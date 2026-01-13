Mad Bubble
Μουσικά Νέα 13.01.2026

Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

joe_keery
Το «End of Beginning» του Djo εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Billboard Global 200 μετά το φινάλε του Stranger Things, χαρίζοντας στον Joe Keery το πρώτο του παγκόσμιο No.1
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην κορυφή του Billboard Global 200 εκτοξεύτηκε το «End of Beginning» του Djo, κατακτώντας για πρώτη φορά την πρωτιά και αναδεικνύοντάς το ως το μεγαλύτερο τραγούδι στον κόσμο αυτή την εβδομάδα. Το κομμάτι έκανε άλμα πέντε θέσεων και χάρισε στον Djo, το μουσικό alter ego του Joe Keery από το Stranger Things, το πρώτο του Νο.1 στο παγκόσμιο chart.

Η δυναμική άνοδος του τραγουδιού ήρθε μετά το φινάλε της δημοφιλούς σειράς του Netflix στις 31 Δεκεμβρίου, παρότι το κομμάτι δεν ακούγεται στο επεισόδιο. Το «End of Beginning», το οποίο ο Keery έγραψε και συν-παρήγαγε, είχε πρωτοφτάσει στο Νο.3 τον Μάρτιο του 2024, για να επιστρέψει τώρα πιο ισχυρό από ποτέ.

jo_keery
Διάβασε επίσης: Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Stranger Things επηρεάζει καθοριστικά τα παγκόσμια charts. Το 2022, η Kate Bush είχε σαρώσει με το «Running Up That Hill (A Deal With God)», ενώ αυτή την εβδομάδα ακόμη ένα ’80s classic επανέρχεται δυναμικά: το «Every Breath You Take» των The Police σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο, μπαίνοντας για πρώτη φορά στο top 10 τόσο του Global 200 όσο και του Global Excl. U.S.

joe_keery
Την ίδια στιγμή, η Taylor Swift βλέπει το «The Fate of Ophelia» να υποχωρεί στο Νο.2 του Global 200, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή, ενώ παραμένει No.1 στο Global Excl. U.S. για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στο υπόλοιπο top 5 συναντάμε το «Golden» των HUNTR/X, το «Man I Need» της Olivia Dean και το «Ordinary» του Alex Warren.

Σε αριθμούς, το «End of Beginning» κατέγραψε 80,7 εκατ. streams παγκοσμίως (+85%) και 10.000 πωλήσεις (+185%) μέσα στην εβδομάδα 2–8 Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία του δεν είναι απλώς τηλεοπτικό φαινόμενο, αλλά ένα παγκόσμιο μουσικό momentum.

Διάβασε επίσης: Το Stranger Things επιστρέφει στο Netflix με ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ

Billboard Joe Keery Stranger Things μουσική
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου

13.01.2026
Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

13.01.2026

