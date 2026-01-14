Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 14.01.2026

Όλα τα μουσικά άλμπουμ που ανυπομονούμε να ακούσμε μέσα στο 2026

rodrigo_olivia
Τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής ετοιμάζονται για νέες κυκλοφορίες και επανεμφανίσεις που θα κάνουν το 2026 μια χρονιά γεμάτη ήχους, hits και εκπλήξεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η χρονιά ξεκινά δυναμικά για τους λάτρεις της μουσικής. Από πολυαναμενόμενα άλμπουμ μέχρι επανεμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών και νέες συνεργασίες που θα συζητηθούν, το 2026 φαίνεται πως θα είναι γεμάτο μουσικές στιγμές που θα αφήσουν το στίγμα τους. Για πολλούς, οι πρώτοι μήνες του έτους σημαίνουν νέες κυκλοφορίες που θα γεμίσουν playlists, ραδιόφωνα και social media, ενώ τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ήδη προετοιμάζουν τα επόμενα κεφάλαια της καριέρας τους.

Από pop icons που επιστρέφουν, μέχρι indie και alternative συγκροτήματα που επανέρχονται στο στούντιο, οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν. Εδώ είναι οι δίσκοι που θα ακούσουμε όλο το 2026, και μερικοί ακόμα που παραμένουν μυστήριο, αλλά έχουν προκαλέσει φρενίτιδα στα social media.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

Gorillaz – The Mountain

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Φεβρουαρίου 2026

Οι θρυλικοί virtual ήρωες από τη Βρετανία επιστρέφουν με το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, μετά το Cracker Island του 2023. Το πρώτο single, Damascus, είναι ήδη διαθέσιμο και μας προετοιμάζει για ένα άλμπουμ γεμάτο εναλλακτικούς ήχους, ηλεκτρονικά στοιχεία και τη χαρακτηριστική πειραματική διάθεση των Gorillaz.

gorilaz
https://www.instagram.com/gorillaz/

Beyoncé – Act III

Η Beyoncé παραμένει μυστήρια σχετικά με την τρίτη πράξη του Renaissance. Οι φήμες θέλουν το Act III ως το long-rumoured rock άλμπουμ της, ένα έργο που πολλοί fans θεωρούν ότι θα κλείσει τον κύκλο της τριλογίας με δυναμικό και ανατρεπτικό τρόπο.

https://www.instagram.com/beyonce/

BTS – Untitled

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Μαρτίου 2026

Μετά την επιστροφή τους από τη στρατιωτική θητεία, τα μέλη των BTS ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ και περιοδεία. Το 14-κομματιών project έγινε γνωστό μέσα από χειρόγραφες ευχές για το νέο έτος προς τα μέλη της fanbase στο Weverse, συνδυάζοντας προσωπικά μηνύματα με αποκλειστικές πληροφορίες για το επόμενο μουσικό τους κεφάλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Charli XCX – Wuthering Heights

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Φεβρουαρίου 2026

Το πρώτο soundtrack της Charli XCX για την ταινία Wuthering Heights αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο single, Chains of Love, έχει ήδη κυκλοφορήσει, ενώ όλες οι 12 πρωτότυπες συνθέσεις θα είναι διαθέσιμες μία ημέρα πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

charlie_xcx
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Lana Del Rey – Stove

Η Lana Del Rey έχει tease-άρει το νέο άλμπουμ της εδώ και μήνες. Το Stove έχει αλλάξει αρκετές φορές τίτλο (αρχικά Lasso, μετά The Right Person Will Stay), αλλά οι fans περιμένουν με ανυπομονησία μια νέα συλλογή κομματιών που θα αποπνέει τον μοναδικό, μελαγχολικό και cinematic ήχο της τραγουδίστριας.

Olivia Rodrigo – Untitled

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της για το GUTS, η Olivia Rodrigo συνεχίζει να tease-άρει νέα μουσική. Στίχοι και teasers στα social media έχουν ανάψει τη φαντασία των fans, και η αναμονή για το νέο άλμπουμ της φτάνει στα ύψη.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Madonna – Confessions on a Dance Floor Part 2

Η βασίλισσα της pop επιστρέφει με τη συνέχεια του iconic άλμπουμ Confessions on a Dance Floor, συνεργαζόμενη ξανά με τον Stuart Price, παραγωγό του πρώτου μέρους. Οι fans περιμένουν ένα dance pop έργο που θα αναβιώσει τη μαγεία των αρχών των 2000s.

www.instagram.com/madonna

Gracie Abrams – Untitled

Η Gracie έχει tease-άρει το τρίτο της άλμπουμ εδώ και καιρό. Σε πρόσφατη εμφάνισή της για την καμπάνια της Chanel, δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι πρόκειται για το πιο προσωπικό της project μέχρι σήμερα, ένα άλμπουμ που θέλει οι ακροατές να το νιώσουν σαν δικό τους.

Το 2026 προμηνύεται μια χρονιά γεμάτη μουσικά highlights, από pop icons μέχρι indie ήρωες και θρυλικούς καλλιτέχνες, που υπόσχονται να γεμίσουν τα playlist μας, τα social media και τις συζητήσεις μας με ατελείωτη μουσική έμπνευση.

Διάβασε επίσης: Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026

14.01.2026
Επόμενο
ChatGPT στο φινάλε του Stranger Things; Τα πλάνα που δίχασαν τους fans

ChatGPT στο φινάλε του Stranger Things; Τα πλάνα που δίχασαν τους fans

14.01.2026

Δες επίσης

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοινώνει το τέλος των Onirama
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοινώνει το τέλος των Onirama

14.01.2026
Οι BTS ανακοινώνουν παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις
Μουσικά Νέα

Οι BTS ανακοινώνουν παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις

14.01.2026
Ο Apon προκαλεί σάλο στα social media με το teaser του νέου album
Μουσικά Νέα

Ο Apon προκαλεί σάλο στα social media με το teaser του νέου album

14.01.2026
Conchita: Αποχωρεί οριστικά από τον θεσμό της Eurovision
Μουσικά Νέα

Conchita: Αποχωρεί οριστικά από τον θεσμό της Eurovision

13.01.2026
Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

13.01.2026
Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

13.01.2026
Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200
Μουσικά Νέα

Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

13.01.2026
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου

13.01.2026
Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια

13.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται