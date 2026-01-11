Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

Ο Sean «Diddy» Combs απηύθυνε επιστολή στον Donald Trump ζητώντας προεδρική χάρη, ωστόσο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Donald Trump σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The New York Times, υπογραμμίζοντας ότι δεν εξετάζει την απονομή χάρης στον γνωστό μουσικό παραγωγό και επιχειρηματία. Ο Sean Combs, ηλικίας 56 ετών, γνωστός και με τα καλλιτεχνικά ονόματα Puff Daddy και Diddy, καταδικάστηκε πέρυσι για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 50 μηνών. Οι δικηγόροι του άσκησαν έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για άδικη δίωξη και ότι ο δικαστής αντιμετώπισε την υπόθεση μεροληπτικά.

Διάβασε επίσης: Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

Οι λεπτομέρειες της επιστολής που φέρεται να απέστειλε ο Sean Combs στον Donald Trump δεν έχουν γίνει γνωστές. Ο πρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι το αίτημα υποβλήθηκε γραπτώς, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες ή να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της. Ο Donald Trump ανέφερε επίσης ότι στο παρελθόν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Sean Combs, οι οποίες όμως επιδεινώθηκαν όταν ο μουσικός παραγωγός άσκησε δημόσια κριτική κατά της πρώτης προεδρικής του θητείας. Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα, «ήμασταν πολύ φιλικοί και τα πηγαίναμε καλά, αλλά όταν έθεσα υποψηφιότητα, έγινε ιδιαίτερα εχθρικός».

Διάβασε επίσης: Ο Diddy ζητά από το Netflix να αποσύρει τη σειρά του 50 Cent

Δες κι αυτό…