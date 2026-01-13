Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου

Στον πρώτο Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026 και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του Ημιτελικού θα διαγωνιστεί η Ελλάδα.
Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.
Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.
Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους Ημιτελικούς έχει ως εξής:
1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)
Α’ Μισό
- Γεωργία
- Πορτογαλία
- Κροατία
- Σουηδία
- Φινλανδία
- Μολδαβία
- Ελλάδα
Β’ Μισό
- Μαυροβούνιο
- Εσθονία
- Άγιος Μαρίνος
- Πολωνία
- Βέλγιο
- Λιθουανία
- Σερβία
- Ισραήλ
Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:
- Γερμανία
- Ιταλία
2ος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)
Α’ Μισό
- Αρμενία
- Ρουμανία
- Ελβετία
- Αζερμπαϊτζάν
- Λουξεμβούργο
- Βουλγαρία
- Τσεχία
Β’ Μισό
- Αλβανία
- Δανία
- Κύπρος
- Νορβηγία
- Μάλτα
- Αυστραλία
- Ουκρανία
- Λετονία
Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:
- Γαλλία
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Αυστρία
Η καρδιά της Eurovision χτυπάει, όπως πάντα, στην ΕΡΤ. Μη χάσετε το επόμενο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» απ’ όπου θα απολαύσουμε, σε πρώτη μετάδοση, την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.
