Screen News 10.01.2026

Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

Ο Callum Turner εμφανίζεται ως ισχυρό φαβορί για τον ρόλο του 007 ενώ το όνομα της Dua Lipa συζητείται για το επόμενο κινηματογραφικό κεφάλαιο του εμβληματικού franchise
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το όνομα του Callum Turner βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο της διεθνούς κινηματογραφικής φημολογίας ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για να ενσαρκώσει τον επόμενο James Bond. Αν και δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επιβεβαίωση από την παραγωγή, τον δημιουργικό πυρήνα του franchise ή την Amazon, οι αναφορές πληθαίνουν και συνοδεύονται από ένα επιπλέον στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ενδεχόμενο συμμετοχής της Dua Lipa, συντρόφου και μέλλουσας συζύγου του Callum Turner, στο νέο κεφάλαιο του 007. Η Dua Lipa φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να αναλάβει τη μουσική επένδυση της ταινίας και το κλασικό κομμάτι τίτλων του πολυαναμενόμενου Bond 26.

Ο Callum Turner, ηλικίας 35 ετών, έχει χτίσει σταθερά το προφίλ του τα τελευταία χρόνια με συμμετοχές σε διεθνείς παραγωγές όπως τα «Fantastic Beasts and Where to Find Them», «Emma», «The Capture», «The Boys in the Boat» και πρόσφατα το πολυσυζητημένο «Masters of the Air». Παρότι το όνομά του δεν συνδέεται ακόμη με έναν απόλυτα καθοριστικό πρωταγωνιστικό ρόλο, θεωρείται από πολλούς ως η ιδανική επιλογή για έναν χαρακτήρα που απαιτεί διάρκεια, σωματική παρουσία, βρετανική ταυτότητα και ικανότητα να εξελιχθεί μέσα από περισσότερες από μία ταινίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων της βιομηχανίας, η ηλικία του Callum Turner θεωρείται πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει στον ηθοποιό να δεσμευτεί σε έναν πολυετή σχεδιασμό χωρίς να περιορίζεται χρονικά. Παράλληλα, το προφίλ του συνδυάζει τη σύγχρονη κινηματογραφική γοητεία με έναν χαμηλών τόνων σταρ χαρακτήρα, στοιχείο που ιστορικά έχει ευνοήσει το franchise του James Bond. Η συζήτηση γύρω από την πιθανή επιλογή του Callum Turner δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο. Το όνομα της Dua Lipa εμπλέκεται όλο και συχνότερα στα σχετικά σενάρια, είτε ως ερμηνεύτρια του επόμενου κεντρικού τραγουδιού τίτλων είτε ως παρουσία εντός της ίδιας της ταινίας. Η Dua Lipa έχει ήδη αποκτήσει κινηματογραφική εμπειρία με εμφανίσεις στις ταινίες «Barbie» και «Argylle», ενώ η διεθνής της απήχηση την καθιστά μια από τις πιο εμπορικά ισχυρές pop καλλιτέχνιδες της εποχής.

Το ενδεχόμενο να αναλάβει το νέο theme song του James Bond θεωρείται απολύτως ρεαλιστικό, δεδομένου ότι το franchise έχει επανειλημμένα στραφεί σε κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής, όπως η Adele και η Billie Eilish. Παράλληλα, δεν λείπουν και οι πιο τολμηρές υποθέσεις για πιθανή συμμετοχή της Dua Lipa και μπροστά από την κάμερα, αν και τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και μια πρόσφατη δήλωση του Callum Turner, ο οποίος ανέφερε ότι πλέον αποφεύγει ρόλους που απαιτούν ερωτικές σκηνές με άλλες ηθοποιούς. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, «ακόμη κι αν είναι μέρος της δουλειάς μου, τα φιλιά μου ανήκουν μόνο στη Dua». Η δήλωση αυτή έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω συζητήσεις, καθώς ο James Bond αποτελεί διαχρονικά έναν χαρακτήρα άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ερωτισμό και τις σχέσεις του με τις λεγόμενες Bond girls.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο το όνομα του Callum Turner όσο και εκείνο της Dua Lipa παραμένουν στο επίπεδο της έντονης φημολογίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αναζήτηση του επόμενου James Bond εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και ότι το ενδεχόμενο ενός power couple να συνδεθεί με το μέλλον του 007 προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προσδοκίας γύρω από ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών.

Callum Turner dua lipa James Bond
