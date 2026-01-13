H Hailey Bieber βάζει τέλος στις φήμες περί κακοποίησης στον γάμο της

Η Hailey Bieber ξεκαθαρίζει τις φήμες περί κακοποίησης και προβλημάτων στον γάμο της με τον Justin Bieber, βάζοντας τέλος στις φήμες

Η Hailey Bieber βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των social media, αυτή τη φορά λόγω ενός βίντεο που εμφανίστηκε στο TikTok και σχολιάστηκε ευρέως από τους χρήστες.

Στο βίντεο, η δημιουργός του υποστήριζε ότι πολλές μακροχρόνιες σχέσεις λειτουργούν επειδή οι γυναίκες εμφανίζονται ανεκτικές και συναισθηματικά εξαρτημένες, αναλαμβάνοντας τον κύριο όγκο της οικιακής και συναισθηματικής εργασίας. Οι ισχυρισμοί αναφέρονταν και στον Justin Bieber, δημιουργώντας έντονα σχόλια για τον γάμο του ζευγαριού.

Το μοντέλο, μέσω των Instagram Stories της, θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες και διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο. «Ξέρω ότι όσοι ζείτε στο ίντερνετ βαριέστε πραγματικά, αλλά δεν αναδημοσίευσα κανένα βίντεο που να αφορά τη σχέση μου», έγραψε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της απέναντι στους θαυμαστές και στους επικριτές.



Παρά τις συνεχείς φήμες για προβλήματα στον γάμο τους, η Hailey και ο Justin εμφανίζονται σταθερά ενωμένοι, εστιάζοντας στην οικογένειά τους και στον γιο τους, Jack Blues. Το ζευγάρι παραμένει μια από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της διεθνούς showbiz, με κάθε τους κίνηση να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού στα social media, ενώ οι δυο τους φαίνεται να προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή.

