα. Μια υπόθεση που αψηφά τους νόμους του χρόνου. Το Bodies είναι ένα έξυπνο μείγμα sci-fi και noir, με τη βρετανική υπογραφή να φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Η αφήγηση πηγαινοέρχεται στον χρόνο, με τον Stephen Graham να ξεχωρίζει σε κάθε εμφάνισή του. Σκοτεινό, καλοστημένο και γεμάτο ανατροπές, είναι από εκείνες τις σειρές που σε κάνουν να αμφισβητείς αν ο χρόνος κυλά ευθύγραμμα ή αν απλώς εξυπηρετεί μια πολύ καλή ιστορία.

The Beast in Me

Η Claire Danes ξέρει να διαλέγει ρόλους που τραβούν τον θεατή μέσα στην ιστορία. Εδώ υποδύεται μια συγγραφέα σε δημιουργικό τέλμα, μέχρι τη στιγμή που ο γείτονάς της γίνεται βασικός ύποπτος σε μια υπόθεση φόνου. Η ένταση ανεβαίνει σταδιακά, με τη Danes σε εξαιρετική φόρμα και τον Matthew Rhys να κινείται διαρκώς ανάμεσα στην ενοχή και την αθωότητα. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που σε κρατάει σε εγρήγορση μέχρι τέλους.

Ripley

Ο Andrew Scott παραδίδει έναν Tom Ripley που δύσκολα ξεχνιέται. Η ασπρόμαυρη αισθητική δίνει στη σειρά έναν σχεδόν ποιητικό χαρακτήρα, ενώ η ιστορία κυλά με ψυχρό, αργό και υπολογισμένο ρυθμό. Ο Ripley δεν είναι απλώς απατεώνας, αλλά ένας άνθρωπος που μετατρέπει την εξαπάτηση σε τέχνη. Η Dakota Fanning και ο Johnny Flynn συμπληρώνουν ιδανικά ένα καστ που κάνει κάθε σκηνή να μοιάζει με κινηματογραφικό καρέ.

Black Doves

Η Keira Knightley σε ρόλο μυστικής πράκτορα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Μαζί με τον Ben Whishaw, μπλέκονται σε έναν κόσμο κατασκοπείας, βίας και προσωπικών διλημμάτων, με φόντο μια οργάνωση που λειτουργεί στο σκοτάδι. Η σειρά συνδυάζει δράση και δράμα, ενώ ένας φόνος μέσα στις γιορτές προσθέτει επιπλέον μυστήριο. Η πρώτη σεζόν βλέπεται απνευστί και ναι, έρχεται και δεύτερη.

Διάβασε επίσης: Στην κορυφή του Netflix σε 37 χώρες: Η νέα κορεάτικη σειρά που έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

10.01.2026
Επόμενο
Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

10.01.2026

Δες επίσης

Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher
Cinema

Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher

10.01.2026
Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond
Cinema

Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

10.01.2026
5 Facts που θα σε εντυπωσιάσουν για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη
Cinema

5 Facts που θα σε εντυπωσιάσουν για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη

09.01.2026
Αντώνης Μυριαγκός: Υποβλήθηκε σε ύπνωση για να «συναντήσει» τον Ιωάννη Καποδίστρια
Cinema

Αντώνης Μυριαγκός: Υποβλήθηκε σε ύπνωση για να «συναντήσει» τον Ιωάννη Καποδίστρια

09.01.2026
Ο εμβληματικός ρόλος που η Julia Roberts θεώρησε ανόητο και παραλίγο να απορρίψει
Cinema

Ο εμβληματικός ρόλος που η Julia Roberts θεώρησε ανόητο και παραλίγο να απορρίψει

09.01.2026
The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer
Cinema

The Testament of Ann Lee: Καθηλωτική η Amanda Seyfried στο trailer

09.01.2026
Θεωρίες συνωμοσίας ή σύμπτωση; Όλες οι προβλέψεις των Simpsons που βγήκαν αληθινές
Cinema

Θεωρίες συνωμοσίας ή σύμπτωση; Όλες οι προβλέψεις των Simpsons που βγήκαν αληθινές

09.01.2026
Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ
Cinema

Αποκαλύφθηκαν οι πρωταγωνιστές της Ραπουνζέλ

09.01.2026
Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά
Cinema

Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα