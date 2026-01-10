Αυτό είναι το σημάδι που σου δείχνει ότι έχεις το λάθος κούρεμα

Η φροντίδα των μαλλιών δεν περιορίζεται στα προϊόντα ή στις τεχνικές styling. Συχνά, η διαφορά ανάμεσα στο κούρεμα που ονειρεύεσαι και σε αυτό που πραγματικά σε κολακεύει έχει να κάνει με την ίδια τη βάση: τη φυσική υφή της τρίχας. Όταν ένα κούρεμα αγνοεί τη συμπεριφορά των μαλλιών σου, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μαλλιά που φουσκώνουν, φριζάρουν ή χάνουν εντελώς το σχήμα τους, παρά τις προσπάθειες περιποίησης.

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι τα μαλλιά τους είναι «δύσκολα» ή προβληματικά, όμως ο λόγος δεν είναι η ποιότητά τους αλλά το λάθος κούρεμα. Ο Γάλλος κομμωτής Christophe Nicolas Biot τονίζει πως μαλλιά που δείχνουν αφράτα, άγρια ή πετάνε προς όλες τις κατευθύνσεις δεν έχουν πρόβλημα, απλώς έχουν κοπεί με τρόπο που δεν σέβεται τη φυσική τους κίνηση και όγκο.

Διάβασε επίσης: Αυτά τα βήματα θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς μια για πάντα την ισιωτική σου

Το βασικό λάθος στα κομμωτήρια

Στα περισσότερα κομμωτήρια, το κούρεμα σε βρεγμένα μαλλιά παραμένει η συνήθης πρακτική. Το νερό χαλαρώνει την τρίχα και αλλάζει τη φυσική της μορφή, με αποτέλεσμα το κούρεμα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική συμπεριφορά των μαλλιών όταν στεγνώσουν. Οι άκρες γυρίζουν προς τα έξω, το φριζάρισμα αυξάνεται και η φυσική δομή της τρίχας χάνεται.

Η λύση: Κούρεμα σε στεγνά μαλλιά

Η τεχνική του κουρέματος σε στεγνά μαλλιά κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς. Επιτρέπει στον κομμωτή να βλέπει την πραγματική κίνηση, τον όγκο και την υφή της τρίχας, προσαρμόζοντας το κούρεμα σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα είναι πιο αρμονικό, ελαφρύ και εύκολο στο styling, με μαλλιά που πέφτουν φυσικά και δείχνουν περιποιημένα χωρίς να χρειάζονται υπερβολική θερμότητα ή προϊόντα styling.

Αν παλεύεις καθημερινά με τα μαλλιά σου ή αισθάνεσαι ότι ποτέ δεν πέφτουν όπως θα ήθελες, ίσως ήρθε η στιγμή να σκεφτείς ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η τρίχα, αλλά ο τρόπος που την κόβουν. Η σωστή προσέγγιση μπορεί να αλλάξει εντελώς την εμφάνιση και την αίσθηση των μαλλιών σου.

Διάβασε επίσης: Dry Brushing: Το beauty ritual που αξίζει μια θέση στη νέα σου ρουτίνα ομορφιάς

Δες κι αυτό…