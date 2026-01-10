Fashion 10.01.2026

Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

Τα φουσκωτά κασκόλ είναι το απόλυτο must-have του χειμώνα 2026, προσθέτοντας πολυτέλεια και στιλιστικό drama σε κάθε look
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας του 2026 φέρνει μια έντονη επιστροφή στη ζεστασιά και τη φινέτσα, με τα γούνινα κασκόλ να ξεχωρίζουν ως το αξεσουάρ που δίνει έναν ιδιαίτερο αέρα σε κάθε εμφάνιση. Ο όγκος και η υφή τους προσφέρουν αίσθηση πολυτέλειας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν αποτελεσματικά από το κρύο. Η ευελιξία τους επιτρέπει να φορεθούν με πολλούς τρόπους: τυλιγμένα γύρω από το λαιμό, ανοιχτά στους ώμους ή ακόμα και σαν informal stole πάνω από το παλτό.

Η χειμερινή μόδα φέτος δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα και την αντίθεση χρωμάτων. Τα φουσκωτά κασκόλ εμφανίζονται σε παραδοσιακές αποχρώσεις όπως καφέ, καραμέλα ή σοκολάτα, αλλά και σε έντονες επιλογές, όπως. Ο συνδυασμός τους με μακριά παλτό, μάλλινα σακάκια, bomber ή αδιάβροχες εναλλακτικές δημιουργεί αρμονία ανάμεσα στη ζεστασιά, κόκκινο, ροζ ή ακόμα και animal print τη λειτουργικότητα και το στυλ.

https://www.instagram.com/katerina.sau/?hl=el

Το γούνινο κασκόλ δεν είναι απλώς ένα πρακτικό αξεσουάρ, λειτουργεί ως statement piece που μπορεί να δώσει ζωή ακόμα και στο πιο απλό outfit. Η επιλογή του κατάλληλου χρώματος μπορεί να ενισχύσει τη χρωματική παλέτα της εμφάνισης ή να δημιουργήσει αντίθεση με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Από casual μέχρι chic looks, η προσθήκη ενός κασκόλ με έντονη υφή ολοκληρώνει κάθε σύνολο με κομψότητα και ζεστασιά.

https://www.instagram.com/sarahlisa.kunz/?hl=el

Η φετινή τάση δείχνει ότι τα αξεσουάρ μπορούν να συνδυάζουν αισθητική και λειτουργικότητα. Το φουσκωτό κασκόλ αναδεικνύει τη χειμερινή γκαρνταρόμπα, προσφέροντας άνεση και στιλ ταυτόχρονα. Είτε επιλέγεται ουδέτερη απόχρωση για διακριτική κομψότητα, είτε έντονη για εντυπωσιακό αποτέλεσμα, παραμένει το βασικό στοιχείο που ολοκληρώνει κάθε χειμερινή εμφάνιση.

