Η ξεκούραση σου δημιουργεί τύψεις; 8 τρόποι για να αφεθείς πραγματικά στην χαλάρωση

Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια, είναι τρόπος να φροντίσεις τον εαυτό σου και να ανακτήσεις ενέργεια μέσα στη μέρα

Πόσες φορές μέσα στη μέρα σταματάς πραγματικά για να πάρεις μια βαθιά ανάσα; Για πολλούς, η απάντηση είναι σπάνια ή σχεδόν ποτέ. Η ξεκούραση συχνά αντιμετωπίζεται σαν πολυτέλεια που δεν προλαβαίνουμε να εντάξουμε στην καθημερινότητα, όμως η αλήθεια είναι ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχική υγεία, την ενέργεια και τη συγκέντρωση.

Μεγάλη έρευνα του 2016, το The Rest Test, σε συνεργασία με το BBC και το Πανεπιστήμιο του Durham, έδειξε ότι οι περισσότεροι θα ήθελαν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη χαλάρωση, αλλά είτε δεν ξέρουν πώς να το κάνουν είτε νιώθουν τύψεις όταν το κάνουν. Η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνου, είναι επένδυση στον εαυτό σου. Ακολουθούν μερικές πρακτικές ιδέες για να εντάξεις τη ξεκούραση στην καθημερινότητά σου.

1. Ξεκούραση δεν σημαίνει να μην κάνεις τίποτα

Μπορεί να είναι ένα ήρεμο περπάτημα, το μαγείρεμα, ένα βιβλίο ή λίγη μουσική. Το κλειδί είναι να κάνεις κάτι που σε χαλαρώνει πραγματικά. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι ακίνητος για να νιώσεις ξεκούραση.

2. Δώσε άδεια στον εαυτό σου

Οι τύψεις για τα διαλείμματα είναι συχνές, γιατί πάντα υπάρχει κάτι που «πρέπει» να γίνει. Η ξεκούραση όμως έχει πραγματικά οφέλη για τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την ψυχική υγεία. Σκέψου την όπως την άσκηση: είναι για καλό σου.

3. Βρες τις δικές σου δραστηριότητες χαλάρωσης

Δοκίμασε διαφορετικά πράγματα μέχρι να καταλάβεις τι σε αναζωογονεί. Μπορεί να είναι 15 λεπτά ανάγνωσης, λίγη μουσική ή λίγα λεπτά στη φύση.

4. Χρόνος μόνος σου

Οι πιο ξεκουραστικές δραστηριότητες είναι συχνά ατομικές. Ακόμα και αν είσαι εξωστρεφής, θα νιώσεις πιο αναζωογονημένος όταν έχεις λίγο χρόνο μόνος σου.

5. Δες αλλιώς τον «χαμένο» χρόνο

Ακόμα και μικρές παύσεις, όπως η αναμονή στην ουρά ή λίγα δευτερόλεπτα για να χαζέψεις από το παράθυρο, μπορούν να γίνουν στιγμές ξεκούρασης μέσα στη μέρα.

6. Εντάξε μικρές στιγμές ξεκούρασης καθημερινά

Δύο λεπτά για έναν καφέ ή λίγα λεπτά για να χαλαρώσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ευεξία και τη συγκέντρωση.

7. Σταμάτα να εξιδανικεύεις τη διαρκή απασχόληση

Δεν χρειάζεται να είσαι συνεχώς απασχολημένος για να νιώθεις αξία. Η ανάγκη για ξεκούραση δείχνει ισορροπία, όχι αδυναμία.

8. Δημιούργησε ένα «κουτί ξεκούρασης»

Ένα κουτί ή ένα συρτάρι με αντικείμενα που συνδέονται με χαλάρωση, βιβλία, υλικά χειροτεχνίας, παζλ ή αιθέρια έλαια, μπορεί να γίνει η μικρή σου όαση κάθε φορά που χρειάζεσαι διάλειμμα.

