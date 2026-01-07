H Kristen Stewart εντυπωσιάζει με τολμηρό naked look στη Νέα Υόρκη

Η Kristen Stewart έχει καταφέρει να παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής τόσο για τις κινηματογραφικές της επιλογές όσο και για το προσωπικό της στιλ, με κάθε δημόσια εμφάνιση να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Η ηθοποιός δεν φοβάται να πειραματιστεί με το look της, συνδυάζοντας τη μόδα με την προσωπική της αισθητική, κάτι που αποδεικνύει σε κάθε δημόσια έξοδο.

Κατά την πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη, η Kristen Stewart τράβηξε όλα τα βλέμματα φορώντας ένα τολμηρό διάφανο φόρεμα που άφηνε να φαίνεται το μαύρο εσώρουχό της. Η 35χρονη ηθοποιός συνδύασε το look με ένα λευκό crop top και chunky μαύρα μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο, ενώ τα καστανά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κομψό updo. Την συνόδευε ένας προσωπικός φρουρός κατά την άφιξή της στα στούντιο NBC, ενισχύοντας την εντυπωσιακή της παρουσία.

Διάβασε επίσης: Ο Mickey Rourke διαψεύδει τον έρανο και καλεί το κοινό να πάρει πίσω τα χρήματά του

Η εμφάνιση της Stewart έρχεται λίγους μήνες μετά την πρώτη σπάνια αποκάλυψη για τον γάμο της με τη σύζυγό της, Dylan Meyer, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την τελετή τους. Σε συνέντευξή της στο Esquire, η ηθοποιός μίλησε για την «δύναμη της ομάδας» που της έχει δώσει ο γάμος: «Είναι υπέροχο να έχεις οικογένεια. Είναι υπέροχο να μην είσαι ένας απομονωμένος άνθρωπος», είπε. «Η Dylan ήρθε στη ζωή μου και αμέσως σκέφτηκα: “Είναι τόσο σημαντικό να επιλέγεις προσεκτικά τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν.” Η Dylan δεν ανέχεται ανόητους. Μπορεί να μην φαίνεται πάντα, αλλά είμαι στην ουσία ένας καλός άνθρωπος».

Η Stewart πρόσθεσε ότι είναι ενδυναμωτικό να είναι με κάποιον που της θυμίζει ότι η ζωή της είναι στα χέρια της. Παρά τη γεμάτη κοινωνική της ζωή, εκτιμά τον χρόνο που περνά μόνη της: «Έχω μία ή δύο ώρες πριν ξυπνήσει η Dylan το πρωί. Είμαι συνεχώς με κόσμο. Είμαι Κριός, οπότε σπάνια μένω μόνη. Μου αρέσει να κλέβω χρόνο και να είμαι μόνη».

;img_index=1

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2013 στα γυρίσματα της ταινίας American Ultra του Nima Nourizadeh. Το 2023, η Kristen Stewart και η Dylan Meyer ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Nevermind Pictures μαζί με τη Maggie McLean.

Η πρώτη ταινία της Stewart σε ρόλο σκηνοθέτη, Chronology of Water, με πρωταγωνίστρια την Imogen Poots, αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 9 Ιανουαρίου. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Thora Birch, Jim Belushi και Tom Sturridge, ενώ έχει ήδη λάβει ποσοστό έγκρισης 91% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney γυμνή και χρυσή στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή της

Δες κι αυτό…