Beauty 10.01.2026

Αυτό είναι το σημάδι που σου δείχνει ότι έχεις το λάθος κούρεμα

kastana_mallia_taseis
Η λάθος επιλογή κουρέματος μπορεί να επηρεάσει τη φυσική υφή των μαλλιών, προκαλώντας φριζάρισμα, όγκο και δύσκολο styling
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φροντίδα των μαλλιών δεν περιορίζεται στα προϊόντα ή στις τεχνικές styling. Συχνά, η διαφορά ανάμεσα στο κούρεμα που ονειρεύεσαι και σε αυτό που πραγματικά σε κολακεύει έχει να κάνει με την ίδια τη βάση: τη φυσική υφή της τρίχας. Όταν ένα κούρεμα αγνοεί τη συμπεριφορά των μαλλιών σου, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μαλλιά που φουσκώνουν, φριζάρουν ή χάνουν εντελώς το σχήμα τους, παρά τις προσπάθειες περιποίησης.

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι τα μαλλιά τους είναι «δύσκολα» ή προβληματικά, όμως ο λόγος δεν είναι η ποιότητά τους αλλά το λάθος κούρεμα. Ο Γάλλος κομμωτής Christophe Nicolas Biot τονίζει πως μαλλιά που δείχνουν αφράτα, άγρια ή πετάνε προς όλες τις κατευθύνσεις δεν έχουν πρόβλημα, απλώς έχουν κοπεί με τρόπο που δεν σέβεται τη φυσική τους κίνηση και όγκο.

isia_mallia
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτά τα βήματα θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς μια για πάντα την ισιωτική σου

Το βασικό λάθος στα κομμωτήρια

Στα περισσότερα κομμωτήρια, το κούρεμα σε βρεγμένα μαλλιά παραμένει η συνήθης πρακτική. Το νερό χαλαρώνει την τρίχα και αλλάζει τη φυσική της μορφή, με αποτέλεσμα το κούρεμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική συμπεριφορά των μαλλιών όταν στεγνώσουν. Οι άκρες γυρίζουν προς τα έξω, το φριζάρισμα αυξάνεται και η φυσική δομή της τρίχας χάνεται.

https://www.instagram.com/quecolour/

Η λύση: Κούρεμα σε στεγνά μαλλιά

Η τεχνική του κουρέματος σε στεγνά μαλλιά κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς. Επιτρέπει στον κομμωτή να βλέπει την πραγματική κίνηση, τον όγκο και την υφή της τρίχας, προσαρμόζοντας το κούρεμα σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα είναι πιο αρμονικό, ελαφρύ και εύκολο στο styling, με μαλλιά που πέφτουν φυσικά και δείχνουν περιποιημένα χωρίς να χρειάζονται υπερβολική θερμότητα ή προϊόντα styling.

kourema_mallia
https://www.instagram.com/faithlorimer/

Αν παλεύεις καθημερινά με τα μαλλιά σου ή αισθάνεσαι ότι ποτέ δεν πέφτουν όπως θα ήθελες, ίσως ήρθε η στιγμή να σκεφτείς ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η τρίχα, αλλά ο τρόπος που την κόβουν. Η σωστή προσέγγιση μπορεί να αλλάξει εντελώς την εμφάνιση και την αίσθηση των μαλλιών σου.

Διάβασε επίσης: Dry Brushing: Το beauty ritual που αξίζει μια θέση στη νέα σου ρουτίνα ομορφιάς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty κούρεμα μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

10.01.2026
Επόμενο
Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher

Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher

10.01.2026

Δες επίσης

Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα
Fashion

Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

10.01.2026
«Ένα επεισόδιο ακόμα»: Τα 3 ζώδια που τελειώνουν ολόκληρη σειρά μέσα σε μία μέρα
Life

«Ένα επεισόδιο ακόμα»: Τα 3 ζώδια που τελειώνουν ολόκληρη σειρά μέσα σε μία μέρα

10.01.2026
Η ξεκούραση σου δημιουργεί τύψεις; 8 τρόποι για να αφεθείς πραγματικά στην χαλάρωση
Life

Η ξεκούραση σου δημιουργεί τύψεις; 8 τρόποι για να αφεθείς πραγματικά στην χαλάρωση

09.01.2026
Χάθηκε η βαλίτσα σου στο αεροδρόμιο; Δες τι να κάνεις πριν πανικοβληθείς
Life

Χάθηκε η βαλίτσα σου στο αεροδρόμιο; Δες τι να κάνεις πριν πανικοβληθείς

09.01.2026
Ξέχασε τις 8 ώρες: Η παραδοσιακή κινεζική μέθοδος που θα αλλάξει τον ύπνο σου
Life

Ξέχασε τις 8 ώρες: Η παραδοσιακή κινεζική μέθοδος που θα αλλάξει τον ύπνο σου

09.01.2026
Περπάτημα προς τα πίσω: Η νέα viral τάση που καίει θερμίδες σε χρόνο dt
Fitness

Περπάτημα προς τα πίσω: Η νέα viral τάση που καίει θερμίδες σε χρόνο dt

09.01.2026
Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους
Life

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως τα γλυκά βοηθούν στην απώλεια βάρους

09.01.2026
Τι είναι η δίαιτα των Βίκινγκ και γιατί είναι viral τάση στα social media
Life

Τι είναι η δίαιτα των Βίκινγκ και γιατί είναι viral τάση στα social media

09.01.2026
Δεν αντέχουν χωρίς διάλειμμα: Τα 4 ζώδια που σηκώνονται κάθε 10 λεπτά στη δουλειά
Life

Δεν αντέχουν χωρίς διάλειμμα: Τα 4 ζώδια που σηκώνονται κάθε 10 λεπτά στη δουλειά

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα