ChatGPT στο φινάλε του Stranger Things; Τα πλάνα που δίχασαν τους fans

Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από το ντοκιμαντέρ «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5», το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου και καταγράφει παρασκηνιακές στιγμές από τη δημιουργία της τελευταίας σεζόν της εμβληματικής σειράς του Netflix.

Η αφορμή δόθηκε από παρατηρητικούς θεατές που υποστήριξαν πως σε ορισμένα πλάνα φαίνεται σε οθόνη υπολογιστή ανοιχτό παράθυρο του ChatGPT. Το στιγμιότυπο αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει εικασίες στα social media σχετικά με το αν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν, έστω και επικουρικά, στη συγγραφή του σεναρίου και ειδικά στο φινάλε της ιστορίας.

Οι υποψίες αυτές έπεσαν σε «εύφορο έδαφος», καθώς το τέλος του Stranger Things έχει ήδη δεχθεί έντονη κριτική από μέρος του κοινού. Πολλοί θεατές εξέφρασαν απογοήτευση, σημειώνοντας ότι η συναισθηματική ένταση που περίμεναν από την ολοκλήρωση της σειράς δεν ήρθε ποτέ. Έτσι, αρκετοί συνέδεσαν την αίσθηση ασυνέχειας ή βιασύνης στο φινάλε με την πιθανή εμπλοκή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία.

Σε αναρτήσεις και σχόλια, χρήστες έφτασαν στο σημείο να υποστηρίζουν πως «η χρήση AI εξηγεί γιατί το τέλος δεν έδεσε», ενώ άλλοι ανέφεραν ότι οι δημιουργοί φαίνεται να άντλησαν ιδέες όχι μόνο από τεχνολογικές πλατφόρμες αλλά και από διαδικτυακές κοινότητες θαυμαστών.

Μέχρι στιγμής, οι αδελφοί Ντάφερ, Ματ και Ρος, που βρίσκονται πίσω από τη σύλληψη και την υλοποίηση της σειράς, δεν έχουν απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες. Στο ίδιο το ντοκιμαντέρ, πάντως, περιγράφουν τη συγγραφή της πέμπτης σεζόν ως μια εξαιρετικά πιεστική και απαιτητική περίοδο, με τα γυρίσματα να «τρέχουν» παράλληλα με την ανάγκη για έγκαιρη παράδοση ολοκληρωμένων σεναρίων.

Το Stranger Things, που πρωτοεμφανίστηκε το 2016 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του το 2025, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεόραση και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Το αν οι εικόνες από το ντοκιμαντέρ αποτελούν απλή σύμπτωση ή ένδειξη μιας νέας εποχής στη συγγραφή τηλεοπτικών σεναρίων παραμένει ανοιχτό ερώτημα, και σίγουρα ένα θέμα που θα συνεχίσει να απασχολεί κοινό και δημιουργούς.

