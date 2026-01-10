Οι 5 top σειρές τρόμου και μυστηρίου στο Netflix για να τις δεις σε ένα σαββατοκύριακο

Υπάρχουν εκείνα τα σαββατοκύριακα που το πρόγραμμα ακυρώνεται από μόνο του. Ο καναπές γίνεται ο απόλυτος προορισμός, το έξω μοιάζει κουραστικό και η ιδέα του να ντυθείς για να φύγεις από το σπίτι φαντάζει υπερβολική. Ευτυχώς, υπάρχει μια απολαυστική εναλλακτική: binge-watching χωρίς ενοχές. Όχι όμως ό,τι κι ό,τι. Χρειάζεσαι σειρές που κρατούν την ένταση ψηλά, που τελειώνεις το επεισόδιο και πατάς «επόμενο» χωρίς δεύτερη σκέψη. Σειρές με μυστήριο, δράση, σκοτεινή ατμόσφαιρα και cliffhangers που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Οι πέντε που ακολουθούν είναι διαθέσιμες στο Netflix και αποτελούν την ιδανική αφορμή για να περάσεις ολόκληρο το σαββατοκύριακο στο σπίτι.

The Stranger

Σε μια φαινομενικά ήσυχη προαστιακή κοινότητα, η εμφάνιση ενός αγνώστου αρκεί για να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Το The Stranger, βασισμένο σε βιβλίο του Harlan Coben, ξεδιπλώνει μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ψέματα και αποκαλύψεις που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Κάθε επεισόδιο φέρνει και μια νέα ρωγμή στην τέλεια εικόνα της γειτονιάς. Σκέψου το σαν ένα σκοτεινό Desperate Housewives, όπου όλοι έχουν κάτι να κρύψουν και κάποιοι κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Bodies

Τέσσερις διαφορετικές χρονικές περίοδοι. Το ίδιο πτώμα. Μια υπόθεση που αψηφά τους νόμους του χρόνου. Το Bodies είναι ένα έξυπνο μείγμα sci-fi και noir, με τη βρετανική υπογραφή να φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Η αφήγηση πηγαινοέρχεται στον χρόνο, με τον Stephen Graham να ξεχωρίζει σε κάθε εμφάνισή του. Σκοτεινό, καλοστημένο και γεμάτο ανατροπές, είναι από εκείνες τις σειρές που σε κάνουν να αμφισβητείς αν ο χρόνος κυλά ευθύγραμμα ή αν απλώς εξυπηρετεί μια πολύ καλή ιστορία.

The Beast in Me

Η Claire Danes ξέρει να διαλέγει ρόλους που τραβούν τον θεατή μέσα στην ιστορία. Εδώ υποδύεται μια συγγραφέα σε δημιουργικό τέλμα, μέχρι τη στιγμή που ο γείτονάς της γίνεται βασικός ύποπτος σε μια υπόθεση φόνου. Η ένταση ανεβαίνει σταδιακά, με τη Danes σε εξαιρετική φόρμα και τον Matthew Rhys να κινείται διαρκώς ανάμεσα στην ενοχή και την αθωότητα. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που σε κρατάει σε εγρήγορση μέχρι τέλους.

Ripley

Ο Andrew Scott παραδίδει έναν Tom Ripley που δύσκολα ξεχνιέται. Η ασπρόμαυρη αισθητική δίνει στη σειρά έναν σχεδόν ποιητικό χαρακτήρα, ενώ η ιστορία κυλά με ψυχρό, αργό και υπολογισμένο ρυθμό. Ο Ripley δεν είναι απλώς απατεώνας, αλλά ένας άνθρωπος που μετατρέπει την εξαπάτηση σε τέχνη. Η Dakota Fanning και ο Johnny Flynn συμπληρώνουν ιδανικά ένα καστ που κάνει κάθε σκηνή να μοιάζει με κινηματογραφικό καρέ.

Black Doves

Η Keira Knightley σε ρόλο μυστικής πράκτορα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Μαζί με τον Ben Whishaw, μπλέκονται σε έναν κόσμο κατασκοπείας, βίας και προσωπικών διλημμάτων, με φόντο μια οργάνωση που λειτουργεί στο σκοτάδι. Η σειρά συνδυάζει δράση και δράμα, ενώ ένας φόνος μέσα στις γιορτές προσθέτει επιπλέον μυστήριο. Η πρώτη σεζόν βλέπεται απνευστί και ναι, έρχεται και δεύτερη.

