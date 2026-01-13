Mad Bubble
Celeb News 13.01.2026

Πριγκίπισσα Λεονόρ: Η 20χρονη που θα γίνει η πρώτη βασίλισσα της Ισπανίας μετά από 150 χρόνια

Η πριγκίπισσα Λεονόρ προετοιμάζεται για τον θρόνο της Ισπανίας, σηματοδοτώντας την πρώτη βασίλισσα-κυρίαρχο της χώρας μετά από 150 χρόνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ισπανία ετοιμάζεται να δει για πρώτη φορά μετά από 150 χρόνια μια γυναίκα στον βασιλικό θρόνο. Η πριγκίπισσα Λεονόρ, 20 ετών, κόρη του βασιλιά Φελίπε VI και της βασίλισσας Λετίσια, αναμένεται να γίνει η πρώτη βασίλισσα-κυρίαρχος από την εποχή της Ισαβέλλας Β, που κυβέρνησε τον 19ο αιώνα.

Η βασιλική δυναστεία των Βουρβώνων κρατά την ισπανική κορώνα από τις αρχές του 18ου αιώνα, ενώ η αποκατάσταση της μοναρχίας μετά τη δικτατορία του Φράνκο το 1975 έφερε τον βασιλιά Χουάν Κάρλος Α’ στο προσκήνιο και αργότερα τον γιο του, Φελίπε. Σήμερα, η Λεονόρ είναι η επόμενη στη σειρά για τον θρόνο.

Η πριγκίπισσα μεγάλωσε στο παλάτι με την αδελφή της, την Ινφάντα Σοφία, και ήδη έχει ξεκινήσει την εκπαίδευσή της για να αναλάβει τον ρόλο της μελλοντικής ηγεσίας της χώρας. Η Λεονόρ ολοκλήρωσε το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate) στο UWC Atlantic College στην Ουαλία και έχει ξεκινήσει την στρατιωτική της εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις της Ισπανίας. Η εκπαίδευσή της περιλαμβάνει στρατιωτική προετοιμασία σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία, καθώς και συμμετοχή σε ναυτικές αποστολές χιλιάδων μιλίων.

Η στρατιωτική της πορεία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023 με εκπαίδευση στο Στρατό, στη Σαραγόσα, ανάμεσα σε 560 συμμαθητές. Το 2024 συνέχισε με την εκπαίδευση στο Ναυτικό στη Γαλικία, συμμετέχοντας σε ταξίδι 140 ημερών και 17.000 μιλίων με το εκπαιδευτικό πλοίο Juan Sebastián de Elcano, διασχίζοντας τον Ατλαντικό, τη Νότια Αμερική και φτάνοντας μέχρι τη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, πέρασε χρόνο σε πολεμικό πλοίο πριν επιστρέψει στην Καδίθ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ολοκλήρωσε την πρώτη της solo πτήση με αεροσκάφος Pilatus PC-21, καταγράφοντας ένα ιστορικό κατόρθωμα για την ισπανική βασιλική οικογένεια. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της στην Αεροπορική Ακαδημία της Σαν Χαβιέρ, στη Μούρσια, έλαβε θερμή υποδοχή και πρόκειται να τιμηθεί με το Χρυσό Μετάλλιο της Περιφέρειας Μούρσια, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματά της και σηματοδοτώντας την πορεία της ως μελλοντική Αρχηγός των Ισπανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

