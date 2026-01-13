Mad Bubble
Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

Μια viral εικόνα από τις Χρυσές Σφαίρες 2026 έδειχνε την κάρτα της Kylie Jenner με το όνομα Chalamet, προκαλώντας φρενίτιδα στα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Το διαδίκτυο δεν χρειάζεται πολλά για να πάρει φωτιά, αρκεί μια φωτογραφία, λίγη φαντασία και φυσικά ένα διάσημο ζευγάρι. Κάπως έτσι, λίγες ώρες μετά τις Χρυσές Σφαίρες 2026, μια φαινομενικά αθώα λεπτομέρεια κατάφερε να κλέψει σχεδόν όσο ενδιαφέρον όσο και τα ίδια τα βραβεία.

Μια εικόνα από την αίθουσα της τελετής άρχισε να κυκλοφορεί μανιωδώς στα social media, δείχνοντας μια κάρτα θέσης με την ένδειξη «Kylie Jenner-Chalamet». Και κάπου εκεί ξεκίνησε το χάος. Υπονοούμενα για μυστικό γάμο, αλλαγή επωνύμου, ακόμη και «soft launch» μιας νέας κοινής ταυτότητας άρχισαν να γεμίζουν timelines και σχόλια.

Το Twitter και το Instagram έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα: υπερανάλυση. Οι fans αναρωτιόνταν αν το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, άλλοι μιλούσαν για έξυπνο easter egg, ενώ τα memes ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, με ατάκες τύπου «the Chalamet era has entered the chat».

Σύμφωνα με έγκυρα διεθνή ρεπορτάζ, η επίμαχη κάρτα δεν υπήρξε ποτέ με αυτή τη μορφή. Στις αυθεντικές φωτογραφίες από την τελετή, το όνομα της Kylie εμφανίζεται κανονικά ως «Kylie Jenner», όπως όλων των καλεσμένων, χωρίς κρυφά μηνύματα. Η viral εικόνα φαίνεται πως ξεκίνησε από fan account και ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας, ένα αστείο που απλώς ξέφυγε.

Κι όμως, παρότι το «Jenner-Chalamet» αποδείχθηκε ψηφιακή φαντασία, το ζευγάρι φρόντισε να δώσει άφθονο υλικό για ρομαντικά πρωτοσέλιδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς αντάλλαξαν βλέμματα, αγκαλιές και τρυφερές στιγμές που δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Όταν ο Timothée Chalamet ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τη Χρυσή Σφαίρα του, δεν δίστασε να αναφερθεί στη σύντροφό του με λόγια γεμάτα αγάπη, αποκαλώντας τη «σύντροφό» του και δείχνοντας πως, ανεξάρτητα από επώνυμα και φήμες, η σχέση τους είναι πιο δυνατή από ποτέ.

