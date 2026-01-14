Όλα τα μουσικά άλμπουμ που ανυπομονούμε να ακούσμε μέσα στο 2026

Τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής ετοιμάζονται για νέες κυκλοφορίες και επανεμφανίσεις που θα κάνουν το 2026 μια χρονιά γεμάτη ήχους, hits και εκπλήξεις

Η χρονιά ξεκινά δυναμικά για τους λάτρεις της μουσικής. Από πολυαναμενόμενα άλμπουμ μέχρι επανεμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών και νέες συνεργασίες που θα συζητηθούν, το 2026 φαίνεται πως θα είναι γεμάτο μουσικές στιγμές που θα αφήσουν το στίγμα τους. Για πολλούς, οι πρώτοι μήνες του έτους σημαίνουν νέες κυκλοφορίες που θα γεμίσουν playlists, ραδιόφωνα και social media, ενώ τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ήδη προετοιμάζουν τα επόμενα κεφάλαια της καριέρας τους.

Από pop icons που επιστρέφουν, μέχρι indie και alternative συγκροτήματα που επανέρχονται στο στούντιο, οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν. Εδώ είναι οι δίσκοι που θα ακούσουμε όλο το 2026, και μερικοί ακόμα που παραμένουν μυστήριο, αλλά έχουν προκαλέσει φρενίτιδα στα social media.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

Gorillaz – The Mountain

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Φεβρουαρίου 2026

Οι θρυλικοί virtual ήρωες από τη Βρετανία επιστρέφουν με το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, μετά το Cracker Island του 2023. Το πρώτο single, Damascus, είναι ήδη διαθέσιμο και μας προετοιμάζει για ένα άλμπουμ γεμάτο εναλλακτικούς ήχους, ηλεκτρονικά στοιχεία και τη χαρακτηριστική πειραματική διάθεση των Gorillaz.

Beyoncé – Act III

Η Beyoncé παραμένει μυστήρια σχετικά με την τρίτη πράξη του Renaissance. Οι φήμες θέλουν το Act III ως το long-rumoured rock άλμπουμ της, ένα έργο που πολλοί fans θεωρούν ότι θα κλείσει τον κύκλο της τριλογίας με δυναμικό και ανατρεπτικό τρόπο.

BTS – Untitled

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Μαρτίου 2026

Μετά την επιστροφή τους από τη στρατιωτική θητεία, τα μέλη των BTS ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ και περιοδεία. Το 14-κομματιών project έγινε γνωστό μέσα από χειρόγραφες ευχές για το νέο έτος προς τα μέλη της fanbase στο Weverse, συνδυάζοντας προσωπικά μηνύματα με αποκλειστικές πληροφορίες για το επόμενο μουσικό τους κεφάλαιο.

Charli XCX – Wuthering Heights

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Φεβρουαρίου 2026

Το πρώτο soundtrack της Charli XCX για την ταινία Wuthering Heights αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο single, Chains of Love, έχει ήδη κυκλοφορήσει, ενώ όλες οι 12 πρωτότυπες συνθέσεις θα είναι διαθέσιμες μία ημέρα πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Lana Del Rey – Stove

Η Lana Del Rey έχει tease-άρει το νέο άλμπουμ της εδώ και μήνες. Το Stove έχει αλλάξει αρκετές φορές τίτλο (αρχικά Lasso, μετά The Right Person Will Stay), αλλά οι fans περιμένουν με ανυπομονησία μια νέα συλλογή κομματιών που θα αποπνέει τον μοναδικό, μελαγχολικό και cinematic ήχο της τραγουδίστριας.

Olivia Rodrigo – Untitled

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της για το GUTS, η Olivia Rodrigo συνεχίζει να tease-άρει νέα μουσική. Στίχοι και teasers στα social media έχουν ανάψει τη φαντασία των fans, και η αναμονή για το νέο άλμπουμ της φτάνει στα ύψη.

Madonna – Confessions on a Dance Floor Part 2

Η βασίλισσα της pop επιστρέφει με τη συνέχεια του iconic άλμπουμ Confessions on a Dance Floor, συνεργαζόμενη ξανά με τον Stuart Price, παραγωγό του πρώτου μέρους. Οι fans περιμένουν ένα dance pop έργο που θα αναβιώσει τη μαγεία των αρχών των 2000s.

Gracie Abrams – Untitled

Η Gracie έχει tease-άρει το τρίτο της άλμπουμ εδώ και καιρό. Σε πρόσφατη εμφάνισή της για την καμπάνια της Chanel, δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι πρόκειται για το πιο προσωπικό της project μέχρι σήμερα, ένα άλμπουμ που θέλει οι ακροατές να το νιώσουν σαν δικό τους.

Το 2026 προμηνύεται μια χρονιά γεμάτη μουσικά highlights, από pop icons μέχρι indie ήρωες και θρυλικούς καλλιτέχνες, που υπόσχονται να γεμίσουν τα playlist μας, τα social media και τις συζητήσεις μας με ατελείωτη μουσική έμπνευση.

Διάβασε επίσης: Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

Δες κι αυτό…