Celeb News 11.01.2026

Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»

Ο Brooklyn Beckham φέρεται να ζήτησε κάθε επικοινωνία με τους γονείς του David Beckham και Victoria Beckham να γίνεται αποκλειστικά μέσω δικηγόρων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σοβαρή οικογενειακή κρίση φέρεται να ταλανίζει την οικογένεια Beckham, με τον Brooklyn Beckham να επιλέγει τη νομική οδό για κάθε μορφή επικοινωνίας με τους γονείς του David Beckham και Victoria Beckham. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 26χρονος σεφ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία άμεση επαφή μαζί τους και ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο πλευρών, όχι όμως σε προσωπικό επίπεδο αλλά μέσω δικηγορικών γραφείων. Ο Brooklyn Beckham φέρεται να ζήτησε επίσης από τους γονείς του να μην προβαίνουν σε δημόσιες αναφορές για το πρόσωπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, ελήφθη μετά από έντονη δυσαρέσκεια του Brooklyn Beckham για διαρροές και παρασκηνιακές ενημερώσεις που αφορούσαν τη σύζυγό του Nicola Peltz. Οι συγκεκριμένες αναφορές φέρονται να παρουσίαζαν τον ίδιο ως άτομο που «ελέγχεται» από τη σύζυγό του και ως «όμηρο» μέσα στη σχέση τους. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, όπως αναφέρεται, θεωρήθηκαν βαθιά προσβλητικοί.

www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Διάβασε επίσης: Νέα «μπηχτή» της Nicola Peltz προς την οικογένεια Beckham

Πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε ότι «στον David Beckham ξεκαθαρίστηκε πως η επικοινωνία θα γίνεται μέσω του δικηγορικού γραφείου και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να μιλούν μεταξύ τους». Εκπρόσωποι του Brooklyn Beckham και του David Beckham δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ένταση φαίνεται να έχει επηρεάσει και τις σχέσεις του Brooklyn Beckham με τα αδέλφια του. Τον προηγούμενο μήνα ο Cruz Beckham, ηλικίας 20 ετών, υποστήριξε δημόσια ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε μπλοκάρει τόσο τους γονείς του όσο και τον ίδιο στο Instagram. Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι γονείς ήταν εκείνοι που απέκοψαν τον Brooklyn Beckham από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Cruz Beckham έγραψε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι αλήθεια, η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους» και πρόσθεσε ότι «ένα πρωί ξύπνησαν και είχαν μπλοκαριστεί, όπως και εγώ».

www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Την ίδια στιγμή, η απουσία του Brooklyn Beckham από αναρτήσεις του David Beckham δεν πέρασε απαρατήρητη. Σε ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή με ανασκόπηση της χρονιάς 2025, εμφανίζονταν όλα τα παιδιά του εκτός από τον πρωτότοκο γιο του. Την ίδια ημέρα, ωστόσο, ο David Beckham δημοσίευσε σε story φωτογραφία με τον Brooklyn Beckham, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του για όλη την οικογένειά του.

www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Σε εκείνο το μήνυμα έγραψε μεταξύ άλλων ότι «είστε η ζωή μου» και ότι «σας αγαπώ όλους, με αγάπη ο μπαμπάς». Η Victoria Beckham αναδημοσίευσε το ίδιο story στον προσωπικό της λογαριασμό.

Παρά τις δημόσιες αυτές κινήσεις, πηγή που μίλησε στο Us Weekly τον περασμένο Οκτώβριο υποστήριξε ότι ο Brooklyn Beckham δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον» να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του, έπειτα από την οριστική, όπως τη χαρακτήρισε, ρήξη που σημειώθηκε την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Brooklyn Beckham είναι «απόλυτα αφοσιωμένος στο να ζει μια ήρεμη ζωή, χωρίς δράματα», δίπλα στη σύζυγό του Nicola Peltz.

www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Η οικογένεια Beckham, σύμφωνα με τις δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις, συνεχίζει να περνά χρόνο μαζί, χωρίς όμως την παρουσία του Brooklyn Beckham, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί βαθιάς και παρατεταμένης οικογενειακής απομάκρυνσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Brooklyn Beckham David Beckham Victoria Beckham δικαστήριο δικηγόρος ΠΑΙΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

11.01.2026

Δες επίσης

Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου
Celeb News

Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

11.01.2026
Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley
Celeb News

Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

10.01.2026
Kate Middleton: Το video για τα 44α γενέθλιά της και η εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο
Celeb News

Kate Middleton: Το video για τα 44α γενέθλιά της και η εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο

09.01.2026
Kate Middleton: Επισκέπτεται νοσοκομείο 1 χρόνο μετά την ανάρρωσή της
Celeb News

Kate Middleton: Επισκέπτεται νοσοκομείο 1 χρόνο μετά την ανάρρωσή της

09.01.2026
Η Iman και η Lexi Jones τιμούν τον David Bowie ανήμερα των γενεθλίων του με 2 συγκινητικές αναρτήσεις
Celeb News

Η Iman και η Lexi Jones τιμούν τον David Bowie ανήμερα των γενεθλίων του με 2 συγκινητικές αναρτήσεις

09.01.2026
Ο λόγος που το dating timeline του Jamie Campbell Bower έγινε viral
Celeb News

Ο λόγος που το dating timeline του Jamie Campbell Bower έγινε viral

09.01.2026
Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral
Celeb News

Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral

09.01.2026
Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο
Celeb News

Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο

09.01.2026
Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»
Celeb News

Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Το χάος στις συχνότητες επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Το χάος στις συχνότητες επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: “Κοράκια” σε live streaming

ΑΙΧΜΕΣ: “Κοράκια” σε live streaming

Πέντε χρόνια ακρίβειας στην Ελλάδα: Πληρώνουμε 30% παραπάνω για τα ίδια αγαθά

Πέντε χρόνια ακρίβειας στην Ελλάδα: Πληρώνουμε 30% παραπάνω για τα ίδια αγαθά

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Έσπασε όλα τα ρεκόρ ο τουρισμός φέτος

Έσπασε όλα τα ρεκόρ ο τουρισμός φέτος