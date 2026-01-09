Ο λόγος που το dating timeline του Jamie Campbell Bower έγινε viral

Από τη Zoe Graham και την Bonnie Wright έως την Lily Collins και την Elena Taber, οι πιο πολυσυζητημένες σχέσεις του Jamie Campbell Bower

Ο Βρετανός ηθοποιός Jamie Campbell Bower έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της pop κουλτούρας τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στην καθηλωτική του ερμηνεία ως Vecna στην παγκόσμια επιτυχία του Netflix, Stranger Things. Με την πέμπτη σεζόν να αναδεικνύει τον σκοτεινό του ρόλο ως τον απόλυτο ανταγωνιστή, ο Bower αποδεικνύει την ικανότητά του να κυριαρχεί στην οθόνη, έχοντας ήδη στο βιογραφικό του συμμετοχές σε μερικά από τα μεγαλύτερα franchises όλων των εποχών, όπως το Harry Potter, το Twilight και το The Mortal Instruments.

Ωστόσο, πέρα από την επαγγελματική του πορεία και τις ώρες που περνάει στο μακιγιάζ για να μεταμορφωθεί στον Henry Creel, η προσωπική του ζωή παρουσιάζει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Από θυελλώδεις έρωτες στα πλατό μέχρι αρραβώνες που έληξαν άδοξα, ο ηθοποιός έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο γνωστές γυναίκες της βιομηχανίας του θεάματος.

Zoe Graham

Η πρώτη σοβαρή σχέση του που είδε τα φώτα της δημοσιότητας ήταν με την ηθοποιό Zoe Graham. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2007 έως το 2009, μια περίοδο που συνέπεσε με την άνοδο της φήμης του ηθοποιού λόγω του Twilight. Οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί αρκετές φορές από τους paparazzi, με πιο χαρακτηριστική την εμφάνισή τους στην πρεμιέρα του New Moon στη Ρώμη, πριν αποφασίσουν τελικά να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Bonnie Wright

Το 2010, ξεκίνησε να βγαίνει με την Bonnie Wright, γνωστή ως Ginny Weasley από τις ταινίες Harry Potter. Η σχέση τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγους μήνες ο ηθοποιός της έκανε πρόταση γάμου. Παρά τις προσδοκίες των θαυμαστών για έναν «wizarding world» γάμο, το 2012 ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο αρραβώνας τους ακυρώθηκε, με το ζευγάρι να χωρίζει φιλικά.

Matilda Lowther

Μετά τον χωρισμό του από τη Wright, ο Bower στράφηκε στον χώρο του modeling, ξεκινώντας μια σχέση με την Matilda Lowther. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2014 έως το 2017 και αποτελούσαν σταθερή παρουσία σε μεγάλα fashion events, όπως οι επιδείξεις της Burberry. Ο ηθοποιός εξέφραζε συχνά δημόσια τον θαυμασμό του για την καριέρα της Lowther, όμως η σχέση τους ολοκληρώθηκε μετά από τρία χρόνια.

Lily Collins

Η σχέση του με την Lily Collins παραμένει η πιο πολυσυζητημένη της ζωής του. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας The Mortal Instruments: City of Bones και έζησαν έναν έντονο, on-and-off έρωτα που κράτησε συνολικά πέντε χρόνια. Χώρισαν για πρώτη φορά το 2013, επανασυνδέθηκαν το 2018, αλλά τελικά χώρισαν οριστικά, με την Collins να παντρεύεται αργότερα τον σκηνοθέτη Charlie McDowell.

Zina Charkoplia & Ruby Quilter

Κατά τη διάρκεια των περιόδων που ήταν ελεύθερος, ο Bower συνδέθηκε με την Ισπανίδα blogger Zina Charkoplia αλλά και με την tattoo artist Ruby Quilter. Αν και οι σχέσεις αυτές απασχόλησαν τα media, ο ηθοποιός φρόντισε να κρατήσει τις λεπτομέρειες μακριά από τη δημοσιότητα, με τις επαφές αυτές να αποδεικνύονται σύντομης διάρκειας.

Jess Moloney

Το 2021, ο Jamie Campbell Bower βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της talent manager Jess Moloney. Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του εμφανιζόμενο μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του Stranger Things στη Νέα Υόρκη. Παρά τη φαινομενική σταθερότητα, οι δρόμοι τους χώρισαν στις αρχές του 2024, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι ακριβείς λόγοι του χωρισμού.

Elena Taber

Σήμερα, ο 37χρονος ηθοποιός φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του δίπλα στην Elena Taber, μοντέλο και YouTuber. Οι δυο τους έκαναν τη σχέση τους δημόσια στο Download Festival και αργότερα στο Wimbledon, όπου ο φωτογραφικός φακός τους κατέγραψε σε πολύ τρυφερές στιγμές. Η Taber δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο ευτυχισμένη, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

