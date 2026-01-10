«Ένα επεισόδιο ακόμα»: Τα 3 ζώδια που τελειώνουν ολόκληρη σειρά μέσα σε μία μέρα

Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δουν ένα επεισόδιο την εβδομάδα και να κάνουν υπομονή μέχρι να έρθει το επόμενο. Και μετά υπάρχουν οι άλλοι… οι binge-watchers που δεν σταματούν μέχρι να δουν και το τελευταίο επεισόδιο. Σύμφωνα με την αστρολογία, υπάρχουν τρία ζώδια που δεν έχουν όριο όταν πρόκειται για σειρές! Ποια είναι αυτά;

1. Κριός

Ο Κριός δεν περιμένει κανέναν. Όταν του αρέσει κάτι, βάζει το turbo και δεν κοιτά πίσω. Η περιέργεια και η ανάγκη του για δράση τον οδηγούν να βλέπει επεισόδιο μετά επεισόδιο χωρίς να καταλαβαίνει πότε πέρασε η μέρα. Ο Κριός ξεκινά δυνατά και τελειώνει πιο δυνατά.

2. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι έχουν αστείρευτη ενέργεια και ένα μυαλό που δεν σταματά ποτέ. Μπορεί να ξεκινήσουν μία σειρά για διασκέδαση και τελικά να βρεθούν να ξημεροβραδιάζονται μπροστά από την οθόνη, σχολιάζοντας τα πάντα στα social media. Κάθε plot twist τους κρατάει κολλημένους και η περιέργεια για το τι θα γίνει μετά τους κάνει να μην σηκωθούν καν από τον καναπέ.

3. Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ο απόλυτος master του binge-watching. Όταν ερωτεύεται μια σειρά, δεν υπάρχει όριο – η αφοσίωση και η εμμονή του δεν τον αφήνουν να σταματήσει. Κάθε επεισόδιο το ζει σαν να είναι η τελευταία μέρα, και φυσικά, θα μοιραστεί spoilers μόνο με εκείνους που εμπιστεύεται πραγματικά.

Αν ανήκεις σε αυτά τα ζώδια, ξέρεις ότι το «ένα επεισόδιο ακόμα» είναι απλώς η αρχή. Και αν δεν ανήκεις, ίσως να θέλεις να τα αποφύγεις όταν αυτοί ξεκινούν μια νέα σειρά, αλλιώς θα βρεθείς να βλέπεις και εσύ μαζί τους μέχρι το ξημέρωμα.

