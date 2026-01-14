Η Colleen Hoover μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της με καρκίνο

Η Colleen Hoover διανύει μία από τις πιο δημιουργικές αλλά και απαιτητικές περιόδους της ζωής της. Με τα βιβλία της να μεταφέρονται διαδοχικά στη μεγάλη οθόνη και το όνομά της να παραμένει σταθερά στην κορυφή των best sellers, η δημοφιλής συγγραφέας συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όμως για έναν πολύ πιο προσωπικό λόγο.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η 46χρονη συγγραφέας μοιράστηκε μέσω των Instagram Stories της μια νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι της απομένει μόλις μία ημέρα ακτινοθεραπείας στο Texas Oncology. Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια και χιούμορ, ανέφερε πως, παρότι η θεραπεία δεν ευθύνεται για την εμφάνισή της, η ιατρική ομάδα στάθηκε εξαιρετική στο πλευρό της.

Η Colleen Hoover είχε γνωστοποιήσει από τον Δεκέμβριο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της νόσου. Όπως είχε εξηγήσει τότε, η ασθένεια αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και κρίθηκε απαραίτητη η ακτινοθεραπεία, χωρίς όμως να χρειαστεί χημειοθεραπεία.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της, η συγγραφέας είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε επαναλαμβανόμενα προβλήματα υγείας την περίοδο των γυρισμάτων της κινηματογραφικής μεταφοράς του Reminders of Him, επιλέγοντας να αναβάλει τις εξετάσεις της μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγωγή. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να απουσιάσει από σημαντικές επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές, ανάμεσά τους και η πρεμιέρα της ταινίας Regretting You.

Στις 9 Ιανουαρίου, επανήλθε με νέα ανάρτηση, αποκαλύπτοντας ότι επισκέφθηκε γενετιστή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της ασθένειάς της. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο καρκίνος δεν σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες ούτε με γνωστές βασικές αιτίες, όπως ο HPV ή οι ορμονικές διαταραχές. Σύμφωνα με την ίδια, οι γιατροί εκτιμούν ότι πιθανότεροι παράγοντες είναι το στρες, η διατροφή και η έλλειψη άσκησης, κάτι που σχολίασε με αυτοσαρκασμό.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια επαγγελματική περίοδο. Το Regretting You έγινε πρόσφατα το δεύτερο βιβλίο της που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, ενώ μέσα στο 2025 ξεκίνησαν τα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του Verity, με πρωταγωνιστές την Anne Hathaway και τον Josh Hartnett. Παράλληλα, το Reminders of Him αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, η Colleen Hoover ετοιμάζεται και για την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τίτλο Woman Down, το οποίο αφηγείται την ιστορία μιας συγγραφέως που αποσύρεται προσωρινά από τη δημόσια ζωή μετά από έντονη διαδικτυακή κατακραυγή. Αν και πολλοί εντόπισαν ομοιότητες με προσωπικές της εμπειρίες, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι το βιβλίο δεν αποτελεί αυτοβιογραφικό έργο.

Παρά τις δυσκολίες, η Hoover παραμένει αισιόδοξη και αφοσιωμένη στη γραφή, τονίζοντας πως, όσο απαιτητική κι αν είναι η δημόσια έκθεση, η ανάγκη της να επιστρέφει στις ιστορίες της παραμένει σταθερή.

