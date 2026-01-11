Φωτεινή Πελούζo: Σε αυτή τη σειρά του Netflix συμμετέχει η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»

Το 2026 φαίνεται να ξεκινά με έντονο παλμό για την ελληνική τηλεοπτική μυθοπλασία. Αν κάτι έγινε ξεκάθαρο από τις πρώτες μέρες της χρονιάς, είναι πως η δημόσια τηλεόραση μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με παραγωγές υψηλών απαιτήσεων. Η «Μεγάλη Χίμαιρα», μία από τις πιο πολυσυζητημένες νέες σειρές, έκανε την είσοδό της στην ΕΡΤ1 με διπλό επεισόδιο και έδωσε από νωρίς το στίγμα της. Για πρώτη φορά, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται στην τηλεόραση, μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Η σειρά αποτελείται από έξι αυτοτελή επεισόδια, προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00 στην ΕΡΤ1 και είναι διαθέσιμη στη συνέχεια στο ERTFLIX.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που κινείται με οδηγό το πάθος, την ανάγκη για αγάπη και τη λαχτάρα για μια ζωή που μοιάζει διαρκώς να της ξεφεύγει. Οι επιλογές της την οδηγούν σε συγκρούσεις, συναισθηματικά αδιέξοδα και μια πορεία που μοιάζει εξαρχής καταδικασμένη, όχι από τύχη, αλλά από χαρακτήρα. Τη Μαρίνα ενσαρκώνει η Φωτεινή Πελούζο, ένα όνομα που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν γνωστό στο ευρύ ελληνικό κοινό, αλλά πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Γεννημένη στη Ρώμη, με Ιταλό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, η 27χρονη ηθοποιός ξεχωρίζει όχι μόνο για την έντονη παρουσία της στην οθόνη, αλλά και για τη διεθνή της πορεία.

Πριν τη «Μεγάλη Χίμαιρα», η Πελούζο είχε ήδη αφήσει το αποτύπωμά της σε ιταλική σειρά του Netflix, αποσπώντας μάλιστα σημαντικές διακρίσεις. Η ερμηνεία της της χάρισε δύο βραβεία: ένα από τα Ciak d’Oro και ένα ακόμη από τα Nastro d’Argento, θεσμούς με μακρά ιστορία στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Η σειρά «Everything Calls for Salvation» (Tutto chiede salvezza), βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Daniele Mencarelli, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Netflix τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε σε δύο σεζόν. Πρόκειται για μια ιστορία που κινείται γύρω από τα όρια της ψυχικής αντοχής, της ενοχής και της ανάγκης για ανθρώπινη επαφή.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Daniele, ένας νεαρός άντρας που βρίσκεται ξαφνικά έγκλειστος σε ψυχιατρική κλινική, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς έφτασε εκεί. Μέσα από την επαφή με τους υπόλοιπους τροφίμους, ξεκινά μια επώδυνη αλλά αναγκαία διαδικασία αυτογνωσίας. Τον ρόλο υποδύεται ο Federico Cesari, ενώ η Φωτεινή Πελούζο εμφανίζεται ως Nina, μια γυναίκα που λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του.

Αν και πρόκειται για μυθοπλασία, το υλικό της σειράς αντλεί έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα με την ψυχική νόσο, προσδίδοντας στην αφήγηση μια αίσθηση αλήθειας που δύσκολα αγνοείται. Με τη «Μεγάλη Χίμαιρα», η ελληνική τηλεόραση δείχνει πως δεν φοβάται τις απαιτητικές ιστορίες ούτε τις νέες πρωταγωνίστριες που έρχονται για να μείνουν.

