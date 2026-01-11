Screen News 11.01.2026

Ο λόγος που ο Michael B. Jordan έκλαψε βλέποντας το Sinners

Ο Michael B Jordan μιλά για τη συναισθηματική εμπειρία της ταινίας και τη βαθιά σύνδεσή του με τους δίδυμους χαρακτήρες που ενσάρκωσε
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Michael B. Jordan παραδέχθηκε ότι η ταινία «Sinners» τον συγκλόνισε σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όταν την παρακολούθησε ολοκληρωμένη. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό W, ο Αμερικανός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το συναισθηματικό φορτίο που κουβαλά η συμμετοχή του στην ταινία, στην οποία υποδύεται τους δίδυμους Elijah Smoke Moore και Elias Stack Moore. Ο Michael B. Jordan δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «έκλαψα βλέποντας το Sinners» και συμπλήρωσε ότι «έκλαψα και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας». Όπως εξήγησε, η εναλλαγή ανάμεσα σε δύο τόσο διαφορετικούς αλλά ταυτόχρονα αλληλένδετους χαρακτήρες τον οδήγησε σε μια έντονη συναισθηματική διαδικασία, την οποία βίωσε σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής.

Ο Michael B. Jordan ανέφερε επίσης ότι δεν συγκινείται μόνο από τις δικές του δουλειές, αλλά και από ταινίες και σειρές που παρακολουθεί ως θεατής. Όπως είπε, «η ταινία Armageddon με συγκινεί κάθε φορά» και πρόσθεσε ότι «έκλαψα έντονα βλέποντας την τελευταία σεζόν του anime «My Hero Academia», όταν ο Bakugo βιώνει μια στιγμή αναγνώρισης από έναν από τους μέντορές του. Ήταν πραγματικά όμορφο».

Η ερμηνεία του Michael B. Jordan στο «Sinners» έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από κριτικούς και επαγγελματίες του χώρου, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ryan Coogler. Οι δύο τους έχουν συνδεθεί στενά τα τελευταία χρόνια μέσα από μια σειρά έργων που συνδυάζουν εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική αναγνώριση.

Στην ταινία συμμετέχει και η Wunmi Mosaku, η οποία υποδύεται την Annie, την αποξενωμένη σύζυγο του Smoke. Η Wunmi Mosaku δήλωσε ότι δεν υπήρξε στιγμή που να μπερδευτεί ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες του Michael B Jordan. Όπως ανέφερε, «μπορούσα να καταλάβω αν ήταν ο Smoke ή ο Stack ακόμη και με γυρισμένη την πλάτη. Όταν ήταν ο Smoke υπήρχε μια έλξη ανάμεσά μας, ενώ όταν ήταν ο Stack βρισκόμασταν στην αντίθετη πλευρά του χώρου. Ήταν ο ρυθμός του, η ενέργειά του, το πνεύμα του, το πρόσωπό του. Ο Stack έχει λακκάκια, ενώ ο Smoke όχι».

Η ερμηνεία του Michael B. Jordan στους διπλούς αυτούς ρόλους θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο απαιτητικές της καριέρας του. Η επιτυχία της ταινίας αποτυπώνεται και σε επίπεδο διακρίσεων, καθώς ο Michael B. Jordan είναι υποψήφιος για το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική κινηματογραφική ταινία στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, οι οποίες απονέμονται την Κυριακή.

Η παρουσία του Michael B. Jordan στην τελετή των 16ων Governors Awards στο Λος Άντζελες, στις 16 Νοεμβρίου 2025, επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως έναν από τους πιο ισχυρούς και αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας, με το «Sinners» να αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται με έντονο συναισθηματικό και καλλιτεχνικό βάθος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

