Μουσικά Νέα 13.01.2026

Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια

ariana_grande
Η Ariana Grande ξεκαθαρίζει το πότε θα κυκλοφορήσει νέα μουσική, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται τη νέα της περιοδεία
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ «Eternal Sunshine» τον Μάρτιο του 2024, η Ariana Grande συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο, όχι μόνο με τη μουσική της αλλά και με την κινηματογραφική και τηλεοπτική της δραστηριότητα.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στη Variety, η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή της στη μεταφορά του μιούζικαλ Wicked στη μεγάλη οθόνη, για την επικείμενη περιοδεία της Eternal Sunshine Tour, αλλά και για τη νέα μουσική που ετοιμάζει οι θαυμαστές της περιμένουν με ανυπομονησία.

https://www.instagram.com/arianagrande/

Όταν ρωτήθηκε για νέα τραγούδια, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε: «Όχι, σίγουρα όχι πριν τον Μάιο». Απευθυνόμενη στους fans, πρόσθεσε χιουμοριστικά ότι μερικές φορές αναρωτιέται αν υπάρχει μια άλλη εκδοχή του εαυτού της που έχει χρόνο να γράψει άλμπουμ. Το τελευταίο της άλμπουμ, που είχε φτάσει στην κορυφή των Billboard 200 για τρεις εβδομάδες, απέκτησε αργότερα και deluxe έκδοση, και φέτος η Ariana Grande θα το παρουσιάσει ζωντανά στην περιοδεία της.

Πλούσιο πρόγραμμα και κινηματογραφικές εμφανίσεις

Η Ariana Grande έχει επικεντρωθεί επίσης στον ρόλο της Glinda στις ταινίες Wicked και Wicked: For Good, για τον οποίο ήταν υποψήφια στα Golden Globes για καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε υποστηρικτικό ρόλο. Παράλληλα, θα εμφανιστεί στη νέα κωμωδία Focker In-Law, στη νέα σεζόν του American Horror Story, και θα δανείσει τη φωνή της σε χαρακτήρα στην animated ταινία Oh, the Places You’ll Go! βασισμένη στο βιβλίο του Dr. Seuss.

ariana_grande
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια μικρή γεύση από το επόμενο μουσικό της βήμα

Αν και δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για νέα μουσική, η Ariana Grande αφήνει υπόνοιες για ένα «top-secret project» που τη συναρπάζει: «Δεν μπορώ να πω πολλά ακόμη, αλλά είναι κάτι που με εμπνέει βαθιά. Περιέχει πολυμορφία». Η ίδια φρόντισε επίσης να ξεκαθαρίσει σε σχόλιο στο Instagram ότι η φράση «soon enough» δεν ειπώθηκε ποτέ, τονίζοντας με χιούμορ ότι θα χρειαζόταν «έξτρα εγκέφαλο και τέσσερα επιπλέον χέρια» για να τα προλάβει όλα.

Με τη μουσική, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση να τρέχουν παράλληλα, η Ariana Grande συνεχίζει να ισορροπεί δημιουργία και δράση, αφήνοντας τους θαυμαστές της να περιμένουν με ανυπομονησία κάθε νέο βήμα της.

Ariana Grande μουσική
