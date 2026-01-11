Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»

Ο Brooklyn Beckham φέρεται να ζήτησε κάθε επικοινωνία με τους γονείς του David Beckham και Victoria Beckham να γίνεται αποκλειστικά μέσω δικηγόρων

Σοβαρή οικογενειακή κρίση φέρεται να ταλανίζει την οικογένεια Beckham, με τον Brooklyn Beckham να επιλέγει τη νομική οδό για κάθε μορφή επικοινωνίας με τους γονείς του David Beckham και Victoria Beckham. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 26χρονος σεφ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία άμεση επαφή μαζί τους και ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο πλευρών, όχι όμως σε προσωπικό επίπεδο αλλά μέσω δικηγορικών γραφείων. Ο Brooklyn Beckham φέρεται να ζήτησε επίσης από τους γονείς του να μην προβαίνουν σε δημόσιες αναφορές για το πρόσωπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, ελήφθη μετά από έντονη δυσαρέσκεια του Brooklyn Beckham για διαρροές και παρασκηνιακές ενημερώσεις που αφορούσαν τη σύζυγό του Nicola Peltz. Οι συγκεκριμένες αναφορές φέρονται να παρουσίαζαν τον ίδιο ως άτομο που «ελέγχεται» από τη σύζυγό του και ως «όμηρο» μέσα στη σχέση τους. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, όπως αναφέρεται, θεωρήθηκαν βαθιά προσβλητικοί.

Πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε ότι «στον David Beckham ξεκαθαρίστηκε πως η επικοινωνία θα γίνεται μέσω του δικηγορικού γραφείου και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να μιλούν μεταξύ τους». Εκπρόσωποι του Brooklyn Beckham και του David Beckham δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η ένταση φαίνεται να έχει επηρεάσει και τις σχέσεις του Brooklyn Beckham με τα αδέλφια του. Τον προηγούμενο μήνα ο Cruz Beckham, ηλικίας 20 ετών, υποστήριξε δημόσια ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε μπλοκάρει τόσο τους γονείς του όσο και τον ίδιο στο Instagram. Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι γονείς ήταν εκείνοι που απέκοψαν τον Brooklyn Beckham από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Cruz Beckham έγραψε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι αλήθεια, η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους» και πρόσθεσε ότι «ένα πρωί ξύπνησαν και είχαν μπλοκαριστεί, όπως και εγώ».

Την ίδια στιγμή, η απουσία του Brooklyn Beckham από αναρτήσεις του David Beckham δεν πέρασε απαρατήρητη. Σε ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή με ανασκόπηση της χρονιάς 2025, εμφανίζονταν όλα τα παιδιά του εκτός από τον πρωτότοκο γιο του. Την ίδια ημέρα, ωστόσο, ο David Beckham δημοσίευσε σε story φωτογραφία με τον Brooklyn Beckham, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του για όλη την οικογένειά του.

Σε εκείνο το μήνυμα έγραψε μεταξύ άλλων ότι «είστε η ζωή μου» και ότι «σας αγαπώ όλους, με αγάπη ο μπαμπάς». Η Victoria Beckham αναδημοσίευσε το ίδιο story στον προσωπικό της λογαριασμό.

Παρά τις δημόσιες αυτές κινήσεις, πηγή που μίλησε στο Us Weekly τον περασμένο Οκτώβριο υποστήριξε ότι ο Brooklyn Beckham δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον» να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του, έπειτα από την οριστική, όπως τη χαρακτήρισε, ρήξη που σημειώθηκε την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Brooklyn Beckham είναι «απόλυτα αφοσιωμένος στο να ζει μια ήρεμη ζωή, χωρίς δράματα», δίπλα στη σύζυγό του Nicola Peltz.

Η οικογένεια Beckham, σύμφωνα με τις δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις, συνεχίζει να περνά χρόνο μαζί, χωρίς όμως την παρουσία του Brooklyn Beckham, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί βαθιάς και παρατεταμένης οικογενειακής απομάκρυνσης.

