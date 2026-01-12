Mad Bubble
Beauty 12.01.2026

Hair contouring: H νέα τάση στα μαλλιά που θα χαρίσει λάμψη στο πρόσωπό σου

Το hair contouring προσφέρει φυσική ανανέωση στα μαλλιά, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου με λεπτές, φωτεινές πινελιές
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος της ομορφιάς απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το «τέλειο» και το αυστηρά δομημένο. Στη θέση τους έρχονται τεχνικές που δεν φαίνονται άμεσα, αλλά κάνουν τη διαφορά στον τρόπο που δείχνει και κινείται το πρόσωπο. Η λάμψη δεν είναι πια αποτέλεσμα υπερβολής, αλλά σωστών, στοχευμένων λεπτομερειών.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το hair contouring, μια προσέγγιση στο χρώμα που λειτουργεί όπως το highlighter στο μακιγιάζ. Δεν αλλοιώνει, δεν βαραίνει και δεν «παγώνει» τα χαρακτηριστικά. Αντίθετα, φωτίζει διακριτικά, μαλακώνει τις γραμμές και δίνει στα μαλλιά μια φυσική, ζωντανή διάσταση που δείχνει αβίαστα κομψή.

Τι είναι το hair contouring

Το hair contouring είναι μια εξαιρετικά διακριτική τεχνική φωτίσματος που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις τούφες γύρω από το πρόσωπο. Δεν αφορά ολόκληρο το μήκος των μαλλιών, αλλά λίγα, στρατηγικά σημεία που «πιάνουν» το φως και αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα θυμίζει φυσικές ανταύγειες και όχι κλασική βαφή.

Γιατί δείχνει τόσο φυσικό

Η φιλοσοφία του hair contouring βασίζεται στην ισορροπία. Οι φωτεινές πινελιές τοποθετούνται εκεί όπου το πρόσωπο χρειάζεται λάμψη, μειώνοντας τις σκιές και δημιουργώντας βάθος. Έτσι, τα μαλλιά δείχνουν πιο ζωντανά και το πρόσωπο πιο ξεκούραστο, χωρίς να φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια έντονη αλλαγή.

Σε ποιους ταιριάζει

Είναι ιδανικό για όσους θέλουν μια ανανέωση χωρίς ρίσκο. Το hair contouring δεν αλλάζει δραστικά το χρώμα, δεν δημιουργεί έντονες ρίζες και εξελίσσεται όμορφα με τον χρόνο. Λειτουργεί εξίσου καλά σε φυσικές αποχρώσεις και σε ήδη βαμμένα μαλλιά, αρκεί το αποτέλεσμα να παραμείνει απαλό.

Πόσο εύκολη είναι η συντήρησή του

Η συντήρηση είναι από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Καθώς το φως «σβήνει» σταδιακά, δεν απαιτούνται συχνές επισκέψεις για διόρθωση. Το αποτέλεσμα παραμένει κομψό για μήνες, χωρίς σκληρές γραμμές ή απότομες αντιθέσεις.

Ποια κουρέματα το αναδεικνύουν καλύτερα

Το hair contouring δείχνει καλύτερα όταν τα μαλλιά έχουν κίνηση. Φιλαρισμένα κουρέματα, ανάλαφρα layers και φυσικά waves επιτρέπουν στο φως να παίζει και να αποκαλύπτεται. Αντίθετα, πολύ αυστηρές γραμμές τείνουν να περιορίζουν το εφέ.

Τι να ζητήσεις για σωστό αποτέλεσμα

Το κλειδί είναι η διακριτικότητα. Οι αποχρώσεις πρέπει να κινούνται κοντά στο φυσικό χρώμα των μαλλιών, χωρίς έντονες αντιθέσεις. Το hair contouring λειτουργεί καλύτερα όταν είναι σχεδόν αόρατο, όταν απλώς κάνει τα μαλλιά και το πρόσωπο να δείχνουν καλύτερα, χωρίς να τραβούν την προσοχή στο «πώς» έγινε.

beauty beauty trends μαλλιά
