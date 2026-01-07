Ο Στέφανος Μιχαήλ στο OK!: «Τους συνεργάτες μου τους νιώθω σαν οικογένεια»

MadWalk 2025 highlights
Ο Στέφανος Μιχαήλ μιλά στο OK! και στη στήλη «Themis is calling» για τον γάμο του, τις προσωπικές του στιγμές και την ευγνωμοσύνη προς τους συνεργάτες του
Μαρία Χατζηγιάννη

Μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή χάρισε στους τηλεθεατές της εκπομπής «OK!» ο Θέμης Γεωργαντάς μέσα από τη δημοφιλή στήλη «Themis is calling», όπου τηλεφωνεί σε αγαπημένα του πρόσωπα, πολλές φορές εντελώς ανυποψίαστα. Αυτή τη φορά, στη γραμμή βρέθηκε ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ, ο οποίος μίλησε με τον Θέμη με αμεσότητα και χιούμορ, θυμίζοντας παλιές τους συνεργασίες.

Οι δυο τους αναφέρθηκαν στην κοινή τους εμπειρία από τις πρώτες σεζόν της εκπομπής After Dark, πριν την πανδημία, ενώ ο Στέφανος μοιράστηκε και προσωπικές στιγμές της χρονιάς που τελειώνει, όπως ο γάμος του. Ο ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις αλλαγές, η ουσία της ζωής και η σταθερή βάση του παραμένουν στην Κύπρο, ενώ η σχέση τους με την Εκκλησία και η ευλογία της είναι για εκείνον σημαντική.

stefanos_mixail
Στη συνέχεια, η συζήτηση απέκτησε πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, με τον Θέμη να κάνει στον Στέφανο ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων 60 δευτερολέπτων. Ο ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι το πρώτο του celebrity crush ήταν η Αντζελίνα Τζολί, ότι απολαμβάνει τη σοκολάτα και ότι του αρέσει να μυρίζει το άρωμα της γυναίκας του. Παράλληλα, ανέφερε ότι αν δεν ήταν ηθοποιός, θα επέλεγε ίσως το επάγγελμα του δασονόμου ή του στρατιωτικού.

Η συζήτηση έκλεισε με μια συγκινητική αναφορά στους ανθρώπους που έχουν στηρίξει την καριέρα του, τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου, τους οποίους περιγράφει ως οικογένεια και δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Ο Θέμης ευχήθηκε στον Στέφανο μια υγιή, γεμάτη αγάπη και ευτυχία χρονιά για το 2026, με τον ηθοποιό να ανταποδίδει θερμά.

