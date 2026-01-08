Screen News 08.01.2026

Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro

Leonardo DiCaprio
Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «One Battle After Another» θα τιμηθούν με το βραβείο Hammond Cinema Vanguard στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τρεις από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου ο Leonardo DiCaprio ο Sean Penn και ο Benicio Del Toro θα δώσουν το παρών στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα προκειμένου να τιμηθούν με το βραβείο Hammond Cinema Vanguard. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου στο ιστορικό Arlington Theatre και αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Η κοινή βράβευση συνδέεται άμεσα με την ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής περιόδου βραβείων. Οι ερμηνείες των Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro συνέβαλαν καθοριστικά στην εκρηκτική πορεία του φιλμ το οποίο έχει συγκεντρώσει 9 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες και 14 υποψηφιότητες για Critics Choice Awards ενώ έχει αναδειχθεί Καλύτερη Ταινία της Χρονιάς από οργανισμούς όπως τα Gotham Awards το National Board of Review η Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες και ο Κύκλος Κριτικών της Νέας Υόρκης.

Διάβασε επίσης: Critics Choice Awards 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another

Η ιστορία της ταινίας επικεντρώνεται στον Bob τον οποίο υποδύεται ο Leonardo DiCaprio έναν παρηκμασμένο επαναστάτη που ζει απομονωμένος μαζί με την κόρη του Willa την οποία ενσαρκώνει η Chase Infiniti. Η επανεμφάνιση του παλιού του εχθρού ρόλο που ερμηνεύει ο Sean Penn και η μυστηριώδης εξαφάνιση της κόρης του τον αναγκάζουν να έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του παρελθόντος του. Ο Benicio Del Toro εμφανίζεται ως Sensei Sergio St Carlos ένας ρόλος κλειδί που ενισχύει τη σκοτεινή και υπαρξιακή διάσταση της αφήγησης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του φεστιβάλ Roger Durling χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τιμητική βράβευση ως την πιο συναρπαστική στην ιστορία του θεσμού επισημαίνοντας ότι η συνύπαρξη τριών τόσο εμβληματικών καλλιτεχνών στην ίδια σκηνή αποτελεί μοναδικό γεγονός για το κοινό και για το ίδιο το φεστιβάλ. Όπως ανέφερε η επιλογή έγινε με στόχο να αναδειχθεί μια ταινία που κυριαρχεί στον παγκόσμιο κινηματογραφικό διάλογο και να τιμηθούν δημιουργοί που έχουν διαχρονικά τολμήσει καλλιτεχνικά ρίσκα.

www.imdb.com

Το Hammond Cinema Vanguard Award το οποίο μετονομάστηκε πρόσφατα προς τιμήν των Pete Hammond και Madelyn Hammond απονέμεται σε καλλιτέχνες που έχουν χαράξει ξεχωριστή πορεία στον κινηματογράφο. Στο παρελθόν έχει απονεμηθεί σε προσωπικότητες όπως οι Martin Scorsese Ryan Gosling Nicole Kidman Carey Mulligan Willem DaFoe και Amy Adams επιβεβαιώνοντας το υψηλό κύρος της διάκρισης.

Το 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 14 Φεβρουαρίου με προβολές συζητήσεις και ειδικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της αμερικανικής δυτικής ακτής.

Διάβασε επίσης: Το One Battle After Another του Paul Thomas Anderson κάνει πρεμιέρα στο HBO Max

Benicio Del Toro Leonardo DiCaprio One Battle After Another Sean Penn
