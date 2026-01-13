Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 13.01.2026

Μην αφήνεις τον χειμώνα να «καταστρέψει» το δέρμα σου – Δες τι πρέπει να κάνεις!

xeimwnas_skincare
Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα ομορφιάς μπορούν να κάνουν τη διαφορά, διατηρώντας το δέρμα υγιές και φωτεινό ακόμα και στις πιο κρύες μέρες
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν και ο αέρας γίνεται πιο ξηρός, το δέρμα μας στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα: τραβάει, χάνει τη φυσική του λάμψη και χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Αυτή είναι η στιγμή που οι καθημερινές μας συνήθειες περιποίησης χρειάζονται μικρές, στοχευμένες προσαρμογές για να διατηρήσουμε την άνεση και τη φωτεινότητα της επιδερμίδας.

Δεν χρειάζεται να κάνουμε δραματικές αλλαγές. Με λίγα απλά tricks στη ρουτίνα μας, μπορούμε να ενισχύσουμε την αντοχή του δέρματος στον χειμώνα, να το κρατήσουμε ενυδατωμένο και υγιές, ακόμα και όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και ο καιρός ξηρός. Η φροντίδα τώρα αφορά τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ενυδάτωση, προστασία και απαλότητα, χωρίς υπερβολές.

skincare
Pinterest

Διάβασε επίσης: Hair contouring: H νέα τάση στα μαλλιά που θα χαρίσει λάμψη στο πρόσωπό σου

Ενυδάτωση σε πρώτο πλάνο

Τους κρύους μήνες το δέρμα χάνει περισσότερη υγρασία, τόσο λόγω θερμοκρασίας όσο και λόγω κεντρικής θέρμανσης. Αν συνήθως χρησιμοποιούσαμε πιο ελαφριές κρέμες, τώρα μπορούμε να στραφούμε σε πιο πλούσιες συνθέσεις που θρέφουν και προστατεύουν όλη τη μέρα. Ένας καλός ορός πρωί και βράδυ μαζί με μια πλούσια ενυδατική κρέμα είναι αρκετά για να νιώθουμε άνεση χωρίς υπερβολές.

Ήπιος καθαρισμός χωρίς τραβήγματα

Ο χειμερινός καθαρισμός χρειάζεται προσαρμογή. Αποφεύγουμε προϊόντα που αφήνουν την επιδερμίδα να τραβάει και επιλέγουμε ήπιες φόρμουλες που σέβονται τον φυσικό φραγμό της. Αν νιώθουμε ευαισθησία, κρατάμε τον πρωινό καθαρισμό όσο πιο απλό γίνεται.

skincare
Pinterest

Απολέπιση με μέτρο

Η απολέπιση βοηθά να διατηρηθεί η λάμψη του δέρματος, αλλά τον χειμώνα χρειάζεται προσοχή. Προτιμάμε ήπιες συνθέσεις και μειώνουμε τη συχνότητα. Για τις περισσότερες επιδερμίδες, μια φορά την εβδομάδα είναι αρκετή για φρεσκάδα και λεία υφή.

Χείλη και μάτια: μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες

Τα χείλη είναι από τα πρώτα σημεία που δείχνουν τις συνέπειες του κρύου. Ένα θρεπτικό lip balm κατά τη διάρκεια της μέρας και πριν τον ύπνο τα διατηρεί απαλά. Παράλληλα, η περιοχή γύρω από τα μάτια χρειάζεται ενυδάτωση για να διατηρηθεί η ελαστικότητα και η άνεση.

skincare_spirakia
Pinterest

Το αντηλιακό δεν κάνει διακοπές

Ακόμα και τις μουντές μέρες του χειμώνα, η προστασία από τον ήλιο παραμένει απαραίτητη. Επιλέγουμε αντηλιακά που εφαρμόζονται εύκολα πάνω από την ενυδατική χωρίς να βαραίνουν το δέρμα, ώστε να μην θυσιάζουμε την άνεση για την προστασία.

Διάβασε επίσης: Το νέο μανικιούρ της Dua Lipa φέρνει τη λάμψη στην καρδιά του χειμώνα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty skincare χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια

Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια

13.01.2026
Επόμενο
Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων

Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων

13.01.2026

Δες επίσης

Το hack που λατρεύουν οι γιατροί για την ανακούφηση από τον πονόλαιμο μέσα σε 10 λεπτά
Life

Το hack που λατρεύουν οι γιατροί για την ανακούφηση από τον πονόλαιμο μέσα σε 10 λεπτά

13.01.2026
Mountain Proof: 3 τρόποι για να μην «στεγνώσεις» στο βουνό αυτόν τον χειμώνα
Life

Mountain Proof: 3 τρόποι για να μην «στεγνώσεις» στο βουνό αυτόν τον χειμώνα

13.01.2026
Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων
Life

Αν ήταν η αγάπη αμαρτία, αυτά τα 4 ζώδια θα παραδιδόταν άνευ όρων

13.01.2026
Emily in Paris: Πώς να αντιγράψεις το μαξιμαλιστικό στιλ της χωρίς να μοιάζει με υπερβολή
Fashion

Emily in Paris: Πώς να αντιγράψεις το μαξιμαλιστικό στιλ της χωρίς να μοιάζει με υπερβολή

13.01.2026
Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating
Life

Future faking: Το πιο ύπουλο red flag του σύγχρονου dating

12.01.2026
Health Tech: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα
Life

Health Tech: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεκλειδώνει» το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα

12.01.2026
Η σούπα γλυκοπατάτας που θα ζεστάνει το σώμα και την καρδιά σου
Food

Η σούπα γλυκοπατάτας που θα ζεστάνει το σώμα και την καρδιά σου

12.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός
Life

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

12.01.2026
Αυτός είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για σένα ανάλογα με το ζώδιό σου
Life

Αυτός είναι ο ιδανικός ταξιδιωτικός προορισμός για σένα ανάλογα με το ζώδιό σου

12.01.2026
Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών