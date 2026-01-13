Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 13.01.2026

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18
Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον πρώτο Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026 και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του Ημιτελικού θα διαγωνιστεί η Ελλάδα.

Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους Ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Γεωργία
  • Πορτογαλία
  • Κροατία
  • Σουηδία
  • Φινλανδία
  • Μολδαβία
  • Ελλάδα

Β’ Μισό

  • Μαυροβούνιο
  • Εσθονία
  • Άγιος Μαρίνος
  • Πολωνία
  • Βέλγιο
  • Λιθουανία
  • Σερβία
  • Ισραήλ

Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:

  • Γερμανία
  • Ιταλία

2ος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Αρμενία
  • Ρουμανία
  • Ελβετία
  • Αζερμπαϊτζάν
  • Λουξεμβούργο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία

Eurovision 2026

Β’ Μισό

  • Αλβανία
  • Δανία
  • Κύπρος
  • Νορβηγία
  • Μάλτα
  • Αυστραλία
  • Ουκρανία
  • Λετονία

Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:

  • Γαλλία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αυστρία

Η καρδιά της Eurovision χτυπάει, όπως πάντα, στην ΕΡΤ. Μη χάσετε το επόμενο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» απ’ όπου θα απολαύσουμε, σε πρώτη μετάδοση, την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 ΕΛΛΑΔΑ μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό είναι το No1 τραγούδι στα airplay των ελληνικών charts αυτή την εβδομάδα

Αυτό είναι το No1 τραγούδι στα airplay των ελληνικών charts αυτή την εβδομάδα

13.01.2026
Επόμενο
Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

13.01.2026

Δες επίσης

Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

13.01.2026
Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

13.01.2026
Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200
Μουσικά Νέα

Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

13.01.2026
Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια

13.01.2026
«Μάτια Μου»: Η κόρη της Υρούς Μανέ πρωταγωνιστεί στο νέο videoclip του Ηλία Βρεττού
Μουσικά Νέα

«Μάτια Μου»: Η κόρη της Υρούς Μανέ πρωταγωνιστεί στο νέο videoclip του Ηλία Βρεττού

12.01.2026
Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη

12.01.2026
Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece

12.01.2026
Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026

12.01.2026
Eurovision 2026: Σε απευθείας μετάδοση από το ERTFLIX η κλήρωση των Ημιτελικών
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Σε απευθείας μετάδοση από το ERTFLIX η κλήρωση των Ημιτελικών

12.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται