Beauty 11.01.2026

Έτσι θα εφαρμόζεις πάντα σωστά το υγρό κραγιόν σου

adidas_backstage_madwalk_2025
Από την ενυδάτωση μέχρι το τέλειο περίγραμμα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να εφαρμόζεις τέλεια το κραγιόν σου κάθε μέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα χείλη είναι το πιο εκφραστικό σημείο του προσώπου και μπορούν να μεταμορφώσουν ολόκληρη την εμφάνιση σου. Ένα κραγιόν δεν είναι απλώς χρώμα, είναι τρόπος να δείξεις διάθεση, στυλ και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, για να φαίνονται όμορφα και περιποιημένα, χρειάζονται φροντίδα και προετοιμασία. Η σωστή ρουτίνα δεν κάνει μόνο το χρώμα πιο ανθεκτικό, αλλά διασφαλίζει και υγιή, ενυδατωμένα χείλη.

Καθώς η καθημερινότητα απαιτεί γρήγορες λύσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα, η τεχνική εφαρμογής του κραγιόν παίζει σημαντικό ρόλο. Το μυστικό ενός άψογου μακιγιάζ χειλιών κρύβεται στη λεπτομέρεια: από την ενυδάτωση μέχρι το τελικό φινίρισμα. Με λίγα απλά βήματα, μπορείς να πετύχεις αποτέλεσμα που φαίνεται φυσικό, κομψό και ταυτόχρονα ανθεκτικό σε όλη τη μέρα.

mpornto_kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Ενυδάτωση

Ξεκίνα πάντα με ενυδατωμένα χείλη. Το lip balm δεν είναι προαιρετικό, εφαρμόζεται από την αρχή της ρουτίνας σου, ακόμη και πριν το foundation, ώστε τα χείλη να έχουν μαλακώσει σωστά μέχρι τη στιγμή που θα βάλεις το κραγιόν. Η εφαρμογή πριν τον ύπνο προσφέρει επιπλέον ενυδάτωση και μαλακώνει ακόμη και τα πιο ξηρά χείλη.

Αφαίρεση περιττής γυαλάδας

Πριν περάσεις το κραγιόν, αφαιρείς την περίσσεια balm με ένα χαρτομάντηλο. Θέλεις τα χείλη ενυδατωμένα αλλά όχι γλιστερά. Αν χρησιμοποιείς πολύ στεγνή ματ φόρμουλα, μπορείς να αφήσεις ελάχιστο balm για άνεση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ορισμός περιγράμματος

Χρησιμοποίησε ένα μολύβι χειλιών για να σχηματίσεις το περίγραμμα. Ξεκίνα από το τόξο του άνω χείλους σχηματίζοντας ένα διακριτικό Χ και συνέχισε προς τα έξω. Το μολύβι λειτουργεί σαν βάση, βοηθώντας το κραγιόν να κρατήσει περισσότερο, ακόμα και αν είναι glossy.

kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Μαλάκωμα άκρων

Για πιο φυσικό αποτέλεσμα, μαλάκωσε ελαφρά τις άκρες του μολυβιού με ένα πινέλο. Έτσι το αποτέλεσμα φαίνεται πιο φορεμένο και όχι υπερβολικά στημένο, χωρίς να χάνεται η ένταση του χρώματος.

Εφαρμογή κραγιόν

Ξεκίνα από το σημείο που ενώνονται τα χείλη και προχώρα προς τα έξω. Η πίσω πλευρά του applicator μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερη ακρίβεια στο περίγραμμα.

sokolati_kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Διόρθωση μικρών ατυχημάτων

Αν προκύψει κάποιο λάθος, ένα πινέλο με λίγη ενυδατική προσώπου καθαρίζει εύκολα την περιοχή χωρίς να χαλάσει το υπόλοιπο μακιγιάζ.

Τελικό φινίρισμα

Τελείωσε με μια δεύτερη λεπτή στρώση κραγιόν για μεγαλύτερη αντοχή και ένταση. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, μακράς διάρκειας και ενυδατωμένο, έτοιμο να σε συνοδεύσει όλη μέρα.

