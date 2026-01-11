Fashion 11.01.2026

Όλα τα tips για να διατηρείς το suede σαν καινούργιο

suede_tsanta
Οδηγός για να καθαρίζεις και να φροντίζεις το suede, διατηρώντας το απαλό και κομψό χωρίς να το καταστρέφεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Το suede είναι από εκείνα τα υλικά που αποπνέουν αβίαστη κομψότητα και διαχρονικό στιλ, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν έναν μικρό φόβο στη συντήρησή τους. Ένα λάθος καθάρισμα μπορεί εύκολα να αλλοιώσει την υφή του και να «χαλάσει» την πολυτελή του όψη. Γι’ αυτό και η σωστή φροντίδα του δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας, αλλά κομμάτι της συνολικής εικόνας σου.

Είτε πρόκειται για παπούτσια, τσάντες ή πανωφόρια, το suede χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση από τα υπόλοιπα υλικά. Η καλή είδηση είναι ότι, αν γνωρίζεις τα βασικά βήματα, μπορείς να το διατηρήσεις καθαρό και περιποιημένο χωρίς άγχος και χωρίς να ρισκάρεις ζημιές.

loafers_suede
https://www.instagram.com/aimeesong/

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να βεβαιωθείς ότι το suede είναι εντελώς στεγνό πριν ξεκινήσεις οποιαδήποτε διαδικασία. Ο καθαρισμός σε νωπό υλικό μπορεί να αφήσει λεκέδες και ανομοιόμορφα σημάδια. Μόλις στεγνώσει, χρησιμοποίησε μια ειδική βούρτσα, με απαλές κινήσεις προς μία κατεύθυνση, ώστε να απομακρύνεις σκόνη και επιφανειακούς ρύπους και να επαναφέρεις τη χαρακτηριστική υφή.

Για πιο επίμονους λεκέδες, όπως σημάδια από χρήση ή ελαφριά λιπαρότητα, μπορείς να επιστρατεύσεις μια γόμα καθαρισμού ή ακόμα και μια απλή λευκή γόμα. Τρίψε απαλά το σημείο χωρίς πίεση, δίνοντας χρόνο στο υλικό να αντιδράσει φυσικά. Η υπομονή εδώ είναι το κλειδί, καθώς το έντονο τρίψιμο μπορεί να αφήσει μόνιμα σημάδια.

suede_palto
https://www.instagram.com/nataliaszukala/

Αν προκύψει λεκές από υγρασία, άπλωσε ελαφρά απορροφητικό χαρτί ή ένα καθαρό πανί και άφησέ το να τραβήξει το νερό χωρίς να πιέζεις. Όταν στεγνώσει πλήρως, πέρασε ξανά τη βούρτσα για να επανέλθει η υφή. Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος: ένα προστατευτικό σπρέι ειδικό για suede δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ που βοηθά να απωθούνται νερό και λεκέδες.

Με τη σωστή φροντίδα, το suede μπορεί να παραμείνει κομψό και αναλλοίωτο στον χρόνο. Δεν χρειάζονται υπερβολές ή σκληρά προϊόντα, αλλά συνέπεια και ήπιες κινήσεις. Έτσι, τα αγαπημένα σου suede κομμάτια θα συνεχίσουν να δείχνουν φρέσκα και καλοδιατηρημένα, ολοκληρώνοντας κάθε εμφάνιση με διακριτική πολυτέλεια.

