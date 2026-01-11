Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet: Μονομαχία κορυφής στις Χρυσές Σφαίρες

Οι πρωταγωνιστές του «One Battle After Another» και του «Marty Supreme» στην πρώτη γραμμή της μάχης που θεωρείται βαρόμετρο για τα Όσκαρ

Η αφρόκρεμα του Χόλιγουντ συγκεντρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, σε μια βραδιά που παραδοσιακά λειτουργεί ως προάγγελος για την πορεία της φετινής κούρσας των Όσκαρ. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φωτίσει τις ισορροπίες σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική χρονιά, με ισχυρά φαβορί και έντονες προσωπικές αναμετρήσεις. Μεταξύ των υποψηφίων για τα κινηματογραφικά βραβεία βρίσκονται οι Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Michael B Jordan και Ariana Grande. Στις τηλεοπτικές κατηγορίες ξεχωρίζουν τα ονόματα των Helen Mirren, Jenna Ortega, Jude Law και Glen Powell, επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη δυναμική της φετινής λίστας.

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων δεσπόζει η επική ταινία του Paul Thomas Anderson με τίτλο «One Battle After Another», η οποία συγκεντρώνει 9 υποψηφιότητες και θεωρείται ήδη το μεγάλο φαβορί της σεζόν. Η ταινία έχει αναδειχθεί καλύτερη της χρονιάς από τους κύκλους κριτικών της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, καθώς και από το National Board of Review και τα βραβεία Gotham, ενώ επικράτησε και στα βραβεία Critics Choice την προηγούμενη εβδομάδα.

Με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός επαναστάτη που βλέπει το παρελθόν του να επιστρέφει απειλητικά. Ο Leonardo DiCaprio ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και εξασφάλισε την 15η υποψηφιότητά του στις Χρυσές Σφαίρες. Ο Paul Thomas Anderson δήλωσε στη σκηνή των βραβείων Critics Choice ότι «ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα γυρίζοντας ταινία και νομίζω πως αυτό φαίνεται» προσθέτοντας ότι «είναι απόδειξη της δύναμης που έχει το να δουλεύεις με ανθρώπους που αγαπάς». Παρότι ο Paul Thomas Anderson δεν έχει κερδίσει μέχρι σήμερα Χρυσή Σφαίρα ή Όσκαρ, θεωρείται φαβορί για το βραβείο σκηνοθεσίας.

Ωστόσο, παρά τους επαίνους για την ερμηνεία του Leonardo DiCaprio, οι προβλέψεις θέλουν το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ να καταλήγει στον Timothée Chalamet για την ταινία «Marty Supreme». Ο 30χρονος ηθοποιός, γνωστός και από τις ταινίες «Wonka» και «Call Me By Your Name», έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εκστρατεία προώθησης του φιλμ, οδηγώντας την ταινία σε παγκόσμιες εισπράξεις 60 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Ο Timothée Chalamet δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να κατακτήσει Όσκαρ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο Vogue ότι «μπορούν να μου προσάψουν ότι προσπαθώ υπερβολικά, ας πουν ό,τι θέλουν, εγώ είμαι αυτός που το κάνω γιατί το θέλω πραγματικά». Πέρυσι θεωρήθηκε φαβορί για την ταινία «A Complete Unknown», όμως ηττήθηκε από τον Adrien Brody για το «The Brutalist». Οι Χρυσές Σφαίρες, σε αντίθεση με τα Όσκαρ, έχουν ιστορικά επιβραβεύσει νεότερους ηθοποιούς, όπως οι Austin Butler, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Taron Egerton και Andrew Garfield.

Σχεδόν βέβαιη νικήτρια θεωρείται η Jessie Buckley, η οποία διεκδικεί την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στην ταινία «Hamnet» της Chloé Zhao, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell. Η παραγωγή φέρει τις υπογραφές των Steven Spielberg και Sam Mendes, ενώ ο Paul Mescal υποδύεται τον William Shakespeare. Η Jessie Buckley ενσαρκώνει τη σύζυγο του ποιητή σε μια σε μεγάλο βαθμό μυθοπλαστική εκδοχή των γεγονότων γύρω από τη δημιουργία του «Hamlet» και τον θάνατο του γιου τους.

Η Jessie Buckley, ηλικίας 36 ετών, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι «η απώλεια ενός παιδιού είναι μια αδιανόητη πιθανότητα που δεν μπορώ καν να συλλάβω» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το πώς πρέπει να αισθάνεται κανείς και εκείνη τα βίωσε όλα». Τόσο η Jessie Buckley όσο και ο Timothée Chalamet επικράτησαν στα πρόσφατα βραβεία Critics Choice, ακολουθώντας την παράδοση σύμφωνα με την οποία όποιοι σηκώνουν το βραβείο, είναι αυτοί που κατακτούν και την πολυπόθητη Χρυσή Σφαίρα.

Ισχυρή παρουσία στην κατηγορία καλύτερης δραματικής ταινίας έχει και το φιλμ «Sinners» του Ryan Coogler, με 7 υποψηφιότητες. Η ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 368 εκατομμυρίων δολαρίων και θα μπορούσε να αναδείξει τον Michael B Jordan ως μόλις τον τέταρτο μαύρο ηθοποιό που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ ο Ryan Coogler ενδέχεται να γίνει ο πρώτος μαύρος σκηνοθέτης που τιμάται στην κατηγορία. Ο Ryan Coogler δήλωσε στο Associated Press ότι «το μεγαλύτερο μάθημα για μένα είναι το πόσο αγαπώ τη δουλειά μου» και ότι «επαγγελματικά είμαι παντρεμένος με τον κινηματογράφο και αυτή η ταινία ήταν σαν ανανέωση όρκων». Τόσο το «Sinners» όσο και το «One Battle After Another» αποτελούν παραγωγές της Warner Bros, στο πλαίσιο μιας τολμηρής στρατηγικής που δίνει έμφαση στους δημιουργούς.

Την ίδια ώρα, η φετινή κινηματογραφική σεζόν δεν εξελίχθηκε ευνοϊκά για το Netflix, καθώς αρκετές από τις παραγωγές στις οποίες η πλατφόρμα είχε επενδύσει για να αποφέρουν ένα βραβείο, όπως οι ταινίες «Jay Kelly» και «A House of Dynamite», έμειναν εκτός της κεντρικής κούρσας των βραβείων.

Την τελετή παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά η κωμικός Nikki Glaser, η οποία δήλωσε ότι απέφυγε σκόπιμα να σατιρίσει τη Julia Roberts. Όπως είπε σε συνέντευξή της στο CBS, «δεν μπορείς να κοροϊδέψεις το αγαπημένο κορίτσι της Αμερικής και ό,τι πω για εκείνη θα είναι εξαιρετικά προσεκτικά δουλεμένο».

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου.

