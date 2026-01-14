Οι BTS ανακοινώνουν παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις

Οι BTS, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα που έφερε την K-pop στο επίκεντρο της δυτικής ποπ κουλτούρας, ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στη σκηνή με μια παγκόσμια περιοδεία 79 συναυλιών, την πρώτη τους μετά από παύση τεσσάρων ετών. Η περιοδεία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες της χρονιάς, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, με εκτιμώμενα έσοδα που μπορεί να ξεπεράσουν το 1 δισ. δολάρια. Το συγκρότημα BTS, αποτελούμενο από τους Jin, J Hope, V, RM, Jung Kook, Jimin και Suga, θα ξεκινήσει τη νέα του περιοδεία με τρεις εμφανίσεις στο Goyang Stadium της Νότιας Κορέας στις 9 Απριλίου 2026. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική, με σταθμούς μεταξύ άλλων το Λονδίνο, το Τόκιο, το Μόναχο, το Σίδνεϊ και το Λος Άντζελες.

Η ευρωπαϊκή τους παρουσία περιλαμβάνει δύο συναυλίες στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου στις 6 και 7 Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε Παρίσι, Μαδρίτη, Βρυξέλλες και Μόναχο. Σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του συγκροτήματος, θα προστεθούν και άλλες ημερομηνίες στην Ιαπωνία, στη Μέση Ανατολή και σε επιπλέον περιοχές μέσα στο 2027. Η σκηνική παραγωγή έχει σχεδιαστεί σε μορφή 360 μοιρών, επιτρέποντας μεγαλύτερη χωρητικότητα σε κάθε χώρο και προσφέροντας στο κοινό πλήρη οπτική εμπειρία. Τα εισιτήρια θα διατεθούν στους θαυμαστές από τις 22 Ιανουαρίου, ενώ η γενική προπώληση θα ξεκινήσει δύο ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με το Billboard, οι BTS και η δισκογραφική τους εταιρεία BigHit Hybe αναμένεται να αποκομίσουν περισσότερα από 1 δισ. δολάρια από την επανένωση, μέσα από συναυλίες, πωλήσεις προϊόντων, δικαιώματα, άλμπουμ και έσοδα από streaming Οι BTS σχηματίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας εξάπλωσης της K-pop, συνδυάζοντας χορευτική ποπ, hip hop και στίχους με έντονη εσωτερικότητα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών κατέκτησαν την κορυφή των αμερικανικών charts με το τραγούδι «Dynamite», ενώ ακολούθησαν επιτυχίες όπως το «Butter» και η συνεργασία με τους Coldplay στο «My Universe».

Το νέο άλμπουμ των BTS, που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο τίτλος του, ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες σε διάστημα έξι μηνών και θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου στις υπηρεσίες streaming. Για εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, η επερχόμενη περιοδεία θα είναι η πρώτη ευκαιρία να δουν ζωντανά τους BTS μετά από 7 χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή τους δεν αποτελεί απλώς ένα μουσικό γεγονός, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

