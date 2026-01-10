Μουσικά Νέα 10.01.2026

Back to 1997: Βρήκαμε το σπάνιο video clip της μαμάς της Josephine – Κι όμως, τραγουδούσε πριν από την κόρη της

Η μητέρα της, Μαργαρίτα Βεντή, τραγούδησε τα ’90s και ενέπνευσε την Josephine να ακολουθήσει το δικό της μουσικό δρόμο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν, ωστόσο η Josephine μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια: η μαμά  της, Μαργαρίτα Βεντή, ήταν τραγουδίστρια που έλαμψε τη δεκαετία του ’90, κυκλοφορώντας δεκάδες επιτυχίες.

Πρόσφατα, ο Αλέξης Σέρκος αναφέρθηκε σε ένα από τα κλασικά της τραγούδια, το «Καίγομαι και λιώνω», γράφοντας στα social media με νοσταλγία: «Ξέρεις ότι μεγαλώνεις όταν το πρώτο τραγούδι που δισκογράφησες ήταν το 1997 στη μαμά της Josephine, Μαργαρίτα Βεντή».

Η ίδια η Josephine έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τη μητέρα της: «Η μητέρα μου ήταν τραγουδίστρια και τραγουδούσε τα πάντα. Όταν της είπα ότι ήθελα να ακολουθήσω τα δικά της βήματα, μου είπε: “Μακριά, δεν θέλω να ασχοληθείς”. Από μικρή την έβλεπα στη σκηνή και μία φορά ανέβηκα κι εγώ μαζί της. Δεν το ήθελε και με μάλωσε. Η μαμά μου είναι πολύ αυστηρή κριτής. Παρ’ όλα αυτά, χαίρεται για μένα, γιατί βλέπει ότι κάνω την καριέρα που εκείνη δεν κατάφερε να κάνει. Θυμάμαι ακόμη την πρώτη μεγάλη της επιτυχία όταν ήμουν 9 χρονών. Επίσης, εγκρίνει τη σχέση μου με τον Νίνο».

Η οικογενειακή ζωή της Josephine δεν ήταν χωρίς προκλήσεις: οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις εννέα, και η τραγουδίστρια έμεινε στην Ελλάδα με τον πατέρα της, ενώ η μητέρα της εγκαταστάθηκε μόνιμα στις ΗΠΑ. «Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, μιλούσα μόνο γερμανικά. Οι γονείς μου με έγραψαν σε αμερικάνικο σχολείο και παράλληλα παρακολουθούσα μαθήματα ελληνικών σε φροντιστήριο. Τα άλλα παιδιά με κορόιδευαν για τα ελληνικά μου και ένιωθα ότι δεν είχα ξεκάθαρη ταυτότητα. Πάντα ήμουν “Αμερικανάκι” για τους Έλληνες, και ποτέ 100% Ελληνίδα, γιατί οι γονείς μου είναι ξένοι. Τώρα πια αυτό δεν ισχύει. Τα παιδιά μπορεί να είναι σκληρά, όπως το βλέπω και με τον αδερφό μου, που χρειάστηκε να αλλάξει σχολείο στην Αμερική λόγω bullying».

Η Josephine κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της παιδικής της ηλικίας και σήμερα ξεχωρίζει ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, φέρνοντας μαζί της την κληρονομιά αλλά και το προσωπικό της στίγμα.

